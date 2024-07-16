Что известно о первых поставках из Германии Украине дронов MAUS

Отмечается, что компания Donaustahl получила разрешение на экспорт в Украину дронов MAUS и систем быстрой съемки и запуска боеголовок PG7.

Федеральное министерство экономики Германии предоставило компании Donaustahl GmbH лицензию – при строгих условиях – на производство и экспорт адаптивной блуждающей боевой платформы MAUS, а также систем быстрой съемки и запуска боеголовок PG7, – отмечается в заявлении представителей компании. Поделиться

Donaustahl erhält Kriegswaffengenehmigung:

Lieferung der "MAUS"-Plattform an FPV-Eliteeinheit "KRAKEN"



Das Bundeswirtschaftministerium (@BMWK) hat der Donaustahl GmbH - unter strengen Auflagen - die Genehmigung zur Herstellung und Ausfuhr der Adaptive Loitering Munition Platform… pic.twitter.com/J19Vd9fNNS — Donaustahl GmbH (@DonaustahlGmbH) July 16, 2024

Первые передовые немецкие БпЛА MAUS получит разведывательно-диверсионное подразделение ГУР "KRAKEN".

MAUS тает первой западной системой такого класса, которая пройдет комплексную оценку, чтобы доказать свою эффективность, отметили представители компании. Поделиться

Что известно о дронах MAUS

Немецкий квадрокоптер можно использовать для выполнения разведывательных и ударных задач.