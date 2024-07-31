Глава МИД Германии Бербок поразила сеть сальто на батуте — видео
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Глава МИД Германии Бербок поразила сеть сальто на батуте — видео

Анналена Бербок
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Источник:  online.ua

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок продемонстрировала свою физическую подготовку и спортивные навыки. Как известно, в прошлом дипломат занималась прыжками на батуте.

Главные тезисы

  • Дипломат известна не только своими заслугами в политике, но и громким спортивным прошлым.
  • Анналена Бербок, возглавляя МИД Германии, демонстрирует активность и поддержку спортивных мероприятий, в частности, Паралимпийских игр.
  • Сальто главы МИД на батуте удивило пользователей сети - видео набирает популярность.

Бербок продемонстрировала свои умения во время прыжков на батуте

По словам журналистов, это произошло во время визита министра в протезную мастерскую компании Lente в Леверкузене.

Указано, что Анналена Бербок поделилась своими идеями с техниками-ортопедами, часть которых являются активными спортсменами на Паралимпийских играх, а также получила советы по прыжкам на батуте.

После беседы мировой рекордсмен по прыжкам в длину Маркус Рэм, который сейчас готовится к Паралимпиаде в Париже, провел показательное выступление.

Это вдохновило главу МИД ФРГ, и она также попрыгала на батуте и сделала сальто.

Пользователи сети в комментариях к видео признаются, что не ожидали увидеть такой уровень физической подготовки от главы дипломатического ведомства.

Что известно об Анналене Бербок и ее спортивном прошлом

Бербок — известная немецкая политик и дипломат, член партии «Союз 90/Зеленые».

Возглавила МИД ФРГ в правительстве Олафа Шольца с 8 декабря 2021 года. С 27 января 2018 года по 29 января 2022 года вместе с Робертом Габеком возглавляла «Союз 90/Зеленые». Анналена Бербок была депутатом Бундестага с 2013 года.

Также известно, что она выиграла бронзу на чемпионате Германии 1999 в дисциплине двойной мини-трамп, после чего бросила прыжки на батуте.

Несмотря на это, журналисты узнали, что в ее кабинете в Федеральном министерстве иностранных дел стоит мини-батут, которым она время от времени пользуется.

Поскольку министр регулярно занимается бегом, она взяла с собой в Леверкузен пару лосин, которые и одела для сальто, а футболку ей подарили.

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