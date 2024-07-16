Правительство Германии разрешило компании-производителю ударных БпЛА MAUS Donaustahl их продажу Украине.
Главные тезисы
- Правительство Германии разрешило компании-производителю ударных БпЛА MAUS поставлять их в Украину, что является важным событием в военно-техническом сотрудничестве между странами.
- Украинское разведывательно-диверсионное подразделение ГУР 'KRAKEN' станет первым пользователем немецких дронов MAUS, обладающих высоким разрешением камеры и возможностью нести полезную нагрузку до 2,7 кг.
- Дрон MAUS имеет дальность полета от 5 до 7 км, а также может быть вооружен различными типами боеприпасов, что делает его эффективным средством для выполнения разведывательных и ударных задач.
- Одним из ключевых этапов внедрения технологии дронов MAUS в Украине является комплексная оценка их эффективности, что способствует развитию военно-технического сотрудничества между странами.
- Компания Donaustahl получила разрешение на экспорт немецких дронов MAUS и систем быстрой съемки и запуска боеголовок PG7 в Украину, что отражает укрепление военно-технического партнерства между Германией и Украиной.
Что известно о первых поставках из Германии Украине дронов MAUS
Отмечается, что компания Donaustahl получила разрешение на экспорт в Украину дронов MAUS и систем быстрой съемки и запуска боеголовок PG7.
Donaustahl erhält Kriegswaffengenehmigung:— Donaustahl GmbH (@DonaustahlGmbH) July 16, 2024
Lieferung der "MAUS"-Plattform an FPV-Eliteeinheit "KRAKEN"
Das Bundeswirtschaftministerium (@BMWK) hat der Donaustahl GmbH - unter strengen Auflagen - die Genehmigung zur Herstellung und Ausfuhr der Adaptive Loitering Munition Platform… pic.twitter.com/J19Vd9fNNS
Первые передовые немецкие БпЛА MAUS получит разведывательно-диверсионное подразделение ГУР "KRAKEN".
Что известно о дронах MAUS
Немецкий квадрокоптер можно использовать для выполнения разведывательных и ударных задач.
Он оснащен камерой с высоким разрешением и может нести полезную нагрузку до 2,7 кг. Заявленная дальность полета – от пяти до семи километров. Также возможно вооружение разными типами боеприпасов.
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