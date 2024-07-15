Украина вскоре получит от Испании новую партию танков Leopard 2

Испания начала передачу Украине новой партии военной помощи. В нее входят 10 боевых танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов и большое количество противотанковых ракет.

Испания передает Украине новую партию Leopard 2

Как отмечается, началась мультимодальная транспортировка в Украину 10 боевых танков Leopard 2А4, прошедших процесс ремонта, настройки и готовности на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайре, а также соответствующие испытания для проверки их полной работоспособности.

В ведомстве отметили, что новая партия помощи прибудет в Польшу уже в эти выходные, после чего они будут поставлены украинским военным.

Вооруженные силы Украины будут нести ответственность за последний этап перемещения по территории Украины до предоставления его в распоряжение оперативных подразделений украинской армии, — говорится в сообщении. Поделиться

При этом отмечается, что с новой партией танков Leopard 2A4 Испания передала Украине в общей сложности 20 таких танков и планирует подготовить или передать еще один новый комплект во второй половине 2024 года.

Что известно о помощи Украине от Испании

С первых дней войны России против Украины Испания стала одним из ключевых партнеров, оказывая значительную помощь украинскому народу. Эта поддержка носит многогранный характер, включая военную, гуманитарную и финансовую сферы.

Испания предоставила Украине 600 миллионов евро военной помощи, включая оружие, боеприпасы, средства связи и разведки, а также медицинское оборудование.

Президент Владимир Зеленский недавно говорил, что для защиты Украины от российских атак Испания предоставит дополнительные средства противовоздушной обороны.