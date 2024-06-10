Министр обороны Нидерландов Оллонгрен неожиданно приехала в Украину. Какова цель визита

10 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен прибыла с неанонсированным визитом в Киев.

Оллонгрен неожиданно приехала в Киев

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен прибыла с необъявленным визитом в Украину.

Руководитель украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил о встрече с Оллонгрен в Киеве, где поблагодарил Нидерландов "за поддержку в усилении украинской противовоздушной обороны".

Отметил инициативу Нидерландов по совместному с партнерами поставке Украине ЗРК Patriot. Также ожидаем скорейшую передачу самолетов F-16, которые помогут защитить людей и инфраструктуру. Поделиться

Стороны обсудили совместные оборонные производства, обмен технологиями, Глобальный саммит мира в Швейцарии и евроатлантическую интеграцию Украины.

Как известно, Кайса Оллонгрен была среди чиновников, призывавших снять ограничения на применение Украиной устанавливавших их западного оружия союзников.

Позже она заверила, что Нидерланды дадут Украине разрешение применять передаваемые ими истребители F-16 для ударов по целям на территории России.

Умеров встретился с Оллонгрен

Делегация во главе с главой Министерства обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен 10 июня встретилась в Киеве с украинским министром обороны Рустемом Умеровым и провела переговоры по военному сотрудничеству.

Об этом Умеров написал в Facebook.

По словам украинского министра обороны, с представителями Нидерландов обсудили возможные пути закупки оружия для военных нужд Киева и сотрудничество в сфере оборонного производства в Украине. Поделиться

Также стороны обратили внимание на инициативу F-16, сопредседателем которой являются Нидерланды, текущую ситуацию на фронте и другие военные нужды Украины — в частности, снаряды калибра 155 мм.