Україна невдовзі отримає від Іспанії нову партію танків Leopard 2

Іспанія почала передачу Україні нової партії військової допомоги. До неї входять 10 бойових танків Leopard 2А4, кілька екскаваторів і велика кількість протитанкових ракет.

Іспанія передає Україні нову партію Leopard 2

Як зазначається, розпочалося мультимодальне транспортування в Україну 10 бойових танків Leopard 2А4, які пройшли процес ремонту, налаштування та готовності на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а також відповідні випробування для перевірки їхньої повної працездатності.

У відомстві зазначили, що нова партія допомоги прибуде до Польщі вже цими вихідними, після чого їх буде поставлено українським військовим.

Збройні сили України нестимуть відповідальність за останній етап переміщення територією України до надання його в розпорядження оперативних підрозділів української армії, — йдеться в повідомленні. Поширити

При цьому наголошується, що з новою партією танків Leopard 2A4 Іспанія передала Україні загалом 20 таких танків, і планує підготувати або передати ще один новий комплект у другій половині 2024 року.

Що відомо про допомогу Україні від Іспанії

З перших днів війни Росії проти України, Іспанія стала одним із ключових партнерів, надаючи значну допомогу українському народу. Ця підтримка має багатогранний характер, охоплюючи військову, гуманітарну та фінансову сфери.

Іспанія надала Україні 600 мільйонів євро військової допомоги, включаючи зброю, боєприпаси, засоби зв'язку та розвідки, а також медичне обладнання.

Президент Володимир Зеленський нещодавно говорив, що для захисту України від російських атак Іспанія надасть додаткові засоби протиповітряної оборони.