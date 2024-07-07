Украина получит новый пакет помощи от Нидерландов

Министры обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспаро Вельдкамп в Киеве сообщили, что вместе с партнерами предоставят Украине дополнительный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны.

Нидерланды объявили о дополнительном Patriot для Украины

Об этом члены нового правительства Нидерландов объявили на совместном брифинге с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Мы сегодня обсудили, как эта инициатива будет реализована и ожидаемые сроки доставки этого комплекса в Украину, — сказал Дмитрий Кулеба. Поделиться

Он также добавил, что Нидерланды недавно приняли решение о закупке оружия у украинских производителей.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкамп рассказал, что его страна выделит 2 миллиона евро на проведение криминалистических исследований и идентификации тел.

Также мы планируем передать Украине криминалистическую лабораторию. Чтобы ближе к линии фронта, у вас были судебно-экспертные возможности, чтобы обеспечить справедливость для семей всех украинцев, чьи тела возвращают с фронта, — рассказал министр иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкамп. Поделиться

Он добавил также, что Нидерланды будут помогать вернуть детей, которые выиграла Россия.

Системы Patriot для Украины: что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются обсуждения о предоставлении Украине 5 из 7 систем Patriot, которые срочно нужны нашему государству.

На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с помощником государственного секретаря США Джеймсом О'Брайеном. Они обсудили шаги по снабжению систем противовоздушной обороны Patriot: