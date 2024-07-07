Україна отримає новий пакет допомоги від Нідерландів
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Україна отримає новий пакет допомоги від Нідерландів

Україна отримає новий пакет допомоги від Нідерландів
Джерело:  Радіо Свобода

Міністри оборони та закордонних справ Нідерландів Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп у Києві повідомили, що разом із партнерами нададуть Україні додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони. 

Головні тези:

  • Нідерланди нададуть Україні додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони.
  • Нідерланди також виділять кошти на проведення криміналістичних досліджень та надання криміналістичної лабораторії Україні.
  • Розпочато обговорення про надання 5 з 7 систем Patriot Україні з різних джерел, що сприятиме підвищенню обороноздатності країни.
  • США підтримують українські удари по військових цілях у Росії та надають пріоритет у постачанні боєприпасів для протиповітряної оборони.
  • Співпраця між Нідерландами, США та Україною спрямована на зміцнення обороноздатності країни та надання підтримки у конфлікті з Росією.

Нідерланди оголосили про додатковий Patriot для України

Про це члени нового уряду Нідерландів оголосили на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована і очікувані терміни доставки цього комплексу до України, — сказав Дмитро Кулеба.

Він також додав, що Нідерланди нещодавно ухвалили рішення про закупівлю зброї у українських виробників.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп розповів, що його країна виділить 2 мільйони євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл.

Також ми плануємо передати Україні криміналістичну лабораторію. Щоб ближче до лінії фронту у вас були судово-експертні можливості, щоб забезпечити справедливість для родин усіх українців, чиї тіла повертають із фронту, — розповів міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп.

Він додав також, що Нідерланди допомагатимуть повернути дітей, який виграла Росія.

Системи Patriot для України: що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі тривають обговорення про надання Україні 5 із 7 систем Patriot, які терміново потрібні нашій державі.

Днями очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч із помічником державного секретаря США Джеймсом О'Браєном. Вони обговорили кроки з постачання систем протиповітряної оборони Patriot:

Ми цінуємо останні критичні рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях у Росії, надання Україні пріоритету в постачанні боєприпасів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України.

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