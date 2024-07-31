Глава МЗС Німеччини Бербок вразила мережу сальто на батуті — відео
Категорія
Спорт
Дата публікації

Глава МЗС Німеччини Бербок вразила мережу сальто на батуті — відео

Бербок
Джерело:  online.ua

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок продемонструвала свою фізичну підготовку та спортивні навички. Як відомо, у минулому дипломатка займалась стрибками на батуті.

Головні тези:

  • Дипломатка відома не лише своїми заслугами у політиці, а й гучним спортивним минулим.
  • Анналена Бербок, очолюючи МЗС Німеччини, демонструє активність та підтримку спортивних заходів, зокрема Паралімпійських ігор.
  • Сальто глави МЗС на батуті здивувало користувачів мережі - відео набирає популярності.

Бербок продемонструвала свої вміння під час стрибків на батуті

За словами журналістів, це сталося під час візиту міністерки до протезної майстерні компанії Lente у Леверкузені.

Вказано, що Анналена Бербок поділилася своїми ідеями з техніками-ортопедами, частина з яких є активними спортсменами на Паралімпійських іграх, а також отримала поради щодо стрибків на батуті.

Після бесіди світовий рекордсмен зі стрибків у довжину Маркус Рем, який зараз готується до Паралімпіади в Парижі, провів показовий виступ.

Це надихнуло главу МЗС ФРН й вона також пострибала на батуті і зробила сальто.

Користувачі мережі у коментарях до відео зізнаються, що не очікували побачити такий рівень фізичної підготовки від глави дипломатичного відомства.

Що відомо про Анналену Бербок та її спортивне минуле

Бербок — відома німецька політикиня та дипломатка, членкиня партії «Союз 90/Зелені».

Очолила МЗС ФРН в уряді Олафа Шольца з 8 грудня 2021 року. З 27 січня 2018 по 29 січня 2022 року разом із Робертом Габеком очолювала «Союз 90/Зелені». Анналена Бербок була депутаткою Бундестагу з 2013 року.

Також відомо, що вона виграла бронзу на чемпіонаті Німеччини 1999 року в дисципліні подвійний міні-трамп, після чого кинула стрибки на батуті.

Попри це, журналісти дізналися, що у її кабінеті у Федеральному міністерстві закордонних справ стоїть міні-батут, яким вона час від часу користується.

Оскільки міністерка регулярно займається бігом, вона взяла з собою до Леверкузена пару лосин, які й одягла для виконання сальто, а футболку їй подарували.

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