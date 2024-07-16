Що відомо про перші поставки з Німеччини Україні дронів MAUS

Зазначається, що компанія Donaustahl отримала дозвіл на експорт до України дронів MAUS та систем швидкого знімання і запуску боєголовок PG7.

Федеральне міністерство економіки Німеччини надало компанії Donaustahl GmbH ліцензію - за суворих умов - на виробництво і експорт адаптивної блукаючої бойової платформи MAUS, а також систем швидкого знімання і запуску боєголовок PG7, - зазначається у заяві представників компанії. Поширити

Donaustahl erhält Kriegswaffengenehmigung:

Lieferung der "MAUS"-Plattform an FPV-Eliteeinheit "KRAKEN"



Das Bundeswirtschaftministerium (@BMWK) hat der Donaustahl GmbH - unter strengen Auflagen - die Genehmigung zur Herstellung und Ausfuhr der Adaptive Loitering Munition Platform… pic.twitter.com/J19Vd9fNNS — Donaustahl GmbH (@DonaustahlGmbH) July 16, 2024

Зазначається, що першими передові німецькі БпЛА MAUS отримає розвідувально-диверсійний підрозділ ГУР "KRAKEN".

MAUS тане першою західною системою такого класу, яка пройде комплексну оцінку, щоб довести свою ефективність, - зазначили представники компанії. Поширити

Що відомо про дрони MAUS

Німецький квадрокоптер можна використовувати для виконання розвідувальних та ударних завдань.