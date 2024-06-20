Rheinmetall підписав рекордний контракт на артснаряди. Скільки отримає Україна

Німецький оборонний концерн Rheinmetall 20 червня повідомив про підписання рекордного замовлення на постачання 155-мм артилерійських снарядів від Бундесверу. Частину боєприпасів призначено для України.
Головні тези:
- Rheinmetall підписав рекордний контракт на постачання артилерійських снарядів для Бундесверу, включно з підтримкою України у захисті від росіян.
- Німеччина отримає 200 тис додаткових снарядів, спрямованих на поповнення армійських складів.
- Постачання боєприпасів заплановано на початок 2025 року, іншими учасниками угоди є Нідерланди, Естонія та Данія.
- Компанія Rheinmetall відзначає різке збільшення замовлень під час підтримки України у захисті від російської агресії.
- Снаряди для України стають однією з ключових потреб українських захисників у боротьбі з російськими військами, що вторглися на територію країни.
Rheinmetall підписав контракт на 8,5 млрд євро
Як зазначили в компанії, контракт на загальну суму до 8,5 млрд євро підписали глава Федерального відомства Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій та підтримки в експлуатації Аннет Лехнігк-Емден та представники Rheinmetall.
Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.
У компанії додали, що головною метою замовлення є поповнення запасів Бундесверу та його союзників, а також підтримка України у захисті від росіян.
Старт постачання боєприпасів заплановано на початок 2025 року. Основним замовником стане Німеччина. Брати участь у замовленні будуть Нідерланди, Естонія та Данія.
Німеччина різко збільшить замовлення артснарядів у Rheinmetall
Як зазначається, Німеччина планує отримати 200 тис додаткових 155-мм артилерійських снарядів вартістю близько 880 млн євро в рамках рамкової угоди з оборонною компанією.
Німецька армія вже погодилася на угоду вартістю 1,2 млрд євро на кілька сотень тисяч снарядів, запалів і зарядів.
Нові снаряди призначені для поповнення армійських складів, оскільки Німеччина допомагає постачати зброю Україні, яка бореться з російськими військовими, що вторглися у 2022 році.
У той час як західні уряди посилюють свої армії та поповнюють запаси після постачання зброї Києву, компанія Rheinmetall, чия ринкова вартість зросла більш ніж у чотири рази з початку війни в Україні, бачить різке збільшення замовлень.
Розміщуючи замовлення, Міністерство оборони Німеччини також хоче гарантувати, що Rheinmetall зможе встановити нову виробничу лінію в центральнонімецькому місті Унтерлюсс.
Снаряди для України
Зазначимо, що снаряди для артилерії, яку передали країни Заходу, є однією з основних потреб українських захисників.
Зокрема, снаряди Україні вже передають у рамках ініціативи Чехії, яка закуповує їх у третіх країнах. Очікується, що українські воїни отримають сотні тисяч снарядів до кінця року.
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