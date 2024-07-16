Германия разрешила продажу Украине БпЛА MAUS
Категория
Украина
Дата публикации

Германия разрешила продажу Украине БпЛА MAUS

Военный ВСУ по БпЛА MAUS
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Источник:  online.ua

Правительство Германии разрешило компании-производителю ударных БпЛА MAUS Donaustahl их продажу Украине.

Главные тезисы

  • Правительство Германии разрешило компании-производителю ударных БпЛА MAUS поставлять их в Украину, что является важным событием в военно-техническом сотрудничестве между странами.
  • Украинское разведывательно-диверсионное подразделение ГУР 'KRAKEN' станет первым пользователем немецких дронов MAUS, обладающих высоким разрешением камеры и возможностью нести полезную нагрузку до 2,7 кг.
  • Дрон MAUS имеет дальность полета от 5 до 7 км, а также может быть вооружен различными типами боеприпасов, что делает его эффективным средством для выполнения разведывательных и ударных задач.
  • Одним из ключевых этапов внедрения технологии дронов MAUS в Украине является комплексная оценка их эффективности, что способствует развитию военно-технического сотрудничества между странами.
  • Компания Donaustahl получила разрешение на экспорт немецких дронов MAUS и систем быстрой съемки и запуска боеголовок PG7 в Украину, что отражает укрепление военно-технического партнерства между Германией и Украиной.

Что известно о первых поставках из Германии Украине дронов MAUS

Отмечается, что компания Donaustahl получила разрешение на экспорт в Украину дронов MAUS и систем быстрой съемки и запуска боеголовок PG7.

Федеральное министерство экономики Германии предоставило компании Donaustahl GmbH лицензию – при строгих условиях – на производство и экспорт адаптивной блуждающей боевой платформы MAUS, а также систем быстрой съемки и запуска боеголовок PG7, – отмечается в заявлении представителей компании.

Первые передовые немецкие БпЛА MAUS получит разведывательно-диверсионное подразделение ГУР "KRAKEN".

MAUS тает первой западной системой такого класса, которая пройдет комплексную оценку, чтобы доказать свою эффективность, отметили представители компании.

Что известно о дронах MAUS

Немецкий квадрокоптер можно использовать для выполнения разведывательных и ударных задач.

Он оснащен камерой с высоким разрешением и может нести полезную нагрузку до 2,7 кг. Заявленная дальность полета – от пяти до семи километров. Также возможно вооружение разными типами боеприпасов.

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