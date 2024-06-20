Rheinmetall підписав рекордний контракт на артснаряди. Скільки отримає Україна

Німецький оборонний концерн Rheinmetall 20 червня повідомив про підписання рекордного замовлення на постачання 155-мм артилерійських снарядів від Бундесверу. Частину боєприпасів призначено для України.

Rheinmetall підписав контракт на 8,5 млрд євро

Як зазначили в компанії, контракт на загальну суму до 8,5 млрд євро підписали глава Федерального відомства Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій та підтримки в експлуатації Аннет Лехнігк-Емден та представники Rheinmetall.

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

У компанії додали, що головною метою замовлення є поповнення запасів Бундесверу та його союзників, а також підтримка України у захисті від росіян.

Старт постачання боєприпасів заплановано на початок 2025 року. Основним замовником стане Німеччина. Брати участь у замовленні будуть Нідерланди, Естонія та Данія.

Ми раді найбільшому замовленню в новітній історії нашої компанії. Цей великомасштабний рамковий контракт підкреслює провідну роль Rheinmetall як постачальника боєприпасів у Німеччині та наше становище найбільшого у світі виробника артилерійських боєприпасів, — заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер. Поширити

Німеччина різко збільшить замовлення артснарядів у Rheinmetall

Як зазначається, Німеччина планує отримати 200 тис додаткових 155-мм артилерійських снарядів вартістю близько 880 млн євро в рамках рамкової угоди з оборонною компанією.

Німецька армія вже погодилася на угоду вартістю 1,2 млрд євро на кілька сотень тисяч снарядів, запалів і зарядів.

Нові снаряди призначені для поповнення армійських складів, оскільки Німеччина допомагає постачати зброю Україні, яка бореться з російськими військовими, що вторглися у 2022 році.

У той час як західні уряди посилюють свої армії та поповнюють запаси після постачання зброї Києву, компанія Rheinmetall, чия ринкова вартість зросла більш ніж у чотири рази з початку війни в Україні, бачить різке збільшення замовлень.

Розміщуючи замовлення, Міністерство оборони Німеччини також хоче гарантувати, що Rheinmetall зможе встановити нову виробничу лінію в центральнонімецькому місті Унтерлюсс.

Снаряди для України

Зазначимо, що снаряди для артилерії, яку передали країни Заходу, є однією з основних потреб українських захисників.

За допомогою артилерії у бійців ЗСУ є можливість стримувати спроби наступу росіян, які мають перевагу у живій силі та техніці. Поширити

Зокрема, снаряди Україні вже передають у рамках ініціативи Чехії, яка закуповує їх у третіх країнах. Очікується, що українські воїни отримають сотні тисяч снарядів до кінця року.