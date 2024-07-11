США и Германия сорвали спецоперацию РФ по ликвидации гендиректора Rheinmetall
Категория
Мир
Дата публикации

США и Германия сорвали спецоперацию РФ по ликвидации гендиректора Rheinmetall

Rheinmetall
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Источник:  CNN

Спецслужбы США и Германии сорвали запланированную Кремлем спецоперацию по ликвидации гендиректора оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Главные тезисы

  • Спецслужбы США и Германии помешали планам России по ликвидации гендиректора Rheinmetall
  • Россия осуществляет диверсионную кампанию в Европе для противодействия потоку оружия в Украину
  • Rheinmetall совместно с Украиной запустили цех по ремонту бронетехники, планируя дальнейшее сотрудничество
  • Россия предпринимала попытки убийства гендиректора Rheinmetall, о чем сообщила американская разведка
  • Украина уже восстанавливает германскую боевую технику с помощью Rheinmetall, с целью дальнейшего развития сотрудничества

Что известно о намерениях России ликвидировать гендиректора Rheinmetall

По информации собеседников издания, в начале этого года американская разведка узнала о намерениях преступной российской власти под руководством диктатора Владимира Путина ликвидировать гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall, производящего артснаряды, и военные транспортные средства для Украины.

Отмечается, что по одному из сценариев Кремля, благодаря управляемому сговору, должны быть устранены все руководители оборонных предприятий в странах ЕС.

Американская разведка сообщила о планах России спецслужбы Германии.

РФ планировала убить главу Rheinmetall Армина Паппергера
Армин Паппергер

Анонимный немецкий чиновник подтвердил, что США предупредили Берлин о заговоре.

Уже больше полугода Россия проводит диверсионную кампанию по всей Европе - от поджогов складов с оружием для Украины до мелких актов вандализма - чтобы помешать потоку оружия с Запада в Украину. Но разведданные о том, что Россия готова убивать частных лиц, подчеркнули для западных чиновников, как далеко Москва готова зайти в своей теневой войне, - подчеркивается в материале издания.

Непонятно, намеревалась ли Россия убить Паппергера напрямую или нанять местного посредника.

Что известно о помощи Rheinmetall Украине в восстановлении поврежденной западной техники

АО "Украинская оборонная промышленность" и мировой оборонный гигант Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия.

В Украине уже восстанавливают германские боевые машины. Это происходит в рамках совместного предприятия с германским концерном Rheinmetall. В планах также дальнейшее развитие и углубление взаимодействия. В краткосрочной перспективе – перейти к ремонту артиллерийских систем.

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