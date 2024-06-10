Міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен неочікувано приїхала до України. Яка мета візиту

10 червня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен прибула з неанонсованим візитом до Києва.

Оллонгрен неочікувано приїхала до Києва

Голова Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен прибула з неоголошеним візитом до України.

Керівник українського уряду Денис Шмигаль повідомив про зустріч із Оллонгрен у Києві, де подякував Нідерландам "за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони".

Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру. Поширити

Також сторони обговорили спільні оборонні виробництва, обмін технологіями, Глобальний саміт миру у Швейцарії та євроатлантичну інтеграцію України.

Як відомо, Кайса Оллонгрен була серед посадовців, які закликали зняти обмеження на застосування Україною західної зброї союзників, які їх встановлювали.

Пізніше вона запевнила, що Нідерланди нададуть Україні дозвіл застосовувати передані ними винищувачі F-16 для ударів по цілях на території Росії.

Умєров зустрівся з Оллонгрен

Делегація на чолі з головою Міністерства оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен 10 червня зустрілась у Києві з українським міністром оборони Рустемом Умєровим і провела переговори щодо військового співробітництва.

Про це Умєров написав у Facebook.

За словами українського міністра оборони, з представниками Нідерландів обговорили можливі шляхи закупівлі зброї для військових потреб Києва та співпрацю у сфері оборонного виробництва в Україні. Поширити

Також сторони звернули увагу на ініціативу F-16, співголовою якої є Нідерланди, поточну ситуацію на фронті та інші військові потреби України — зокрема снаряди калібру 155 мм.