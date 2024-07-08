Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло

Германия 8 июля объявила о новом пакете военной помощи, который содержит снаряды для танков, зенитно-ракетный комплекс Patriot и два новейших радара.
Главные тезисы
- Новый военный пакет помощи от Германии для Украины включает в себя разнообразное военное оборудование, в том числе танковые снаряды, ЗРК Patriot и радиолокационные станции.
- ЗРК Patriot, поступивший в Украину из Германии, способен усилить защиту страны от различных воздушных угроз, таких как самолеты, беспилотники и ракеты.
- Помощь Германии Украине в области обороны составляет уже более 28 млрд евро, а на 2024 год запланировано выделение более 7 млрд евро на военную поддержку.
- Украинские экипажи системы ЗРК Patriot успешно прошли подготовку в Германии, готовясь к усилению обороны своей страны.
Что вошло в новый пакет помощи Украине от Германии
Как сообщили в правительстве Германии, в пакет вошли:
боеприпасы для танков Leopard;
система ПВО Patriot, запчасти и боеприпасы к ней;
2 радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
9000 боеприпасов для установки Gepard;
55 000 155-мм артиллерийских снарядов;
30 разведывательных БПЛА Vector;
200 средств для глушения дронов;
10 беспилотных надводных судов;
1 эвакуационная машина Bergepanzer 2;
4 машины разминирования WISENT 1;
39 терминалов связи SatCom;
150 устройств ночного видения;
2 пикапа;
10 бронемобилей;
58000 боеприпасов калибра 40 мм;
93 000 дымовых гранат;
150 винтовок CR 308, 10 снайперских винтовок HLR 338, 800 винтовок MK 556;
250 пулеметов MG5
детонаторы и детонирующие шнуры.
Власти Германии подчеркнули, что на 2024 год ФРГ выделил на военную помощь для Украины более 7 млрд евро. В целом Германия уже предоставила Украине военную помощь в 28 млрд евро.
ЗРК Patriot усилит защиту Украины от самолетов, беспилотников и ракет РФ
В Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot из Германии. Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер в соцсети Х 5 июля.
Дипломат также добавил, что украинский экипаж системы в последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии.
Напомним, посол Германии Мартин Егерь еще на прошлой неделе сообщил о прибытии в Украину уже третьей системы противовоздушной обороны, которую передало его государство.
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