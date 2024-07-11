Спецслужбы США и Германии сорвали запланированную Кремлем спецоперацию по ликвидации гендиректора оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.
Главные тезисы
- Спецслужбы США и Германии помешали планам России по ликвидации гендиректора Rheinmetall
- Россия осуществляет диверсионную кампанию в Европе для противодействия потоку оружия в Украину
- Rheinmetall совместно с Украиной запустили цех по ремонту бронетехники, планируя дальнейшее сотрудничество
- Россия предпринимала попытки убийства гендиректора Rheinmetall, о чем сообщила американская разведка
- Украина уже восстанавливает германскую боевую технику с помощью Rheinmetall, с целью дальнейшего развития сотрудничества
Что известно о намерениях России ликвидировать гендиректора Rheinmetall
По информации собеседников издания, в начале этого года американская разведка узнала о намерениях преступной российской власти под руководством диктатора Владимира Путина ликвидировать гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall, производящего артснаряды, и военные транспортные средства для Украины.
Отмечается, что по одному из сценариев Кремля, благодаря управляемому сговору, должны быть устранены все руководители оборонных предприятий в странах ЕС.
Американская разведка сообщила о планах России спецслужбы Германии.
Анонимный немецкий чиновник подтвердил, что США предупредили Берлин о заговоре.
Непонятно, намеревалась ли Россия убить Паппергера напрямую или нанять местного посредника.
Что известно о помощи Rheinmetall Украине в восстановлении поврежденной западной техники
АО "Украинская оборонная промышленность" и мировой оборонный гигант Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия.
В Украине уже восстанавливают германские боевые машины. Это происходит в рамках совместного предприятия с германским концерном Rheinmetall. В планах также дальнейшее развитие и углубление взаимодействия. В краткосрочной перспективе – перейти к ремонту артиллерийских систем.
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