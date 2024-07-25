Нідерланди та Данія передадуть Україні нову партію танків Leopard 2

14 танків Leopard 2A4, придбаних Нідерландами та Данією для України, будуть відправлені цього літа. Бойові машини було відремонтовано та випробувано в останні місяці.
Головні тези:
- Бойові машини Leopard 2A4 пройшли ремонт та випробування та будуть доставлені до України до кінця літа.
- Нова партія танків посилить обороноздатність України та допоможе в утриманні російських військ.
- Планується передача українській армії ще одного комплекту танків Leopard 2 в другій половині 2024 року.
Україна отримає нову партію танків Leopard 2
Спільно з Данією, Нідерланди закупили 14 вживаних танків Leopard 2A4, які відремонтувала німецька фірма Rheinmetall. Україна зможе використовувати їх у боротьбі з російською агресією.
Останні 2 танки проходять перевірочні випробування, а перші 12 вже готові до відправки. Усі 14 танків будуть доставлені до кінця літа.
Він зазначив, що Нідерланди продовжать надавати підтримку Україні разом із союзниками і партнерами стільки, скільки буде потрібно.
Іспанія передає Україні нову партію Leopard 2
Як зазначається, розпочалося мультимодальне транспортування в Україну 10 бойових танків Leopard 2А4, які пройшли процес ремонту, налаштування та готовності на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а також відповідні випробування для перевірки їхньої повної працездатності.
У відомстві зазначили, що нова партія допомоги прибуде до Польщі вже цими вихідними, після чого їх буде поставлено українським військовим.
При цьому наголошується, що з новою партією танків Leopard 2A4 Іспанія передала Україні загалом 20 таких танків, і планує підготувати або передати ще один новий комплект у другій половині 2024 року.
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