У Німеччині розкритикували прем'єр-міністра землі Саксонія Міхаеля Кречмера за його заклики до скорочення допомоги Україні.

Кречмер спровокував скандал у Німеччині через заклики до скорочення допомоги Україні

Заступник лідера парламентської фракції ХДС у Бундестазі Йоганн Вадефул у відповідь на провокаційні заяви однопартійця Кречмера заявив, що підтримувати Україну - це обов’язок Німеччини, адже німці колись теж окупували українські території.

Ми стоїмо на боці свободи, і ми виконаємо свій обов'язок. Це чітка і незмінна позиція ХДС, - наголосив Вадефул. Поширити

Його підтримав і речник питань зовнішньої політики парламентської фракції ХДС Юрген Гардт.

Він зазначив, що партія займає одностайну позицію стосовно подальшої військової допомоги Україні.

Заклики Кречмера розкритикував і керівник комітету з питань оборони в Бундестазі Маркус Фабер, представник Вільної демократичної партії.

Мені огидно, що прем'єр-міністр використовує боротьбу українців за виживання для своєї регіональної виборчої кампанії. Українці воюють не через бажання війни, а тому, що не хочуть жити в одній великій Бучі, в якій російська армія без розбору вбиває, катує і ґвалтує, - підкреслив Фабер. Поширити

Що відомо про скандальні заклики Кречмера до скорочення допомоги Україні

За інформацією Zeit, прем’єр-міністр землі Саксонія заявив, що Німеччина вже нібито досягла межі у виділенні коштів на допомогу Україні і має скоротити її.

Міхаель Кречмер