В НАТО анонсировали масштабный пакет поддержки Украины
Категория
Мир
Дата публикации

В НАТО анонсировали масштабный пакет поддержки Украины

НАТО
В НАТО анонсировали масштабный пакет поддержки Украины
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В пятницу 5 июля 2024 года Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сделал предварительный обзор Вашингтонского саммита на следующей неделе, подчеркнув, что поддержка Украины будет «самой неотложной задачей» НАТО.

Главные тезисы

  • Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что поддержка Украины является самой важной задачей на следующем саммите.
  • НАТО планирует предоставить Украине координацию и большую часть международной помощи в сфере безопасности.
  • На саммите планируется утверждение обязательства усилить трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество и защиту от баллистических ракет.
  • Третьей важной темой саммита станет глобальное партнерство, в рамках которого приглашены лидеры стран Индо-Тихоокеанского региона.
  • Сближение авторитарных актеров подчеркивает важность тесного сотрудничества между НАТО и другими странами в обеспечении международной безопасности.

Нашей самой актуальной задачей НАТО на саммите будет поддержка Украины

Я ожидаю, что главы государств и правительств согласуют значительный пакет для Украины, — сказал Столтенберг. НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в сфере безопасности с командованием во главе с трехзвездным генералом и несколькими сотнями персонала, работающих в штаб-квартире НАТО в Германии и на материально-технических узлах в восточной части Альянса.

Он добавил, что союзники договорятся о финансовом залоге для Украины и что он также ожидает более немедленной военной поддержки Украины; больше двусторонних соглашений по безопасности; и работать над углубленной военной оперативной совместимостью.

Генеральный секретарь отметил, что все эти элементы «составляют мост в членство в НАТО и очень сильный пакет для Украины на саммите», добавив: «Украина приближается к НАТО».

Сдерживание и оборона будут еще одной важной темой для нашего саммита, — сказал Столтенберг, отметив, что за последнее десятилетие НАТО фундаментально трансформировалась, включая 500 000 военных в состоянии высокой готовности, улучшенные возможности, боеспособные боевые группы и присоединение новых членов.

Планируемый на следующем саммите мира

На саммите члены Североатлантического союза должны одобрить обязательство усилить трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество, чтобы увеличить производство. Он добавил, что НАТО усилит защиту от баллистических ракет посредством новой базы Aegis Ashore в Польше. Он приветствовал, что 23 члена НАТО сейчас тратят не менее 2% своего ВВП на оборону.

Третьей темой саммита станет глобальное партнерство. Генсек пригласил лидеров Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея на саммит для дальнейшего углубления сотрудничества, в частности, по поддержке Украины, кибернетических и новых технологий.

Чем ближе объединяются авторитарные актеры, тем важнее, чтобы мы тесно сотрудничали с нашими друзьями в Индо-Тихоокеанском регионе, — сказал он.

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