Leopard і Patriot. Німеччина виділяє понад 6 млрд євро на закупівлю озброєння
Категорія
Світ
Дата публікації

Leopard і Patriot. Німеччина виділяє понад 6 млрд євро на закупівлю озброєння

Patriot
Джерело:  Reuters

Бюджетний комітет парламенту Німеччини затвердив виділення понад 6 млрд євро на закупівлю танків, боєприпасів і систем протиповітряної оборони.

Головні тези:

  • Німеччина виділила понад 6 млрд євро на придбання танків Leopard і систем Patriot для забезпечення військових планів, включаючи відправку допомоги Україні.
  • Гібридний танк-ППО “Франкенштейн” з встановленими системами Skyranger може ефективно перехоплювати повітряні цілі злочинної армії РФ в Україні.
  • Покращені бронетанкові сили Німеччини, включаючи найсучаснішу версію танка Leopard, будуть впроваджені між 2027 й 2030 роками.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц здивував світ створенням спеціального фонду у 100 млрд євро для модернізації війська в контексті війни Росії проти України.
  • Застосування гібридних танків та систем ППО допоможе пригнічувати ворожий артилерійський вогонь та перехоплювати безпілотники.

Німеччина закупить понад 100 танків Leopard і 4 системи Patriot

Зазначається, що на ці кошти будуть придбані 105 танків Leopard 2 A8 та 200 тис артилерійських снарядів.

Окрім цього будуть придбані чотири системи Patriot за 1,35 млрд євро.

За словами членів комітету, придбання цієї техніки та боєприпасів сприятиме досягненню військових планів Німеччини й дозволить надати допомогу Україні.

Деякі танки будуть передані німецькій бойовій бригаді у Литві, яка створюється у рамках зусиль НАТО зі стримування Росії, а решта посилять бронетанкові сили у Німеччині, які нині нараховують 300 одиниць техніки.

Очікується, що ця найсучасніша версія танка Leopard буде взята на озброєння Збройними силами Німеччини між 2027 й 2030 роками.

Reuters додає, що протягом пів року Німеччина вже схвалила різноманітних військових закупівель майже на 27 млрд євро.

За кілька днів після вторгнення Росії до України у 2022-му році, канцлер Німеччини Олаф Шольц здивував союзників оголосивши Zeitenwende (поворотний момент), що передбачав створення спеціального фонду у 100 млрд євро для модернізації війська.

Що відомо про танк-ППО "Франкенштейн", який має отримати Україна

Зазначається, що спеціалісти Rheinmetall встановили найсучаснішу ЗРК Skyranger на корпуси танків Leopard 1 і планують передати ці гібридні установки українським військовим.

Зазначається, що ці установки здатні на коротких відстанях перехоплювати повітряні цілі злочинної армії РФ в Україні.

Зазначається, що ці гібридні танки здатні перехоплювати ворожі безпілотники та сприяти пригніченню ворожого артилерійського вогню.

Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити вежу Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм, — зазначає керівник аземних систем Rheinmetall Бйорн Бернхард.

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