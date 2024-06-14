Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні. Що туди ввійшло

Новий пакет допомоги включає:

11 червня 2024 року, канцлер Олаф Шольц заявив, що протягом наступних тижнів і місяців Німеччина передасть Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T і Gepard, а також ракети й боєприпаси.

Система Patriot і зенітні установки Gepard поки тільки готують до передачі. Україна отримає від Німеччини третю систему Patriot, потім ФРН не зможе передавати такі ЗРК, про що говорив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.