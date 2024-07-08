Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло
Категория
Украина
Дата публикации

Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло

Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло
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Источник:  Правительство Германии

Германия 8 июля объявила о новом пакете военной помощи, который содержит снаряды для танков, зенитно-ракетный комплекс Patriot и два новейших радара.

Главные тезисы

  • Новый военный пакет помощи от Германии для Украины включает в себя разнообразное военное оборудование, в том числе танковые снаряды, ЗРК Patriot и радиолокационные станции.
  • ЗРК Patriot, поступивший в Украину из Германии, способен усилить защиту страны от различных воздушных угроз, таких как самолеты, беспилотники и ракеты.
  • Помощь Германии Украине в области обороны составляет уже более 28 млрд евро, а на 2024 год запланировано выделение более 7 млрд евро на военную поддержку.
  • Украинские экипажи системы ЗРК Patriot успешно прошли подготовку в Германии, готовясь к усилению обороны своей страны.

Что вошло в новый пакет помощи Украине от Германии

Как сообщили в правительстве Германии, в пакет вошли:

  • боеприпасы для танков Leopard;

  • система ПВО Patriot, запчасти и боеприпасы к ней;

  • 2 радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;

  • 9000 боеприпасов для установки Gepard;

  • 55 000 155-мм артиллерийских снарядов;

  • 30 разведывательных БПЛА Vector;

  • 200 средств для глушения дронов;

  • 10 беспилотных надводных судов;

  • 1 эвакуационная машина Bergepanzer 2;

  • 4 машины разминирования WISENT 1;

  • 39 терминалов связи SatCom;

  • 150 устройств ночного видения;

  • 2 пикапа;

  • 10 бронемобилей;

  • 58000 боеприпасов калибра 40 мм;

  • 93 000 дымовых гранат;

  • 150 винтовок CR 308, 10 снайперских винтовок HLR 338, 800 винтовок MK 556;

  • 250 пулеметов MG5

  • детонаторы и детонирующие шнуры.

Власти Германии подчеркнули, что на 2024 год ФРГ выделил на военную помощь для Украины более 7 млрд евро. В целом Германия уже предоставила Украине военную помощь в 28 млрд евро.

ЗРК Patriot усилит защиту Украины от самолетов, беспилотников и ракет РФ

В Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot из Германии. Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер в соцсети Х 5 июля.

В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет, — написал дипломат.

Дипломат также добавил, что украинский экипаж системы в последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии.

Напомним, посол Германии Мартин Егерь еще на прошлой неделе сообщил о прибытии в Украину уже третьей системы противовоздушной обороны, которую передало его государство.

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