Німеччина дозволила продаж Україні БпЛА MAUS
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина дозволила продаж Україні БпЛА MAUS

Військовий ЗСУ з БпЛА MAUS
Джерело:  online.ua

Уряд Німеччині дозволив компанії-виробнику ударних БпЛА MAUS Donaustahl їхній продаж Україні. 

Головні тези:

  • Уряд Німеччини дозволив компанії-виробнику ударних БпЛА MAUS поставляти їх до України.
  • Першими українськими користувачами німецьких дронів MAUS стане розвідувально-диверсійний підрозділ ГУР “KRAKEN”.
  • Дрон MAUS має високу роздільну здатність камери та можливість нести корисне навантаження до 2,7 кг з дальністю польоту від 5 до 7 км.
  • Є можливість озброювання дрона різними типами боєприпасів для виконання ударних завдань.
  • Комплексна оцінка ефективності західної системи дрона MAUS є важливим етапом у впровадженні цієї технології в Україні.

Що відомо про перші поставки з Німеччини Україні дронів MAUS

Зазначається, що компанія Donaustahl отримала дозвіл на експорт до України дронів MAUS та систем швидкого знімання і запуску боєголовок PG7.

Федеральне міністерство економіки Німеччини надало компанії Donaustahl GmbH ліцензію - за суворих умов - на виробництво і експорт адаптивної блукаючої бойової платформи MAUS, а також систем швидкого знімання і запуску боєголовок PG7, - зазначається у заяві представників компанії.

Зазначається, що першими передові німецькі БпЛА MAUS отримає розвідувально-диверсійний підрозділ ГУР "KRAKEN".

MAUS тане першою західною системою такого класу, яка пройде комплексну оцінку, щоб довести свою ефективність, - зазначили представники компанії.

Що відомо про дрони MAUS

Німецький квадрокоптер можна використовувати для виконання розвідувальних та ударних завдань.

Він оснащений камерою з високою роздільною здатністю та може нести корисне навантаження до 2,7 кг. Заявлена дальність польоту - від п'яти до семи кілометрів. Також можливе озброєння різними типами боєприпасів.

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