Компенсация за помощь Украине. Германия предоставит Чехии 14 танков Leopard 2A4
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Мир
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Компенсация за помощь Украине. Германия предоставит Чехии 14 танков Leopard 2A4

Leopard
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Источник:  Radio Prague International

Германия передает Чехии 14 танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Büffel 3 на шасси Leopard 2A4 за помощь Украине.

Главные тезисы

  • Чехия получит 14 танков Leopard 2A4 и ремонтно-эвакуационную машину от Германии в качестве компенсации за помощь Украине.
  • Это станет первой партией танков, которые Чехия получит от Германии, существует возможность приобретения в ближайшие годы до 42 танков и 3 ремонтно-эвакуационных машин.
  • Такие сделки являются частью стратегии поддержки стран в геополитических конфликтах, Германия также оказывает помощь Украине.
  • Чехия активно развивает свою обороноспособность, ведя переговоры о приобретении дополнительных танков Leopard, что подчеркивает ее стремление к укреплению безопасности.
  • Документы о приеме подписаны, и первые поставки танков Leopard 2A4 ожидаются к концу 2024 года, Чехия укрепляет армию современной техникой.

Чехия получит 14 танков Leopard 2A4 от Германии

Соответствующие документы о приеме подписало чешское минобороны.

Акцентировано, что Прага получит поставки от Берлина в качестве компенсации за помощь Украине в войне с РФ.

Первые Leopard 2A4 Чехия получит под занавес 2024 года, последние до конца 2026-го.

Издание отмечает, что ранее, в течение 2022-2023 годов, Чешская Республика получила подобный подарок, общая сумма которого составила около 154 млн. евро.

Минобороны Чехии также ведет переговоры с целью приобретения у ФРГ для армии государства следующих 15 танков той же модификации, о чем в феврале сообщил премьер-министр Петр Фиала. В результате, на вооружении Чехии может оказаться 42 танка Leopard 2A4 и 3 ремонтно-эвакуационных машины.

Германия предоставит Украине танки Leopard

Такие данные содержатся в обновленном 29 июля списке на сайте германского правительства.

В частности, в рамках совместного проекта с Данией Германия передала 8 основных боевых танков Leopard 1 A5 с запчастями (ранее было передано 50 единиц).

Из запасов Бундесвера и промышленности предоставлено 21 тыс. боеприпасов для зенитных установок Gepard (всего поставлено 176 тыс.).

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