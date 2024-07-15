Украина вскоре получит от Испании новую партию танков Leopard 2

Испания начала передачу Украине новой партии военной помощи. В нее входят 10 боевых танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов и большое количество противотанковых ракет.
Главные тезисы
- Испания начала передачу Украине новой партии вооружения, включая 10 боевых танков Leopard 2А4 и другие боевые средства.
- Данные танки прошли процесс ремонта и настройки на заводе Santa Bárbara Sistemas и будут отправлены украинским военным.
- Испания уже передала Украине 20 танков Leopard 2А4, планируя передать дополнительные комплекты во второй половине 2024 года.
- Испания оказывает существенную помощь Украине на различных уровнях, предоставив военную, гуманитарную и финансовую поддержку.
Испания передает Украине новую партию Leopard 2
Как отмечается, началась мультимодальная транспортировка в Украину 10 боевых танков Leopard 2А4, прошедших процесс ремонта, настройки и готовности на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайре, а также соответствующие испытания для проверки их полной работоспособности.
В ведомстве отметили, что новая партия помощи прибудет в Польшу уже в эти выходные, после чего они будут поставлены украинским военным.
При этом отмечается, что с новой партией танков Leopard 2A4 Испания передала Украине в общей сложности 20 таких танков и планирует подготовить или передать еще один новый комплект во второй половине 2024 года.
Что известно о помощи Украине от Испании
С первых дней войны России против Украины Испания стала одним из ключевых партнеров, оказывая значительную помощь украинскому народу. Эта поддержка носит многогранный характер, включая военную, гуманитарную и финансовую сферы.
Испания предоставила Украине 600 миллионов евро военной помощи, включая оружие, боеприпасы, средства связи и разведки, а также медицинское оборудование.
Президент Владимир Зеленский недавно говорил, что для защиты Украины от российских атак Испания предоставит дополнительные средства противовоздушной обороны.
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