Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло

Германия 8 июля объявила о новом пакете военной помощи, который содержит снаряды для танков, зенитно-ракетный комплекс Patriot и два новейших радара.

Что вошло в новый пакет помощи Украине от Германии

Как сообщили в правительстве Германии, в пакет вошли:

боеприпасы для танков Leopard;

система ПВО Patriot, запчасти и боеприпасы к ней;

2 радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;

9000 боеприпасов для установки Gepard;

55 000 155-мм артиллерийских снарядов;

30 разведывательных БПЛА Vector;

200 средств для глушения дронов;

10 беспилотных надводных судов;

1 эвакуационная машина Bergepanzer 2;

4 машины разминирования WISENT 1;

39 терминалов связи SatCom;

150 устройств ночного видения;

2 пикапа;

10 бронемобилей;

58000 боеприпасов калибра 40 мм;

93 000 дымовых гранат;

150 винтовок CR 308, 10 снайперских винтовок HLR 338, 800 винтовок MK 556;

250 пулеметов MG5

детонаторы и детонирующие шнуры.

Власти Германии подчеркнули, что на 2024 год ФРГ выделил на военную помощь для Украины более 7 млрд евро. В целом Германия уже предоставила Украине военную помощь в 28 млрд евро.

ЗРК Patriot усилит защиту Украины от самолетов, беспилотников и ракет РФ

В Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot из Германии. Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер в соцсети Х 5 июля.

В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет.

Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині. #StandWithUkraine pic.twitter.com/sUhDdOJij8 — Martin Jaeger (@MJaegerT) July 5, 2024

В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет, — написал дипломат. Поделиться

Дипломат также добавил, что украинский экипаж системы в последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии.