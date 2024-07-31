Компенсация за помощь Украине. Германия предоставит Чехии 14 танков Leopard 2A4

Германия передает Чехии 14 танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Büffel 3 на шасси Leopard 2A4 за помощь Украине.

Чехия получит 14 танков Leopard 2A4 от Германии

Соответствующие документы о приеме подписало чешское минобороны.

Акцентировано, что Прага получит поставки от Берлина в качестве компенсации за помощь Украине в войне с РФ.

Первые Leopard 2A4 Чехия получит под занавес 2024 года, последние до конца 2026-го.

Издание отмечает, что ранее, в течение 2022-2023 годов, Чешская Республика получила подобный подарок, общая сумма которого составила около 154 млн. евро.

Минобороны Чехии также ведет переговоры с целью приобретения у ФРГ для армии государства следующих 15 танков той же модификации, о чем в феврале сообщил премьер-министр Петр Фиала. В результате, на вооружении Чехии может оказаться 42 танка Leopard 2A4 и 3 ремонтно-эвакуационных машины. Поделиться

Германия предоставит Украине танки Leopard

Такие данные содержатся в обновленном 29 июля списке на сайте германского правительства.

В частности, в рамках совместного проекта с Данией Германия передала 8 основных боевых танков Leopard 1 A5 с запчастями (ранее было передано 50 единиц).