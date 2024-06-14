Германия выделила новый пакет военной помощи Украине. Что туда вошло
Категория
Украина
Дата публикации

Германия выделила новый пакет военной помощи Украине. Что туда вошло

танк
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Источник:  Правительство Германии

Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.

Главные тезисы

 

  • Помимо техники, для Украины также предусмотрены значительные запасы боеприпасов, оружие различного назначения и средства для обезвреживания взрывоопасных предметов.
  • Германия также планирует передать Украине третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T и Gepard, а также ракеты и боеприпасы в ближайшие недели и месяцы.
  • Однако Германия отказывается предоставить дальнобойные ракеты Taurus Украине, несмотря на общую поддержку и военную помощь.

Что вошло в новый военный пакет для Украины от Германии

Новый пакет помощи включает:

  • 10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;

  • 20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;

  • зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;

  • зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS;

  • 3 реактивные артиллерийские системы HIMARS;

  • 2 бронированные инженерные машины Dachs;

  • бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 и запчасти;

  • 4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;

  • 2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;

  • 16 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;

  • 4 системы датчиков и глушилок против дронов;

  • 3 системы защиты для вертолетов AMPS;

  • спасательные лодки;

  • 21 тысяча боеприпасов калибра 155 мм, 128 дымовых/осветительных снарядов этого же калибра;

  • средства для обезвреживания взрывоопасных предметов;

  • 100 винтовок Haenel CR308, 85 снайперских винтовок Haenel HLR338, 100 штурмовых винтовок Haenel MK556;

  • 4 миллиона патронов к стрелковому оружию;

  • 100 приборов ночного видения.

Что этому предшествовало

11 июня 2024 года канцлер Олаф Шольц заявил, что в течение следующих недель и месяцев Германия передаст Украине третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T и Gepard, а также ракеты и боеприпасы.

Система Patriot и зенитные установки Gepard пока готовят к передаче. Украина получит от Германии третью систему Patriot, затем ФРГ не сможет передавать такие ЗРК, о чем говорил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Однако Берлин отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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