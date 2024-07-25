Нидерланды и Дания передадут Украине новую партию танков Leopard 2
Категория
Украина
Дата публикации

Нидерланды и Дания передадут Украине новую партию танков Leopard 2

Министерство обороны Нидерландов
Нидерланды и Дания передадут Украине новую партию танков Leopard 2
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14 танков Leopard 2A4, приобретенных Нидерландами и Данией для Украины, будут отправлены этим летом. Боевые машины были отремонтированы и испытаны в последние месяцы.

Главные тезисы

  • Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2, боевые машины уже отремонтированы и готовы к отправке.
  • Эти танки окажут важную поддержку украинской армии в защите от российских войск.
  • Испания также помогает Украине, передавая 10 танков Leopard 2А4, а также планирует дополнительные поставки в будущем.

Украина получит новую партию танков Leopard 2

Совместно с Данией, Нидерланды закупили 14 б/у танков Leopard 2A4, которые отремонтировала немецкая фирма Rheinmetall. Украина сможет использовать его в борьбе с российской агрессией.

Последние 2 танка проходят проверочные испытания, а первые 12 уже готовы к отправке. Все 14 танков будут доставлены к концу лета.

Украина срочно нуждается в дополнительной военной поддержке из-за тяжелых боев. Эти танки могут сыграть важную роль в защите украинской армии от российских войск, — заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Он отметил, что Нидерланды продолжат оказывать поддержку Украине вместе с союзниками и партнерами столько, сколько потребуется.

Испания передает Украине новую партию Leopard 2

Как отмечается, началась мультимодальная транспортировка в Украину 10 боевых танков Leopard 2А4, прошедших процесс ремонта, настройки и готовности на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайре, а также соответствующие испытания для проверки их полной работоспособности.

В ведомстве отметили, что новая партия помощи прибудет в Польшу уже в эти выходные, после чего они будут поставлены украинским военным.

Вооруженные силы Украины будут нести ответственность за последний этап перемещения по территории Украины до предоставления его в распоряжение оперативных подразделений украинской армии, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с новой партией танков Leopard 2A4 Испания передала Украине всего 20 таких танков и планирует подготовить или передать еще один новый комплект во второй половине 2024 года.

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