Германия тайно передала Украине масштабный пакет вооружения

Германия тайно передала Украине огромный пакет военной помощи, в который вошла тяжелая бронетехника.
Главные тезисы
- Германия предоставила Украине масштабный пакет военной помощи, включая 39 танков и другую тяжелую бронетехнику.
- Украина также получила противовоздушные оборонные системы и реактивные артиллерийские системы HIMARS от Германии.
- Большая часть немецкого оружейного экспорта в этом году была предназначена именно для украинских вооруженных сил.
- Поставки вооружения производятся для обеспечения безопасности Украины и защиты от возможной российской агрессии.
- Немецкая помощь включает в себя инженерную технику для разминирования и системы защиты критической инфраструктуры от воздушных атак.
Что известно о тайном пакете помощи от Германии
Чтобы Украина могла и дальше защищаться от нападения, которое нарушает международное право, Берлин в конце июня и начале июля почти тайно и почти незаметно направил Киеву огромный военный пакет для ее армии. Среди прочего, речь идет о 39 танках.
Кроме того, на прошлой неделе вооруженные силы Украины получили от Германии еще десять основных боевых танков Leopard 1A5 и еще двадцать БМП Marder. Это означает, что количество "Мардеров", поставленных Герман., возросло до 120, а количество переработанных "Леопардов" — до 50.
Кроме боеприпасов для Leopard 1 и Marder, Украина также получила два дополнительных мостоукладочных танка Biber, два дополнительных инженерных танка Dachs, два эвакуационных танка и четыре дополнительных танка для разминирования Wisent 1. В целом Германия работает над поставкой до 105 отремонтированных Leopard 1A. Со своей стороны Украина надеется создать штурмовую бригаду для наступательных операций с "Леопардов" и "Мардеров".
Германия поставила дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM и еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS для защиты критической инфраструктуры и городов от коварных российских воздушных атак.
В списке поставленного оружия появились сенсационные названия: три реактивных системы залпового огня HIMARS. У бундесвера нет вооружения HIMARS, но передал Украине ранее четыре технически очень похожих реактивных системы залпового огня.
В начале мая после переговоров со своим американским коллегой Ллойдом Остином федеральный министр обороны Борис Писториус (СДПГ) обнародовал, что Германия оплатит доставку из США в Украину трех реактивных артиллерийских систем HIMARS. Соглашение уже реализовано.
Помощь от Германии
Ранее СМИ сообщили, что в этом году две трети немецкого оружейного экспорта были назначены для Украины, он достиг рекордного уровня.
В июне сообщалось о передаче Украине реактивных систем HIMARS, противовоздушной обороны, танков и прочего вооружения.
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