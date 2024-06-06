Для допомоги Україні. У Німеччині схвалили закупівлю додаткових артснарядів
Категорія
Україна
Дата публікації

Для допомоги Україні. У Німеччині схвалили закупівлю додаткових артснарядів

Німеччина закуповує боєприпаси
Джерело:  Міноборони Німеччини

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Це пов'язано з війною в Україні.

Головні тези:

  • Закупівля Німеччиною боєприпасів сприятиме підтримці України та розширенню обороноздатності Німеччини.
  • Підтримка України є пріоритетом для Німеччини у контексті її обороноздатності та геополітичного становища.
  • Угода про закупівлю має можливість залучення інших країн до проєкту, що дозволить розширити обсяг наданої допомоги.
  • Закупівля артилерійських боєприпасів є стратегічним кроком для підтримки України та зміцнення безпеки у регіоні.

Артилерійські боєприпаси Німеччини можуть бути використані для допомоги Україні

Проєкт закупівель може бути використаний для продовження підтримки України необхідними боєприпасами, а також сприятиме подальшому поповненню запасів армії Німеччини.

Україна захищає свою територію від Росії вже понад два роки. Українські збройні сили як ніколи залежать від постачання зброї та боєприпасів, — розповіли в уряді Німеччини.

Зараз у війні спостерігається висока витрата артилерійських боєприпасів, надто снарядів калібру 155 міліметрів.

Німеччина та її союзники не раз надавали пакети підтримки Україні.

У світлі поточної ситуації з політикою безпеки запаси необхідно постійно поповнювати та розширювати, — зазначають урядовці.

Виробництво та постачання снарядів тепер узгоджене з німецькою збройовою компанією для подальшої підтримки України та поповнення власних запасів боєприпасів.

Потреба у фінансуванні розміром майже 880 мільйонів євро буде покрита як зі спеціальних фондів Бундесверу, так і з регулярного оборонного бюджету.

До проєкту закупівлі боєприпасів долучилися ще 3 країни

Бюджетний комітет також схвалив внесення змін до рамкової угоди з оборонною компанією. Завдяки новій угоді можливий обсяг замовлень збільшився у кілька разів.

Німеччина стійко зміцнює свою обороноздатність і ще більше знижує залежність від постачання боєприпасів, які мають вирішальне значення для війни, — розповіли урядовці.

Договір також містить статтю, яка дозволяє іншим країнам приєднатися до проєкту. Данія, Естонія та Нідерланди вже долучилися.

Востаннє бюджетний комітет схвалював закупівлю артилерійських боєприпасів для України у французької збройової компанії у грудні 2023 року. Тоді було замовлено 68 тисяч снарядів калібром 155 міліметрів.

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