Бюджетний комітет парламенту Німеччини затвердив виділення понад 6 млрд євро на закупівлю танків, боєприпасів і систем протиповітряної оборони.
Головні тези:
- Німеччина виділила понад 6 млрд євро на придбання танків Leopard і систем Patriot для забезпечення військових планів, включаючи відправку допомоги Україні.
- Гібридний танк-ППО “Франкенштейн” з встановленими системами Skyranger може ефективно перехоплювати повітряні цілі злочинної армії РФ в Україні.
- Покращені бронетанкові сили Німеччини, включаючи найсучаснішу версію танка Leopard, будуть впроваджені між 2027 й 2030 роками.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц здивував світ створенням спеціального фонду у 100 млрд євро для модернізації війська в контексті війни Росії проти України.
- Застосування гібридних танків та систем ППО допоможе пригнічувати ворожий артилерійський вогонь та перехоплювати безпілотники.
Німеччина закупить понад 100 танків Leopard і 4 системи Patriot
Зазначається, що на ці кошти будуть придбані 105 танків Leopard 2 A8 та 200 тис артилерійських снарядів.
За словами членів комітету, придбання цієї техніки та боєприпасів сприятиме досягненню військових планів Німеччини й дозволить надати допомогу Україні.
Деякі танки будуть передані німецькій бойовій бригаді у Литві, яка створюється у рамках зусиль НАТО зі стримування Росії, а решта посилять бронетанкові сили у Німеччині, які нині нараховують 300 одиниць техніки.
Очікується, що ця найсучасніша версія танка Leopard буде взята на озброєння Збройними силами Німеччини між 2027 й 2030 роками.
Reuters додає, що протягом пів року Німеччина вже схвалила різноманітних військових закупівель майже на 27 млрд євро.
Що відомо про танк-ППО "Франкенштейн", який має отримати Україна
Зазначається, що спеціалісти Rheinmetall встановили найсучаснішу ЗРК Skyranger на корпуси танків Leopard 1 і планують передати ці гібридні установки українським військовим.
Зазначається, що ці установки здатні на коротких відстанях перехоплювати повітряні цілі злочинної армії РФ в Україні.
Зазначається, що ці гібридні танки здатні перехоплювати ворожі безпілотники та сприяти пригніченню ворожого артилерійського вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-