Украина получит новый пакет помощи от Нидерландов
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит новый пакет помощи от Нидерландов

Украина получит новый пакет помощи от Нидерландов
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Источник:  Радио Свобода

Министры обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспаро Вельдкамп в Киеве сообщили, что вместе с партнерами предоставят Украине дополнительный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны.

Главные тезисы

  • Нидерланды предоставят Украине дополнительный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны.
  • Нидерланды также выделят средства на проведение криминалистических исследований и предоставление криминалистической лаборатории Украине.
  • Начато обсуждение о предоставлении 5 из 7 систем Patriot Украине из разных источников, что будет способствовать повышению обороноспособности страны.
  • США поддерживают украинские удары по военным целям в России и предоставляют приоритет в поставках боеприпасов для противовоздушной обороны.
  • Сотрудничество между Нидерландами, США и Украиной направлено на укрепление обороноспособности страны и оказание поддержки в конфликте с Россией.

Нидерланды объявили о дополнительном Patriot для Украины

Об этом члены нового правительства Нидерландов объявили на совместном брифинге с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Мы сегодня обсудили, как эта инициатива будет реализована и ожидаемые сроки доставки этого комплекса в Украину, — сказал Дмитрий Кулеба.

Он также добавил, что Нидерланды недавно приняли решение о закупке оружия у украинских производителей.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкамп рассказал, что его страна выделит 2 миллиона евро на проведение криминалистических исследований и идентификации тел.

Также мы планируем передать Украине криминалистическую лабораторию. Чтобы ближе к линии фронта, у вас были судебно-экспертные возможности, чтобы обеспечить справедливость для семей всех украинцев, чьи тела возвращают с фронта, — рассказал министр иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкамп.

Он добавил также, что Нидерланды будут помогать вернуть детей, которые выиграла Россия.

Системы Patriot для Украины: что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются обсуждения о предоставлении Украине 5 из 7 систем Patriot, которые срочно нужны нашему государству.

На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с помощником государственного секретаря США Джеймсом О'Брайеном. Они обсудили шаги по снабжению систем противовоздушной обороны Patriot:

Мы ценим последние критические решения США по поддержке украинских ударов по военным целям в России, предоставлению Украине приоритета в поставке боеприпасов для противовоздушной обороны, а также работе с третьими странами с целью укрепления обороноспособности Украины.

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