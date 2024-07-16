Уряд Німеччині дозволив компанії-виробнику ударних БпЛА MAUS Donaustahl їхній продаж Україні.
Головні тези:
- Уряд Німеччини дозволив компанії-виробнику ударних БпЛА MAUS поставляти їх до України.
- Першими українськими користувачами німецьких дронів MAUS стане розвідувально-диверсійний підрозділ ГУР “KRAKEN”.
- Дрон MAUS має високу роздільну здатність камери та можливість нести корисне навантаження до 2,7 кг з дальністю польоту від 5 до 7 км.
- Є можливість озброювання дрона різними типами боєприпасів для виконання ударних завдань.
- Комплексна оцінка ефективності західної системи дрона MAUS є важливим етапом у впровадженні цієї технології в Україні.
Що відомо про перші поставки з Німеччини Україні дронів MAUS
Зазначається, що компанія Donaustahl отримала дозвіл на експорт до України дронів MAUS та систем швидкого знімання і запуску боєголовок PG7.
Donaustahl erhält Kriegswaffengenehmigung:— Donaustahl GmbH (@DonaustahlGmbH) July 16, 2024
Lieferung der "MAUS"-Plattform an FPV-Eliteeinheit "KRAKEN"
Das Bundeswirtschaftministerium (@BMWK) hat der Donaustahl GmbH - unter strengen Auflagen - die Genehmigung zur Herstellung und Ausfuhr der Adaptive Loitering Munition Platform… pic.twitter.com/J19Vd9fNNS
Зазначається, що першими передові німецькі БпЛА MAUS отримає розвідувально-диверсійний підрозділ ГУР "KRAKEN".
Що відомо про дрони MAUS
Німецький квадрокоптер можна використовувати для виконання розвідувальних та ударних завдань.
Він оснащений камерою з високою роздільною здатністю та може нести корисне навантаження до 2,7 кг. Заявлена дальність польоту - від п'яти до семи кілометрів. Також можливе озброєння різними типами боєприпасів.
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