Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло

Німеччина 8 липня оголосила про новий пакет військової допомоги, який містить снаряди для танків, зенітно-ракетний комплекс Patriot та два новітні радари.

Що увійшло до нового пакету допомоги Україні від Німеччини

Як повідомили в уряді Німеччини, до пакета увійшли:

боєприпаси для танків Leopard;

система ППО Patriot, запчастини та боєприпаси до неї;

2 радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

9 000 боєприпасів для установки Gepard;

55 000 155-мм артилерійських снарядів;

30 розвідувальних БПЛА Vector;

200 засобів для глушіння дронів;

10 безпілотних надводних суден;

1 евакуаційна машина Bergepanzer 2;

4 машини розмінування WISENT 1;

39 терміналів звʼязку SatCom;

150 пристроїв нічного бачення;

2 пікапи;

10 бронемобілів;

58 000 боєприпасів калібру 40 мм;

93 000 димових гранат;

150 гвинтівок CR 308, 10 снайперських гвинтівок HLR 338, 800 гвинтівок MK 556;

250 кулеметів MG5

детонатори та детонуючі шнури.

Влада Німеччини наголосила, що на 2024 рік ФРН виділила на військову допомогу для України понад 7 млрд євро. Загалом Німеччина вже надала Україні військову допомогу на 28 млрд євро.

ЗРК Patriot посилить захист України від літаків, безпілотників та ракет РФ

В Україну прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot з Німеччини. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у соцмережі Х 5 липня.

В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет.

Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині. #StandWithUkraine pic.twitter.com/sUhDdOJij8 — Martin Jaeger (@MJaegerT) July 5, 2024

В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет, — написав дипломат. Поширити

Дипломат також додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.