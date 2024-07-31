Компенсація за допомогу Україні. Німеччина надасть Чехії 14 танків Leopard 2A4

Німеччина передає Чехії 14 танків Leopard 2A4 та одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Büffel 3 на шасі Leopard 2A4 за допомогу Україні.

Чехія отримає 14 танків Leopard 2A4 від Німеччини

Відповідні документи про прийом підписало чеське міноборони, передає

Акцентовано, що Прага отримає постачання від Берліна як компенсацію за допомогу Україні у війні з РФ.

Перші Leopard 2A4 Чехія отримає під завісу 2024 року, останні — до кінця 2026-го.

Видання зазначає, що раніше, протягом 2022-2023 років, Чеська Республіка отримала подібний подарунок, загальна сума якого становила близько 154 млн євро.

Міноборони Чехії також нині веде переговори з метою придбання у ФРН для армії держави наступних 15 танків тієї ж модифікації, про що у лютому повідомив прем'єр-міністр Петро Фіала. У результаті, на озброєнні Чехії може опинитися 42 танки Leopard 2A4 і 3 ремонтно-евакуаційні машини. Поширити

Німеччина надасть Україні танки Leopard

Такі дані містяться в оновленому 29 липня списку на сайті німецького уряду.

Зокрема у межах спільного проєкту з Данією Німеччина передала 8 основних бойових танків Leopard 1 A5 із запчастинами (раніше було передано 50 одиниць).