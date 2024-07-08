Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло

Німеччина 8 липня оголосила про новий пакет військової допомоги, який містить снаряди для танків, зенітно-ракетний комплекс Patriot та два новітні радари.
Головні тези:
- Німеччина виділила на військову допомогу для України понад 7 млрд євро на 2024 рік, загалом надавши вже 28 млрд євро військової допомоги.
- Зенітно-ракетний комплекс Patriot посилить захист України від літаків, безпілотників та ракет.
- Посол Німеччини в Україні повідомив про прибуття третьої системи протиповітряної оборони, яку передала Німеччина, що сприятиме посиленню захисту населення та інфраструктури країни.
- Український екіпаж системи Patriot успішно пройшов підготовку в Німеччині, що підвищить ефективність використання цієї техніки.
Що увійшло до нового пакету допомоги Україні від Німеччини
Як повідомили в уряді Німеччини, до пакета увійшли:
боєприпаси для танків Leopard;
система ППО Patriot, запчастини та боєприпаси до неї;
2 радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
9 000 боєприпасів для установки Gepard;
55 000 155-мм артилерійських снарядів;
30 розвідувальних БПЛА Vector;
200 засобів для глушіння дронів;
10 безпілотних надводних суден;
1 евакуаційна машина Bergepanzer 2;
4 машини розмінування WISENT 1;
39 терміналів звʼязку SatCom;
150 пристроїв нічного бачення;
2 пікапи;
10 бронемобілів;
58 000 боєприпасів калібру 40 мм;
93 000 димових гранат;
150 гвинтівок CR 308, 10 снайперських гвинтівок HLR 338, 800 гвинтівок MK 556;
250 кулеметів MG5
детонатори та детонуючі шнури.
Влада Німеччини наголосила, що на 2024 рік ФРН виділила на військову допомогу для України понад 7 млрд євро. Загалом Німеччина вже надала Україні військову допомогу на 28 млрд євро.
ЗРК Patriot посилить захист України від літаків, безпілотників та ракет РФ
В Україну прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot з Німеччини. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у соцмережі Х 5 липня.
Дипломат також додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.
Нагадаємо, посол Німеччини Мартін Єгер ще минулого тижня повідомив про прибуття в Україну вже третьої системи протиповітряної оборони, яку передала його держава.
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