Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні. Що туди ввійшло

Німеччина виділила для України новий пакет військової допомоги. Він включає системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1.
Головні тези:
- Україна отримає від Німеччини 10 танків Leopard 1A1, 20 гусеничних машин піхоти Marder, систему ППО IRIS-T SLM та інші важливі компоненти для підвищення бойової готовності.
- Німеччина також планує передати третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T і Gepard, а також ракети й боєприпаси, для посилення обороноздатності України.
- Хоча Німеччина активно допомагає Україні, наразі Берлін відмовляється надати далекобійні ракети Taurus/
Що ввійшло до нового військового пакету для України від Німеччини
Новий пакет допомоги включає:
10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;
20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;
зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії IRIS-T SLM;
зенітно-ракетний комплекс малого радіусу IRIS-T SLS;
3 реактивні артилерійські системи HIMARS;
2 броньовані інженерні машини Dachs;
броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 і запчастини;
4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;
2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;
16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
4 системи датчиків і глушилок проти дронів;
3 системи захисту для гелікоптерів AMPS;
рятувальні човни;
21 тисяча боєприпасів калібру 155 мм, 128 димових/освітлювальних снарядів цього ж калібру;
засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
100 гвинтівок Haenel CR308, 85 снайперських гвинтівок Haenel HLR338, 100 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
4 мільйони набоїв до стрілецької зброї;
100 приладів нічного бачення.
Що цьому передувало
11 червня 2024 року, канцлер Олаф Шольц заявив, що протягом наступних тижнів і місяців Німеччина передасть Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T і Gepard, а також ракети й боєприпаси.
Система Patriot і зенітні установки Gepard поки тільки готують до передачі. Україна отримає від Німеччини третю систему Patriot, потім ФРН не зможе передавати такі ЗРК, про що говорив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
Проте наразі Берлін відмовляється надати Україні далекобійні ракети Taurus.
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