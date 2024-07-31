Компенсація за допомогу Україні. Німеччина надасть Чехії 14 танків Leopard 2A4

Німеччина передає Чехії 14 танків Leopard 2A4 та одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Büffel 3 на шасі Leopard 2A4 за допомогу Україні.
Головні тези:
- Німеччина передає Чехії 14 танків Leopard 2A4 та одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Büffel 3 на шасі Leopard 2A4 за допомогу Україні.
- Чехія має отримати 14 танків Leopard 2A4 від Німеччини, що стане компенсацією за підтримку війни з РФ.
- У найближчі роки Чехія може отримати до 42 танків Leopard 2A4 та 3 ремонтно-евакуаційні машини для своєї армії.
- Німеччина також передає Україні танки Leopard, що є частиною стратегії підтримки країн у контексті геополітичних конфліктів.
- Міноборони Чехії активно веде переговори щодо придбання нової партії танків Leopard для зміцнення обороноздатності країни.
Чехія отримає 14 танків Leopard 2A4 від Німеччини
Відповідні документи про прийом підписало чеське міноборони, передає
Акцентовано, що Прага отримає постачання від Берліна як компенсацію за допомогу Україні у війні з РФ.
Перші Leopard 2A4 Чехія отримає під завісу 2024 року, останні — до кінця 2026-го.
Видання зазначає, що раніше, протягом 2022-2023 років, Чеська Республіка отримала подібний подарунок, загальна сума якого становила близько 154 млн євро.
Німеччина надасть Україні танки Leopard
Такі дані містяться в оновленому 29 липня списку на сайті німецького уряду.
Зокрема у межах спільного проєкту з Данією Німеччина передала 8 основних бойових танків Leopard 1 A5 із запчастинами (раніше було передано 50 одиниць).
Із запасів Бундесверу та промисловості надано 21 тис боєприпасів для зенітних установок Gepard (всього поставлено 176 тис).
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