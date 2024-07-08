Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло

Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло
Джерело:  Уряд Німеччини

Німеччина 8 липня оголосила про новий пакет військової допомоги, який містить снаряди для танків, зенітно-ракетний комплекс Patriot та два новітні радари.

Головні тези:

 

  • Німеччина виділила на військову допомогу для України понад 7 млрд євро на 2024 рік, загалом надавши вже 28 млрд євро військової допомоги.
  • Зенітно-ракетний комплекс Patriot посилить захист України від літаків, безпілотників та ракет.
  • Посол Німеччини в Україні повідомив про прибуття третьої системи протиповітряної оборони, яку передала Німеччина, що сприятиме посиленню захисту населення та інфраструктури країни.
  • Український екіпаж системи Patriot успішно пройшов підготовку в Німеччині, що підвищить ефективність використання цієї техніки.

Що увійшло до нового пакету допомоги Україні від Німеччини

Як повідомили в уряді Німеччини, до пакета увійшли:

  • боєприпаси для танків Leopard;

  • система ППО Patriot, запчастини та боєприпаси до неї;

  • 2 радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

  • 9 000 боєприпасів для установки Gepard;

  • 55 000 155-мм артилерійських снарядів;

  • 30 розвідувальних БПЛА Vector;

  • 200 засобів для глушіння дронів;

  • 10 безпілотних надводних суден;

  • 1 евакуаційна машина Bergepanzer 2;

  • 4 машини розмінування WISENT 1;

  • 39 терміналів звʼязку SatCom;

  • 150 пристроїв нічного бачення;

  • 2 пікапи;

  • 10 бронемобілів;

  • 58 000 боєприпасів калібру 40 мм;

  • 93 000 димових гранат;

  • 150 гвинтівок CR 308, 10 снайперських гвинтівок HLR 338, 800 гвинтівок MK 556;

  • 250 кулеметів MG5

  • детонатори та детонуючі шнури.

Влада Німеччини наголосила, що на 2024 рік ФРН виділила на військову допомогу для України понад 7 млрд євро. Загалом Німеччина вже надала Україні військову допомогу на 28 млрд євро.

ЗРК Patriot посилить захист України від літаків, безпілотників та ракет РФ

В Україну прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot з Німеччини. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у соцмережі Х 5 липня.

В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет, — написав дипломат.

Дипломат також додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.

Нагадаємо, посол Німеччини Мартін Єгер ще минулого тижня повідомив про прибуття в Україну вже третьої системи протиповітряної оборони, яку передала його держава.

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