Германия тайно передала Украине масштабный пакет вооружения
Категория
Мир
Дата публикации

Германия тайно передала Украине масштабный пакет вооружения

Германия
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Германия тайно передала Украине огромный пакет военной помощи, в который вошла тяжелая бронетехника.

Главные тезисы

  • Германия предоставила Украине масштабный пакет военной помощи, включая 39 танков и другую тяжелую бронетехнику.
  • Украина также получила противовоздушные оборонные системы и реактивные артиллерийские системы HIMARS от Германии.
  • Большая часть немецкого оружейного экспорта в этом году была предназначена именно для украинских вооруженных сил.
  • Поставки вооружения производятся для обеспечения безопасности Украины и защиты от возможной российской агрессии.
  • Немецкая помощь включает в себя инженерную технику для разминирования и системы защиты критической инфраструктуры от воздушных атак.

Что известно о тайном пакете помощи от Германии

Чтобы Украина могла и дальше защищаться от нападения, которое нарушает международное право, Берлин в конце июня и начале июля почти тайно и почти незаметно направил Киеву огромный военный пакет для ее армии. Среди прочего, речь идет о 39 танках.

Кроме того, на прошлой неделе вооруженные силы Украины получили от Германии еще десять основных боевых танков Leopard 1A5 и еще двадцать БМП Marder. Это означает, что количество "Мардеров", поставленных Герман., возросло до 120, а количество переработанных "Леопардов" — до 50.

Кроме боеприпасов для Leopard 1 и Marder, Украина также получила два дополнительных мостоукладочных танка Biber, два дополнительных инженерных танка Dachs, два эвакуационных танка и четыре дополнительных танка для разминирования Wisent 1. В целом Германия работает над поставкой до 105 отремонтированных Leopard 1A. Со своей стороны Украина надеется создать штурмовую бригаду для наступательных операций с "Леопардов" и "Мардеров".

Германия поставила дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM и еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS для защиты критической инфраструктуры и городов от коварных российских воздушных атак.

В списке поставленного оружия появились сенсационные названия: три реактивных системы залпового огня HIMARS. У бундесвера нет вооружения HIMARS, но передал Украине ранее четыре технически очень похожих реактивных системы залпового огня.

В начале мая после переговоров со своим американским коллегой Ллойдом Остином федеральный министр обороны Борис Писториус (СДПГ) обнародовал, что Германия оплатит доставку из США в Украину трех реактивных артиллерийских систем HIMARS. Соглашение уже реализовано.

Помощь от Германии

Ранее СМИ сообщили, что в этом году две трети немецкого оружейного экспорта были назначены для Украины, он достиг рекордного уровня.

В июне сообщалось о передаче Украине реактивных систем HIMARS, противовоздушной обороны, танков и прочего вооружения.

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