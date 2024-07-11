США та Німеччина зірвали спецоперацію РФ з ліквідації гендиректора Rheinmetall
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США та Німеччина зірвали спецоперацію РФ з ліквідації гендиректора Rheinmetall

Rheinmetall
Джерело:  CNN

Спецслужби США та Німеччини зірвали заплановану Кремлем спецоперацію з ліквідації гендиректора збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. 

Головні тези:

  • Спецслужби США та Німеччини зірвали спробу РФ ліквідувати гендиректора Rheinmetall
  • Плани Росії включали усунення керівників оборонних підприємств у країнах ЄС
  • Росія проводить диверсійну кампанію в Європі для протидыъ потоку зброї в Україну
  • Rheinmetall спільно з Україною відновлюють бойову техніку та планують подальший розвиток співпраці
  • Створення цеху з ремонту бронетехніки - лише перший крок у співпраці Rheinmetall та української оборонної промисловості

Що відомо про наміри Росії ліквідувати гендиректора Rheinmetall

За інформацією співрозмовників видання, на початку цього року американська розвідка дізналась про наміри злочинної російської влади під керівництвом диктатора Володимира Путіна ліквідувати гендиректора німецького оборонного концерну Rheinmetall, який виготовляє артснаряди, та військові транспортні засоби для України.

Зазначається, що за одним зі сценаріїв Кремля, завдяки керованій змові мали бути усунені всі керівники оборонних підприємств у країнах ЄС.

Американська розвідка повідомила про плани Росії спецслужби Німеччини.

РФ планувала вбити главу Rheinmetall Арміна Паппергера
Армін Паппергер

Анонімний німецький урядовець підтвердив, що США попередили Берлін про змову.

Уже понад півроку Росія проводить диверсійну кампанію по всій Європі - від підпалів складів зі зброєю для України до дрібних актів вандалізму - щоб завадити потоку зброї із Заходу в Україну. Але розвіддані про те, що Росія готова вбивати приватних осіб, підкреслили для західних чиновників, наскільки далеко Москва готова зайти у своїй тіньовій війні, - підкреслюється у матеріалі видання.

Незрозуміло, чи мала намір Росія вбити Паппергера безпосередньо, чи найняти місцевого посередника.

Що відомо про допомогу Rheinmetall Україні у відновленні пошкодженої західної техніки

АТ "Українська оборонна промисловість" і світовий оборонний гігант Rheinmetall запустили в Україні перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства.

В Україні вже відновлюють німецькі бойові машини. Це відбувається в рамках спільного підприємства з німецьким концерном Rheinmetall. У планах також подальший розвиток і поглиблення взаємодії. У короткостроковій перспективі - перейти до ремонту артилерійських систем.

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