Україна отримає новий пакет допомоги від Нідерландів

Міністри оборони та закордонних справ Нідерландів Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп у Києві повідомили, що разом із партнерами нададуть Україні додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони.

Нідерланди оголосили про додатковий Patriot для України

Про це члени нового уряду Нідерландів оголосили на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована і очікувані терміни доставки цього комплексу до України, — сказав Дмитро Кулеба. Поширити

Він також додав, що Нідерланди нещодавно ухвалили рішення про закупівлю зброї у українських виробників.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп розповів, що його країна виділить 2 мільйони євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл.

Також ми плануємо передати Україні криміналістичну лабораторію. Щоб ближче до лінії фронту у вас були судово-експертні можливості, щоб забезпечити справедливість для родин усіх українців, чиї тіла повертають із фронту, — розповів міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп. Поширити

Він додав також, що Нідерланди допомагатимуть повернути дітей, який виграла Росія.

Системи Patriot для України: що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі тривають обговорення про надання Україні 5 із 7 систем Patriot, які терміново потрібні нашій державі.

Днями очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч із помічником державного секретаря США Джеймсом О'Браєном. Вони обговорили кроки з постачання систем протиповітряної оборони Patriot: