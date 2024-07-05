У НАТО анонсували масштабний пакет підтримки України

У п’ятницю 5 липня 2024 року Генеральний секретар Єнс Столтенберг зробив попередній огляд Вашингтонського саміту наступного тижня, наголосивши, що підтримка України буде «найневідкладнішим завданням» НАТО.

Нашим найактуальнішим завданням НАТО на саміті буде підтримка України

Я очікую, що глави держав і урядів узгодять значний пакет для України, — сказав пан Столтенберг​. «НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки» з командуванням на чолі з тризірковим генералом і кількома сотнями персоналу, які працюють у штаб-квартирі НАТО в Німеччині та на матеріально-технічних вузлах у східній частині Альянсу. Поширити

Він додав, що союзники домовляться про фінансову заставу для України, і що він також очікує більш негайної військової підтримки України; більше двосторонніх угод з безпеки; і працювати над поглибленою військовою оперативною сумісністю.

Генеральний секретар зазначив, що всі ці елементи «складають міст до членства в НАТО і дуже сильний пакет для України на саміті», додавши: «Україна наближається до НАТО».

Стримування та оборона будуть ще однією важливою темою для нашого саміту, — сказав пан Столтенберг, зазначивши, що за останнє десятиліття НАТО фундаментально трансформувалася, включно з 500 000 військових у стані високої готовності, покращеними можливостями, боєздатними бойовими групами та приєднанням нових членів. Поширити

Що планується на наступному саміті миру

На саміті члени Альянсу мають схвалити зобов’язання посилити трансатлантичне оборонно-промислове співробітництво, щоб збільшити виробництво. Він додав, що НАТО посилить захист від балістичних ракет за допомогою нової бази Aegis Ashore у Польщі. Він привітав, що 23 члени Альянсу зараз витрачають щонайменше 2% свого ВВП на оборону.

Третьою темою Саміту стане глобальне партнерство. Генсек запросив лідерів Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея на саміт для подальшого поглиблення співпраці, зокрема щодо підтримки України, кібернетичних та нових технологій.