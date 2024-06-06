Для помощи Украине. В Германии одобрили закупку дополнительных артснарядов

Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Это связано с войной на Украине.
Главные тезисы
- Закупка артиллерийских боеприпасов Германией способствует укреплению обороноспособности Украины и Германии.
- Проект включает возможность привлечения других стран для расширения помощи и пополнения запасов армии Германии.
- Немецкая оружейная компания согласовала производство и поставку снарядов для поддержки Украины и укрепления собственных запасов боеприпасов.
- Договор о закупке содержит статью, позволяющую другим странам присоединиться к проекту, что усиливает безопасность и независимость стран участниц в военном контексте.
Артиллерийские боеприпасы Германии могут быть использованы для помощи Украине
Проект закупок может использоваться для продолжения поддержки Украины необходимыми боеприпасами, а также будет способствовать дальнейшему пополнению запасов армии Германии.
Сейчас в войне наблюдается высокий расход артиллерийских боеприпасов, особенно снарядов калибра 155 миллиметров.
Германия и ее союзники не раз предоставляли пакеты поддержки Украине.
В свете текущей ситуации с политикой безопасности запасы необходимо постоянно пополнять и расширять, отмечают чиновники.
Производство и снабжение снарядов теперь согласовано с немецкой оружейной компанией для дальнейшей поддержки Украины и пополнения собственных запасов боеприпасов.
Потребность в финансировании в размере почти 880 миллионов евро будет покрыта как из специальных фондов Бундесвера, так и из регулярного оборонного бюджета.
К проекту закупки боеприпасов присоединились еще 3 страны.
Бюджетный комитет также одобрил внесение изменений в рамочное соглашение с оборонной компанией. Благодаря новому соглашению возможный объем заказов увеличился в несколько раз.
Договор также содержит статью, позволяющую другим странам присоединиться к проекту. Дания, Эстония и Нидерланды уже присоединились.
Последний бюджетный комитет одобрял закупку артиллерийских боеприпасов для Украины у французской оружейной компании в декабре 2023 года. Тогда было заказано 68 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров.
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