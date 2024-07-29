Танки Leopard, БПЛА и боеприпасы. Германия обновила данные о пакете помощи Украине

Переданный Германией пакет военной помощи Украине включает танки Leopard, боеприпасы, дроны, полевой госпиталь и т.д.
Главные тезисы
- Пакет военной помощи Украине от Германии включает танки Leopard, боеприпасы, дроны и другое важное оборудование.
- Обновление пакетов помощи является частью международных усилий в поддержку Украины в условиях вызовов безопасности.
- Германия передала 8 боевых танков Leopard 1 A5, более 20 тыс боеприпасов для зенитных установок, дроны, полевой госпиталь и другие средства.
- США также объявили о новом пакете безопасности для Украины, включающем средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы HIMARS и другие средства.
- Международное сообщество продолжает оказывать поддержку Украине в усилении ее обороноспособности.
Германия предоставит Украине танки Leopard
Такие данные содержатся в обновленном 29 июля списке на сайте германского правительства.
В частности, в рамках совместного проекта с Данией Германия передала 8 основных боевых танков Leopard 1 A5 с запчастями (ранее было передано 50 единиц).
Пакет включает также:
10 надводных дронов (в дополнение к 30, доставленным ранее),
2 бронированные эвакуационные машины Bergepanzer 2 с запасными частями (ранее передано 19),
10 наземных радаров (ВСУ получили таких уже 66),
почти 25 тысяч шлемов,
полевой госпиталь (ранее был предоставлен 1).
США предоставит Украине новый пакет помощи
29 июля США объявили о новом пакете помощи для Украины в размере до 200 млн по программе специальных президентских полномочий.
Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".
Помощь будет включать:
средства противовоздушной обороны,
артиллерийские боеприпасы HIMARS,
минометные снаряды,
противотанковые ракеты Javelin.
Министерство обороны США также оказывает долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины для усиления средств противовоздушной обороны, мощностей для ударов на дальнем расстоянии и противотанковых мощностей.
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