У НАТО анонсували масштабний пакет підтримки України

У п’ятницю 5 липня 2024 року Генеральний секретар Єнс Столтенберг зробив попередній огляд Вашингтонського саміту наступного тижня, наголосивши, що підтримка України буде «найневідкладнішим завданням» НАТО.
Головні тези:
- Генеральний секретар НАТО підкреслив, що підтримка України є найважливішим завданням на наступному саміті.
- НАТО планує надати Україні координацію та більшу частину міжнародної допомоги в сфері безпеки.
- На саміті планується затвердження зобов'язань посилити трансатлантичне оборонно-промислове співробітництво та захист від балістичних ракет.
- Третьою важливою темою саміту стане глобальне партнерство, в рамках якого запрошені лідери із країн Індо-Тихоокеанського регіону.
- Зближення авторитарних акторів підкреслює важливість тісної співпраці між НАТО та іншими країнами для забезпечення міжнародної безпеки.
Нашим найактуальнішим завданням НАТО на саміті буде підтримка України
Він додав, що союзники домовляться про фінансову заставу для України, і що він також очікує більш негайної військової підтримки України; більше двосторонніх угод з безпеки; і працювати над поглибленою військовою оперативною сумісністю.
Генеральний секретар зазначив, що всі ці елементи «складають міст до членства в НАТО і дуже сильний пакет для України на саміті», додавши: «Україна наближається до НАТО».
Що планується на наступному саміті миру
На саміті члени Альянсу мають схвалити зобов’язання посилити трансатлантичне оборонно-промислове співробітництво, щоб збільшити виробництво. Він додав, що НАТО посилить захист від балістичних ракет за допомогою нової бази Aegis Ashore у Польщі. Він привітав, що 23 члени Альянсу зараз витрачають щонайменше 2% свого ВВП на оборону.
Третьою темою Саміту стане глобальне партнерство. Генсек запросив лідерів Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея на саміт для подальшого поглиблення співпраці, зокрема щодо підтримки України, кібернетичних та нових технологій.
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