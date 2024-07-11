Что известно о намерениях России ликвидировать гендиректора Rheinmetall

По информации собеседников издания, в начале этого года американская разведка узнала о намерениях преступной российской власти под руководством диктатора Владимира Путина ликвидировать гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall, производящего артснаряды, и военные транспортные средства для Украины.

Отмечается, что по одному из сценариев Кремля, благодаря управляемому сговору, должны быть устранены все руководители оборонных предприятий в странах ЕС.

Американская разведка сообщила о планах России спецслужбы Германии.

Армин Паппергер

Анонимный немецкий чиновник подтвердил, что США предупредили Берлин о заговоре.

Уже больше полугода Россия проводит диверсионную кампанию по всей Европе - от поджогов складов с оружием для Украины до мелких актов вандализма - чтобы помешать потоку оружия с Запада в Украину. Но разведданные о том, что Россия готова убивать частных лиц, подчеркнули для западных чиновников, как далеко Москва готова зайти в своей теневой войне, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

Непонятно, намеревалась ли Россия убить Паппергера напрямую или нанять местного посредника.

Что известно о помощи Rheinmetall Украине в восстановлении поврежденной западной техники

АО "Украинская оборонная промышленность" и мировой оборонный гигант Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия.

В Украине уже восстанавливают германские боевые машины. Это происходит в рамках совместного предприятия с германским концерном Rheinmetall. В планах также дальнейшее развитие и углубление взаимодействия. В краткосрочной перспективе – перейти к ремонту артиллерийских систем.