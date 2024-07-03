Leopard и Patriot. Германия выделяет более 6 млрд евро на закупку вооружения

Бюджетный комитет парламента Германии утвердил выделение более 6 млрд евро на закупку танков, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.
Главные тезисы
- Германия выделяет более 6 млрд евро на покупку танков Leopard и систем Patriot для обеспечения своих военных планов.
- Создание специального фонда на 100 млрд евро для модернизации вооруженных сил Германии в контексте конфликта России с Украиной.
- Установка системы Skyranger на танки Leopard позволит эффективно перехватывать воздушные цели и угнетать вражеский артиллерийский огонь.
- Германия закупит более 100 танков Leopard и 4 системы Patriot, чему способствует стремление поддержать Украину и усилить свои вооруженные силы.
- Ожидается, что улучшенные бронетанковые силы Германии, включая современные танки Leopard, будут внедрены между 2027 и 2030 годами.
Германия закупит более 100 танков Leopard и 4 системы Patriot
Отмечается, что на эти средства будут приобретены 105 танков Leopard 2 A8 и 200 тыс. артиллерийских снарядов.
По словам членов комитета, приобретение этой техники и боеприпасов будет способствовать достижению военных планов Германии и позволит оказать помощь Украине.
Некоторые танки будут переданы немецкой боевой бригаде в Литве, которая создается в рамках усилий НАТО по сдерживанию России, а остальные усилят бронетанковые силы в Германии, которые в настоящее время насчитывают 300 единиц техники.
Ожидается, что эта современная версия танка Leopard будет взята на вооружение Вооруженными силами Германии между 2027 и 2030 годами.
Reuters добавляет, что в течение полугода Германия уже одобрила всевозможные военные закупки почти на 27 млрд евро.
Что известно о танке-ПВО "Франкенштейн", который должна получить Украина
Специалисты Rheinmetall установили самую современную ЗРК Skyranger на корпуса танков Leopard 1 и планируют передать эти гибридные установки украинским военным.
Эти установки способны на коротких расстояниях перехватывать воздушные цели преступной армии РФ в Украине.
Отмечается, что эти гибридные танки могут перехватывать вражеские беспилотники и способствовать угнетению вражеского артиллерийского огня.
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