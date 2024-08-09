У Німеччині спалахнув скандал на тлі закликів до скорочення допомоги Україні
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У Німеччині спалахнув скандал на тлі закликів до скорочення допомоги Україні

Міхаель Кречмер
Джерело:  Spiegel

У Німеччині розкритикували прем'єр-міністра землі Саксонія Міхаеля Кречмера за його заклики до скорочення допомоги Україні. 

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер викликав скандал в Німеччині закликами до скорочення допомоги Україні.
  • Представники ХДС та інших політичних партій рішуче виступили проти ідеї скорочення допомоги Україні, наголошуючи на обов'язку підтримати країну в боротьбі за свободу.
  • Прем'єр-міністр Міхаель Кречмер аргументував необхідність скорочення допомоги Україні  межею виділених коштів, висловлюючи сумніви у використанні коштів на військову допомогу.
  • Керівництво Німеччини підтримує надання допомоги Україні у формі підтримки свободи і дипломатичних ініціатив.
  • Кречмера розкритикували як використовання проблеми в Україні для політичних цілей, наголошуючи на гуманітарній необхідності підтримати українців у боротьбі за виживання.

Кречмер спровокував скандал у Німеччині через заклики до скорочення допомоги Україні

Заступник лідера парламентської фракції ХДС у Бундестазі Йоганн Вадефул у відповідь на провокаційні заяви однопартійця Кречмера заявив, що підтримувати Україну - це обов’язок Німеччини, адже німці колись теж окупували українські території.

Ми стоїмо на боці свободи, і ми виконаємо свій обов'язок. Це чітка і незмінна позиція ХДС, - наголосив Вадефул.

Його підтримав і речник питань зовнішньої політики парламентської фракції ХДС Юрген Гардт.

Він зазначив, що партія займає одностайну позицію стосовно подальшої військової допомоги Україні.

Заклики Кречмера розкритикував і керівник комітету з питань оборони в Бундестазі Маркус Фабер, представник Вільної демократичної партії.

Мені огидно, що прем'єр-міністр використовує боротьбу українців за виживання для своєї регіональної виборчої кампанії. Українці воюють не через бажання війни, а тому, що не хочуть жити в одній великій Бучі, в якій російська армія без розбору вбиває, катує і ґвалтує, - підкреслив Фабер.

Що відомо про скандальні заклики Кречмера до скорочення допомоги Україні

За інформацією Zeit, прем’єр-міністр землі Саксонія заявив, що Німеччина вже нібито досягла межі у виділенні коштів на допомогу Україні і має скоротити її.

Прем’єр-міністр Саксонії викликав скандал закликами до скорочення підтримки України
Міхаель Кречмер

Ми більше не можемо продовжувати виділяти кошти на зброю Україні, щоб ця зброя витратилася і нічого не дала. Усе має бути в міру. Підтримка - так, але ми розуміємо, що досягли межі. Від самого початку я однозначно виступав проти поставок зброї і за дипломатичні ініціативи. Протягом двох років у мене була дуже чітка думка з цього приводу, і мені шкода говорити, що вона багато в чому підтвердилася, - цинічно заявив Міхаель Кречмер.

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