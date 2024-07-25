Нідерланди та Данія передадуть Україні нову партію танків Leopard 2

14 танків Leopard 2A4, придбаних Нідерландами та Данією для України, будуть відправлені цього літа. Бойові машини було відремонтовано та випробувано в останні місяці.

Україна отримає нову партію танків Leopard 2

Спільно з Данією, Нідерланди закупили 14 вживаних танків Leopard 2A4, які відремонтувала німецька фірма Rheinmetall. Україна зможе використовувати їх у боротьбі з російською агресією.

Останні 2 танки проходять перевірочні випробування, а перші 12 вже готові до відправки. Усі 14 танків будуть доставлені до кінця літа.

Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. Ці танки можуть зіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ, — заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс Поширити

Він зазначив, що Нідерланди продовжать надавати підтримку Україні разом із союзниками і партнерами стільки, скільки буде потрібно.

Іспанія передає Україні нову партію Leopard 2

Як зазначається, розпочалося мультимодальне транспортування в Україну 10 бойових танків Leopard 2А4, які пройшли процес ремонту, налаштування та готовності на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а також відповідні випробування для перевірки їхньої повної працездатності.

У відомстві зазначили, що нова партія допомоги прибуде до Польщі вже цими вихідними, після чого їх буде поставлено українським військовим.

Збройні сили України нестимуть відповідальність за останній етап переміщення територією України до надання його в розпорядження оперативних підрозділів української армії, — йдеться в повідомленні. Поширити