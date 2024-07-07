Украина получит новый пакет помощи от Нидерландов

Министры обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспаро Вельдкамп в Киеве сообщили, что вместе с партнерами предоставят Украине дополнительный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны.
Главные тезисы
- Нидерланды предоставят Украине дополнительный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны.
- Нидерланды также выделят средства на проведение криминалистических исследований и предоставление криминалистической лаборатории Украине.
- Начато обсуждение о предоставлении 5 из 7 систем Patriot Украине из разных источников, что будет способствовать повышению обороноспособности страны.
- США поддерживают украинские удары по военным целям в России и предоставляют приоритет в поставках боеприпасов для противовоздушной обороны.
- Сотрудничество между Нидерландами, США и Украиной направлено на укрепление обороноспособности страны и оказание поддержки в конфликте с Россией.
Нидерланды объявили о дополнительном Patriot для Украины
Об этом члены нового правительства Нидерландов объявили на совместном брифинге с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Он также добавил, что Нидерланды недавно приняли решение о закупке оружия у украинских производителей.
Министр иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкамп рассказал, что его страна выделит 2 миллиона евро на проведение криминалистических исследований и идентификации тел.
Он добавил также, что Нидерланды будут помогать вернуть детей, которые выиграла Россия.
Системы Patriot для Украины: что известно
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются обсуждения о предоставлении Украине 5 из 7 систем Patriot, которые срочно нужны нашему государству.
На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с помощником государственного секретаря США Джеймсом О'Брайеном. Они обсудили шаги по снабжению систем противовоздушной обороны Patriot:
Мы ценим последние критические решения США по поддержке украинских ударов по военным целям в России, предоставлению Украине приоритета в поставке боеприпасов для противовоздушной обороны, а также работе с третьими странами с целью укрепления обороноспособности Украины.
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