В НАТО анонсировали масштабный пакет поддержки Украины

В пятницу 5 июля 2024 года Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сделал предварительный обзор Вашингтонского саммита на следующей неделе, подчеркнув, что поддержка Украины будет «самой неотложной задачей» НАТО.
Главные тезисы
- Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что поддержка Украины является самой важной задачей на следующем саммите.
- НАТО планирует предоставить Украине координацию и большую часть международной помощи в сфере безопасности.
- На саммите планируется утверждение обязательства усилить трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество и защиту от баллистических ракет.
- Третьей важной темой саммита станет глобальное партнерство, в рамках которого приглашены лидеры стран Индо-Тихоокеанского региона.
- Сближение авторитарных актеров подчеркивает важность тесного сотрудничества между НАТО и другими странами в обеспечении международной безопасности.
Нашей самой актуальной задачей НАТО на саммите будет поддержка Украины
Он добавил, что союзники договорятся о финансовом залоге для Украины и что он также ожидает более немедленной военной поддержки Украины; больше двусторонних соглашений по безопасности; и работать над углубленной военной оперативной совместимостью.
Генеральный секретарь отметил, что все эти элементы «составляют мост в членство в НАТО и очень сильный пакет для Украины на саммите», добавив: «Украина приближается к НАТО».
Планируемый на следующем саммите мира
На саммите члены Североатлантического союза должны одобрить обязательство усилить трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество, чтобы увеличить производство. Он добавил, что НАТО усилит защиту от баллистических ракет посредством новой базы Aegis Ashore в Польше. Он приветствовал, что 23 члена НАТО сейчас тратят не менее 2% своего ВВП на оборону.
Третьей темой саммита станет глобальное партнерство. Генсек пригласил лидеров Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея на саммит для дальнейшего углубления сотрудничества, в частности, по поддержке Украины, кибернетических и новых технологий.
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