Танки Leopard, БПЛА и боеприпасы. Германия обновила данные о пакете помощи Украине

Германия предоставит Украине танки Leopard

Такие данные содержатся в обновленном 29 июля списке на сайте германского правительства.

В частности, в рамках совместного проекта с Данией Германия передала 8 основных боевых танков Leopard 1 A5 с запчастями (ранее было передано 50 единиц).

Из запасов Бундесвера и промышленности предоставлено 21 тыс. боеприпасов для зенитных установок Gepard (всего поставлено 176 тыс.). Поделиться

Пакет включает также:

10 надводных дронов (в дополнение к 30, доставленным ранее),

2 бронированные эвакуационные машины Bergepanzer 2 с запасными частями (ранее передано 19),

10 наземных радаров (ВСУ получили таких уже 66),

почти 25 тысяч шлемов,

полевой госпиталь (ранее был предоставлен 1).

США предоставит Украине новый пакет помощи

29 июля США объявили о новом пакете помощи для Украины в размере до 200 млн по программе специальных президентских полномочий.

Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

Помощь будет включать:

средства противовоздушной обороны,

артиллерийские боеприпасы HIMARS,

минометные снаряды,

противотанковые ракеты Javelin.