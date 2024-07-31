Глава МЗС Німеччини Бербок вразила мережу сальто на батуті — відео

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок продемонструвала свою фізичну підготовку та спортивні навички. Як відомо, у минулому дипломатка займалась стрибками на батуті.

Бербок продемонструвала свої вміння під час стрибків на батуті

За словами журналістів, це сталося під час візиту міністерки до протезної майстерні компанії Lente у Леверкузені.

Вказано, що Анналена Бербок поділилася своїми ідеями з техніками-ортопедами, частина з яких є активними спортсменами на Паралімпійських іграх, а також отримала поради щодо стрибків на батуті.

Після бесіди світовий рекордсмен зі стрибків у довжину Маркус Рем, який зараз готується до Паралімпіади в Парижі, провів показовий виступ.

Це надихнуло главу МЗС ФРН й вона також пострибала на батуті і зробила сальто.

German Foreign Minister @ABaerbock - who used to be a trampolinist - tries out the trampoline herself during a visit to para-athletes at TSV Bayer Leverkusen 04 today pic.twitter.com/d4OmF2PaP7 — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) July 30, 2024

Користувачі мережі у коментарях до відео зізнаються, що не очікували побачити такий рівень фізичної підготовки від глави дипломатичного відомства.

Що відомо про Анналену Бербок та її спортивне минуле

Бербок — відома німецька політикиня та дипломатка, членкиня партії «Союз 90/Зелені».

Очолила МЗС ФРН в уряді Олафа Шольца з 8 грудня 2021 року. З 27 січня 2018 по 29 січня 2022 року разом із Робертом Габеком очолювала «Союз 90/Зелені». Анналена Бербок була депутаткою Бундестагу з 2013 року.

Також відомо, що вона виграла бронзу на чемпіонаті Німеччини 1999 року в дисципліні подвійний міні-трамп, після чого кинула стрибки на батуті.

Попри це, журналісти дізналися, що у її кабінеті у Федеральному міністерстві закордонних справ стоїть міні-батут, яким вона час від часу користується.