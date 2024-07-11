Спецслужби США та Німеччини зірвали заплановану Кремлем спецоперацію з ліквідації гендиректора збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.
Головні тези:
- Спецслужби США та Німеччини зірвали спробу РФ ліквідувати гендиректора Rheinmetall
- Плани Росії включали усунення керівників оборонних підприємств у країнах ЄС
- Росія проводить диверсійну кампанію в Європі для протидыъ потоку зброї в Україну
- Rheinmetall спільно з Україною відновлюють бойову техніку та планують подальший розвиток співпраці
- Створення цеху з ремонту бронетехніки - лише перший крок у співпраці Rheinmetall та української оборонної промисловості
Що відомо про наміри Росії ліквідувати гендиректора Rheinmetall
За інформацією співрозмовників видання, на початку цього року американська розвідка дізналась про наміри злочинної російської влади під керівництвом диктатора Володимира Путіна ліквідувати гендиректора німецького оборонного концерну Rheinmetall, який виготовляє артснаряди, та військові транспортні засоби для України.
Зазначається, що за одним зі сценаріїв Кремля, завдяки керованій змові мали бути усунені всі керівники оборонних підприємств у країнах ЄС.
Американська розвідка повідомила про плани Росії спецслужби Німеччини.
Анонімний німецький урядовець підтвердив, що США попередили Берлін про змову.
Незрозуміло, чи мала намір Росія вбити Паппергера безпосередньо, чи найняти місцевого посередника.
Що відомо про допомогу Rheinmetall Україні у відновленні пошкодженої західної техніки
АТ "Українська оборонна промисловість" і світовий оборонний гігант Rheinmetall запустили в Україні перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства.
В Україні вже відновлюють німецькі бойові машини. Це відбувається в рамках спільного підприємства з німецьким концерном Rheinmetall. У планах також подальший розвиток і поглиблення взаємодії. У короткостроковій перспективі - перейти до ремонту артилерійських систем.
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