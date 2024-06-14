Германия выделила новый пакет военной помощи Украине. Что туда вошло

Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.

Что вошло в новый военный пакет для Украины от Германии

Новый пакет помощи включает:

10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;

20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;

зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;

зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS;

3 реактивные артиллерийские системы HIMARS;

2 бронированные инженерные машины Dachs;

бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 и запчасти;

4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;

2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;

16 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;

4 системы датчиков и глушилок против дронов;

3 системы защиты для вертолетов AMPS;

спасательные лодки;

21 тысяча боеприпасов калибра 155 мм, 128 дымовых/осветительных снарядов этого же калибра;

средства для обезвреживания взрывоопасных предметов;

100 винтовок Haenel CR308, 85 снайперских винтовок Haenel HLR338, 100 штурмовых винтовок Haenel MK556;

4 миллиона патронов к стрелковому оружию;

100 приборов ночного видения.

Что этому предшествовало

11 июня 2024 года канцлер Олаф Шольц заявил, что в течение следующих недель и месяцев Германия передаст Украине третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T и Gepard, а также ракеты и боеприпасы.

Система Patriot и зенитные установки Gepard пока готовят к передаче. Украина получит от Германии третью систему Patriot, затем ФРГ не сможет передавать такие ЗРК, о чем говорил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Однако Берлин отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.