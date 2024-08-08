По словам руководителя комитета обороны парламента Германии Маркуса Фабера, после передачи Украине западных вооружений они становятся украинскими и страна получает право использовать их по собственному усмотрению.

В Германии не против использования Украиной танков Leopard на территории РФ

Фабер подчеркнул, что Украина может использовать полученное от Германии оружие для боевых действий на территории России, в том числе танки Leopard-2.

С передачей Украине это украинское оружие. Это касается любого материала, включая Leopard 2... С нападением России на Украину территория обоих государств является зоной боевых действий. Применение оружия регулируется положениями международного права, подчеркнул глава оборонного комитета Бундестага. Поделиться

Танк Leopard 2 в составе ВСУ

Решение о передаче танков Leopard с самого начала очень тяжело давалось Берлину. В конце концов, дошло даже до таких аргументов, как "немецкое оружие не должно стрелять по россиянам".

Однако со временем немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что он разрешил Украине использовать переданное Германией оружие для ударов по территории РФ, но только в районах, граничащих с Харьковской областью.

Что говорят в Еврокомиссии

По словам спикера по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Петера Стано, Украина имеет право наносить удары по территории России с целью самозащиты на основании международного права.

Наша очень принципиальная и общая позиция такова: Украина испытывает незаконную агрессию. Украина ведет законную оборонную войну. Согласно международному праву, Украина имеет право себя защищать, и это право на самозащиту также включает нанесение ударов по врагу на его территории, - подчеркнул Стано. Поделиться

При этом он отказался прогнозировать, как дальше могут развиваться события после прорыва украинских военных в Курскую область.

Также Стано сказал, что Евросоюз постоянно поддерживает связь с Украиной. В то же время, по его словам, ЕС не вовлечен в проведение операций на фронте.

Спикер добавил, что ЕС полностью поддерживает усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и суверенитета.