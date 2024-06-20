Rheinmetall подписал рекордный контракт на артснаряды. Сколько получит Украина

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 20 июня сообщил о подписании рекордного заказа на поставку 155-мм артиллерийских снарядов от Бундесвера. Часть боеприпасов предназначена для Украины.
Главные тезисы
- Rheinmetall заключил контракт на поставку артснарядов для Бундесвера, включая поддержку Украины в защите от российской агрессии.
- Украина получит существенное количество артиллерийских снарядов в рамках данного контракта, что поможет украинским защитникам эффективнее сдерживать наступление российских войск.
- Общая сумма контракта составляет до 8,5 млрд евро, Германия является основным заказчиком.
- Новые артснаряды предназначены для пополнения армейских складов Германии и ее союзников, а также для поддержки Украины в обороне от россиян.
- Украинским воинам ожидается передача сотен тысяч снарядов в рамках чешской инициативы, что станет существенной помощью в борьбе против вторгшихся российских войск.
Rheinmetall подписал контракт на 8,5 млрд евро
Как отметили в компании, контракт на общую сумму до 8,5 млрд евро подписали глава Федерального ведомства Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и поддержке в эксплуатации Аннет Лехнигк-Эмден и представители Rheinmetall.
Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.
В компании добавили, что главная цель заказа — пополнение запасов Бундесвера и его союзников, а также поддержка Украины в защите от россиян.
Старт поставок боеприпасов запланирован на начало 2025 года. Основным заказчиком станет Германия. Участвовать в заказе будут Нидерланды, Эстония и Дания.
Германия резко увеличит заказ артснарядов у Rheinmetall
Как отмечается, Германия планирует получить 200 тыс. дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов стоимостью около 880 млн евро в рамках рамочного соглашения с оборонной компанией.
Немецкая армия уже согласилась на сделку стоимостью 1,2 млрд евро на несколько сот тысяч снарядов, зажиганий и зарядов.
Новые снаряды предназначены для пополнения армейских складов, поскольку Германия помогает поставлять оружие Украине, которое борется с вторгшимися в 2022 году российскими военными.
В то время как западные правительства усиливают свои армии и пополняют запасы после поставки оружия Киеву, компания Rheinmetall, чья рыночная стоимость выросла более чем в четыре раза с начала войны в Украине, видит резкое увеличение заказов.
Размещая заказы, Министерство обороны Германии также хочет гарантировать, что Rheinmetall сможет установить новую производственную линию в центральногерманском городе Унтерлюсс.
Снаряды для Украины
Отметим, что снаряды для артиллерии, переданные странами Запада, являются одной из основных потребностей украинских защитников.
В частности, снаряды Украине уже передают в рамках инициативы Чехии, закупающей их в третьих странах. Ожидается, что украинские воины получат сотни тысяч снарядов до конца года.
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