По словам руководителя комитета обороны парламента Германии Маркуса Фабера, после передачи Украине западных вооружений они становятся украинскими и страна получает право использовать их по собственному усмотрению.
Главные тезисы
- Позиция Германии позволяет Украине использовать танки Leopard-2 на территории РФ после передачи оружия.
- Еврокомиссия поддерживает Украину в ведении законной оборонной войны и дает право на самозащиту с ударами на территории врага.
- Международное право поддерживает право и возможность Украины на самозащиту и удары по врагу на его территории для остановки агрессии.
- Германия и Евросоюз активно поддерживают усилия Украины по восстановлению территориальной целостности и суверенитета.
- Украина имеет право наносить удары по территории России с целью самозащиты на основании международного права.
В Германии не против использования Украиной танков Leopard на территории РФ
Фабер подчеркнул, что Украина может использовать полученное от Германии оружие для боевых действий на территории России, в том числе танки Leopard-2.
Решение о передаче танков Leopard с самого начала очень тяжело давалось Берлину. В конце концов, дошло даже до таких аргументов, как "немецкое оружие не должно стрелять по россиянам".
Однако со временем немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что он разрешил Украине использовать переданное Германией оружие для ударов по территории РФ, но только в районах, граничащих с Харьковской областью.
Что говорят в Еврокомиссии
По словам спикера по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Петера Стано, Украина имеет право наносить удары по территории России с целью самозащиты на основании международного права.
При этом он отказался прогнозировать, как дальше могут развиваться события после прорыва украинских военных в Курскую область.
Также Стано сказал, что Евросоюз постоянно поддерживает связь с Украиной. В то же время, по его словам, ЕС не вовлечен в проведение операций на фронте.
Спикер добавил, что ЕС полностью поддерживает усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и суверенитета.
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