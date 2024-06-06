Для помощи Украине. В Германии одобрили закупку дополнительных артснарядов

Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Это связано с войной на Украине.

Артиллерийские боеприпасы Германии могут быть использованы для помощи Украине

Проект закупок может использоваться для продолжения поддержки Украины необходимыми боеприпасами, а также будет способствовать дальнейшему пополнению запасов армии Германии.

Украина защищает свою территорию от России уже более двух лет. Украинские вооруженные силы как никогда зависят от снабжения оружием и боеприпасами , — рассказали в правительстве Германии. Поделиться

Сейчас в войне наблюдается высокий расход артиллерийских боеприпасов, особенно снарядов калибра 155 миллиметров.

Германия и ее союзники не раз предоставляли пакеты поддержки Украине.

В свете текущей ситуации с политикой безопасности запасы необходимо постоянно пополнять и расширять, отмечают чиновники.

Производство и снабжение снарядов теперь согласовано с немецкой оружейной компанией для дальнейшей поддержки Украины и пополнения собственных запасов боеприпасов.

Потребность в финансировании в размере почти 880 миллионов евро будет покрыта как из специальных фондов Бундесвера, так и из регулярного оборонного бюджета.

К проекту закупки боеприпасов присоединились еще 3 страны.

Бюджетный комитет также одобрил внесение изменений в рамочное соглашение с оборонной компанией. Благодаря новому соглашению возможный объем заказов увеличился в несколько раз.

Германия устойчиво укрепляет свою обороноспособность и еще больше снижает зависимость от поставок боеприпасов, которые имеют решающее значение для войны , — рассказали чиновники. Поделиться

Договор также содержит статью, позволяющую другим странам присоединиться к проекту. Дания, Эстония и Нидерланды уже присоединились.

Последний бюджетный комитет одобрял закупку артиллерийских боеприпасов для Украины у французской оружейной компании в декабре 2023 года. Тогда было заказано 68 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров.