Україна отримає новий пакет допомоги від Нідерландів

Міністри оборони та закордонних справ Нідерландів Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп у Києві повідомили, що разом із партнерами нададуть Україні додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони.
Головні тези:
- Нідерланди нададуть Україні додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони.
- Нідерланди також виділять кошти на проведення криміналістичних досліджень та надання криміналістичної лабораторії Україні.
- Розпочато обговорення про надання 5 з 7 систем Patriot Україні з різних джерел, що сприятиме підвищенню обороноздатності країни.
- США підтримують українські удари по військових цілях у Росії та надають пріоритет у постачанні боєприпасів для протиповітряної оборони.
- Співпраця між Нідерландами, США та Україною спрямована на зміцнення обороноздатності країни та надання підтримки у конфлікті з Росією.
Нідерланди оголосили про додатковий Patriot для України
Про це члени нового уряду Нідерландів оголосили на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Він також додав, що Нідерланди нещодавно ухвалили рішення про закупівлю зброї у українських виробників.
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп розповів, що його країна виділить 2 мільйони євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл.
Він додав також, що Нідерланди допомагатимуть повернути дітей, який виграла Росія.
Системи Patriot для України: що відомо
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі тривають обговорення про надання Україні 5 із 7 систем Patriot, які терміново потрібні нашій державі.
Днями очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч із помічником державного секретаря США Джеймсом О'Браєном. Вони обговорили кроки з постачання систем протиповітряної оборони Patriot:
Ми цінуємо останні критичні рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях у Росії, надання Україні пріоритету в постачанні боєприпасів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України.
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