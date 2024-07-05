В НАТО анонсировали масштабный пакет поддержки Украины

В пятницу 5 июля 2024 года Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сделал предварительный обзор Вашингтонского саммита на следующей неделе, подчеркнув, что поддержка Украины будет «самой неотложной задачей» НАТО.

Нашей самой актуальной задачей НАТО на саммите будет поддержка Украины

Я ожидаю, что главы государств и правительств согласуют значительный пакет для Украины, — сказал Столтенберг. НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в сфере безопасности с командованием во главе с трехзвездным генералом и несколькими сотнями персонала, работающих в штаб-квартире НАТО в Германии и на материально-технических узлах в восточной части Альянса. Поделиться

Он добавил, что союзники договорятся о финансовом залоге для Украины и что он также ожидает более немедленной военной поддержки Украины; больше двусторонних соглашений по безопасности; и работать над углубленной военной оперативной совместимостью.

Генеральный секретарь отметил, что все эти элементы «составляют мост в членство в НАТО и очень сильный пакет для Украины на саммите», добавив: «Украина приближается к НАТО».

Сдерживание и оборона будут еще одной важной темой для нашего саммита, — сказал Столтенберг, отметив, что за последнее десятилетие НАТО фундаментально трансформировалась, включая 500 000 военных в состоянии высокой готовности, улучшенные возможности, боеспособные боевые группы и присоединение новых членов. Поделиться

Планируемый на следующем саммите мира

На саммите члены Североатлантического союза должны одобрить обязательство усилить трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество, чтобы увеличить производство. Он добавил, что НАТО усилит защиту от баллистических ракет посредством новой базы Aegis Ashore в Польше. Он приветствовал, что 23 члена НАТО сейчас тратят не менее 2% своего ВВП на оборону.

Третьей темой саммита станет глобальное партнерство. Генсек пригласил лидеров Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея на саммит для дальнейшего углубления сотрудничества, в частности, по поддержке Украины, кибернетических и новых технологий.