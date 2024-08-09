У Німеччині розкритикували прем'єр-міністра землі Саксонія Міхаеля Кречмера за його заклики до скорочення допомоги Україні.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер викликав скандал в Німеччині закликами до скорочення допомоги Україні.
- Представники ХДС та інших політичних партій рішуче виступили проти ідеї скорочення допомоги Україні, наголошуючи на обов'язку підтримати країну в боротьбі за свободу.
- Прем'єр-міністр Міхаель Кречмер аргументував необхідність скорочення допомоги Україні межею виділених коштів, висловлюючи сумніви у використанні коштів на військову допомогу.
- Керівництво Німеччини підтримує надання допомоги Україні у формі підтримки свободи і дипломатичних ініціатив.
- Кречмера розкритикували як використовання проблеми в Україні для політичних цілей, наголошуючи на гуманітарній необхідності підтримати українців у боротьбі за виживання.
Кречмер спровокував скандал у Німеччині через заклики до скорочення допомоги Україні
Заступник лідера парламентської фракції ХДС у Бундестазі Йоганн Вадефул у відповідь на провокаційні заяви однопартійця Кречмера заявив, що підтримувати Україну - це обов’язок Німеччини, адже німці колись теж окупували українські території.
Його підтримав і речник питань зовнішньої політики парламентської фракції ХДС Юрген Гардт.
Він зазначив, що партія займає одностайну позицію стосовно подальшої військової допомоги Україні.
Заклики Кречмера розкритикував і керівник комітету з питань оборони в Бундестазі Маркус Фабер, представник Вільної демократичної партії.
Що відомо про скандальні заклики Кречмера до скорочення допомоги Україні
За інформацією Zeit, прем’єр-міністр землі Саксонія заявив, що Німеччина вже нібито досягла межі у виділенні коштів на допомогу Україні і має скоротити її.
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