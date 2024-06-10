Министр обороны Нидерландов Оллонгрен неожиданно приехала в Украину. Какова цель визита

10 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен прибыла с неанонсированным визитом в Киев.
Главные тезисы
- Министр обороны Нидерландов Оллонгрен неожиданно прибыла в Киев для обсуждения поддержки украинской противовоздушной обороны.
- Нидерланды предоставят Украине разрешение на использование переданных истребителей F-16 для ударов по целям на территории России.
- Визит подчеркнул важность евроатлантической интеграции и развития военного сотрудничества между Нидерландами и Украиной.
- Обсуждались вопросы оборонного производства, закупки оружия и другие военные нужды Украины, включая инициативу F-16 и совместные производства.
- Переговоры также затрагивали ситуацию на фронте, снаряды калибра 155 мм и другие аспекты военного сотрудничества между Нидерландами и Украиной.
Оллонгрен неожиданно приехала в Киев
Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен прибыла с необъявленным визитом в Украину.
Руководитель украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил о встрече с Оллонгрен в Киеве, где поблагодарил Нидерландов "за поддержку в усилении украинской противовоздушной обороны".
Стороны обсудили совместные оборонные производства, обмен технологиями, Глобальный саммит мира в Швейцарии и евроатлантическую интеграцию Украины.
Как известно, Кайса Оллонгрен была среди чиновников, призывавших снять ограничения на применение Украиной устанавливавших их западного оружия союзников.
Позже она заверила, что Нидерланды дадут Украине разрешение применять передаваемые ими истребители F-16 для ударов по целям на территории России.
Умеров встретился с Оллонгрен
Делегация во главе с главой Министерства обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен 10 июня встретилась в Киеве с украинским министром обороны Рустемом Умеровым и провела переговоры по военному сотрудничеству.
Об этом Умеров написал в Facebook.
Также стороны обратили внимание на инициативу F-16, сопредседателем которой являются Нидерланды, текущую ситуацию на фронте и другие военные нужды Украины — в частности, снаряды калибра 155 мм.
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