Германия выделила новый пакет военной помощи Украине. Что туда вошло

Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.
Главные тезисы
- Помимо техники, для Украины также предусмотрены значительные запасы боеприпасов, оружие различного назначения и средства для обезвреживания взрывоопасных предметов.
- Германия также планирует передать Украине третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T и Gepard, а также ракеты и боеприпасы в ближайшие недели и месяцы.
- Однако Германия отказывается предоставить дальнобойные ракеты Taurus Украине, несмотря на общую поддержку и военную помощь.
Что вошло в новый военный пакет для Украины от Германии
Новый пакет помощи включает:
10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;
20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;
зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;
зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS;
3 реактивные артиллерийские системы HIMARS;
2 бронированные инженерные машины Dachs;
бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 и запчасти;
4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;
2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;
16 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
4 системы датчиков и глушилок против дронов;
3 системы защиты для вертолетов AMPS;
спасательные лодки;
21 тысяча боеприпасов калибра 155 мм, 128 дымовых/осветительных снарядов этого же калибра;
средства для обезвреживания взрывоопасных предметов;
100 винтовок Haenel CR308, 85 снайперских винтовок Haenel HLR338, 100 штурмовых винтовок Haenel MK556;
4 миллиона патронов к стрелковому оружию;
100 приборов ночного видения.
Что этому предшествовало
11 июня 2024 года канцлер Олаф Шольц заявил, что в течение следующих недель и месяцев Германия передаст Украине третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T и Gepard, а также ракеты и боеприпасы.
Система Patriot и зенитные установки Gepard пока готовят к передаче. Украина получит от Германии третью систему Patriot, затем ФРГ не сможет передавать такие ЗРК, о чем говорил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Однако Берлин отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.
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