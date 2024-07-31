Компенсация за помощь Украине. Германия предоставит Чехии 14 танков Leopard 2A4

Германия передает Чехии 14 танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Büffel 3 на шасси Leopard 2A4 за помощь Украине.
Главные тезисы
- Чехия получит 14 танков Leopard 2A4 и ремонтно-эвакуационную машину от Германии в качестве компенсации за помощь Украине.
- Это станет первой партией танков, которые Чехия получит от Германии, существует возможность приобретения в ближайшие годы до 42 танков и 3 ремонтно-эвакуационных машин.
- Такие сделки являются частью стратегии поддержки стран в геополитических конфликтах, Германия также оказывает помощь Украине.
- Чехия активно развивает свою обороноспособность, ведя переговоры о приобретении дополнительных танков Leopard, что подчеркивает ее стремление к укреплению безопасности.
- Документы о приеме подписаны, и первые поставки танков Leopard 2A4 ожидаются к концу 2024 года, Чехия укрепляет армию современной техникой.
Чехия получит 14 танков Leopard 2A4 от Германии
Соответствующие документы о приеме подписало чешское минобороны.
Акцентировано, что Прага получит поставки от Берлина в качестве компенсации за помощь Украине в войне с РФ.
Первые Leopard 2A4 Чехия получит под занавес 2024 года, последние до конца 2026-го.
Издание отмечает, что ранее, в течение 2022-2023 годов, Чешская Республика получила подобный подарок, общая сумма которого составила около 154 млн. евро.
Германия предоставит Украине танки Leopard
Такие данные содержатся в обновленном 29 июля списке на сайте германского правительства.
В частности, в рамках совместного проекта с Данией Германия передала 8 основных боевых танков Leopard 1 A5 с запчастями (ранее было передано 50 единиц).
Из запасов Бундесвера и промышленности предоставлено 21 тыс. боеприпасов для зенитных установок Gepard (всего поставлено 176 тыс.).
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