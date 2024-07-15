Україна невдовзі отримає від Іспанії нову партію танків Leopard 2

Іспанія почала передачу Україні нової партії військової допомоги. До неї входять 10 бойових танків Leopard 2А4, кілька екскаваторів і велика кількість протитанкових ракет.
Головні тези:
- Іспанія передає Україні нову партію військової допомоги, включаючи 10 бойових танків Leopard 2А4 та інше військове обладнання.
- У рамках підтримки війни проти України Іспанія надала значну фінансову та військову допомогу, включаючи інше військове обладнання та протитанкові ракети.
- Президент Володимир Зеленський підкреслює важливість засобів протиповітряної оборони, які надасть Іспанія для захисту України.
- З новою партією танків Leopard 2A4 і планами на передачу ще одного комплекту в майбутньому, Іспанія продовжує підтримувати Україну.
Іспанія передає Україні нову партію Leopard 2
Як зазначається, розпочалося мультимодальне транспортування в Україну 10 бойових танків Leopard 2А4, які пройшли процес ремонту, налаштування та готовності на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а також відповідні випробування для перевірки їхньої повної працездатності.
У відомстві зазначили, що нова партія допомоги прибуде до Польщі вже цими вихідними, після чого їх буде поставлено українським військовим.
При цьому наголошується, що з новою партією танків Leopard 2A4 Іспанія передала Україні загалом 20 таких танків, і планує підготувати або передати ще один новий комплект у другій половині 2024 року.
Що відомо про допомогу Україні від Іспанії
З перших днів війни Росії проти України, Іспанія стала одним із ключових партнерів, надаючи значну допомогу українському народу. Ця підтримка має багатогранний характер, охоплюючи військову, гуманітарну та фінансову сфери.
Іспанія надала Україні 600 мільйонів євро військової допомоги, включаючи зброю, боєприпаси, засоби зв'язку та розвідки, а також медичне обладнання.
Президент Володимир Зеленський нещодавно говорив, що для захисту України від російських атак Іспанія надасть додаткові засоби протиповітряної оборони.
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