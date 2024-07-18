Олимпиада-2024. Большинство допущенных "нейтральных" спортсменов поддерживают войну РФ против Украины

По данным правозащитной организации Global Rights Compliance (GRC), большая часть российских и белорусских спортсменов, которым разрешено участвовать в Олимпийских играх в Париже, имеют связи с военными или службами национальной безопасности РФ или поддерживают войну в Украине.

“Нейтральные” спортсмены из РФ и РБ поддерживают войну против Украины

В общей сложности 33 из 59 спортсменов нарушили указания Международного олимпийского комитета по участию в Играх, говорится в 223-страничном отчете Global Rights Compliance. Поделиться

Президент организации Уэйн Джордаш сказал, что МОК в июне получил его письмо, в котором выражалось беспокойство, но не обсуждал этот вопрос по сути, а также проигнорировал еще два письма.

Он сказал, что МОК "фактически отмывает свою спортивную позицию", не применяя должным образом установленные им правила.

Если бы они не выступили с этими принципами и не пропагандировали их, то позиция МОК была бы менее вопиющей.

В отчете упоминается, что 12 спортсменов имеют связи с военными и силами безопасности через такие органы, как Центральный спортивный клуб армии или ЦСКА, учреждение, подчиненное Министерству обороны России. Было обнаружено, что 13 человек ругают или ретвитируют провоенные или антиукраинские посты в социальных сетях.

16 июня первая партия из 25 российских и белорусских спортсменов была допущена к участию в Олимпийских играх в Париже. Другие провалили процесс проверки Международного олимпийского комитета из-за войны войны РФ против Украины. Поделиться

Проверка МОК на "нейтральность"

После вторжения России в Украину в 2022 году МОК сначала рекомендовал запретить участие в международных соревнованиях для спортсменов из России и ее союзника Беларуси, но позже позволил им квалифицироваться на Игры в Париже 2024 года в нейтральном статусе.

Каждый квалифицированный спортсмен должен пройти проверку комиссии из трех членов, назначенных МОК, чтобы убедиться, что он соответствует критериям приемлемости.

Среди таких критериев — отсутствие активной поддержки войны против Украины и отсутствие контракта с какой-либо военной или силовой структурой.

Олимпиада-2024 в Париже: что известно

С 26 июля по 11 августа Франция будет принимать спортсменов и болельщиков из разных уголков мира.

На Олимпиаде-2024 разыграют 329 наборов медалей. Всего будет 48 видов соревнований по 32 спортивным дисциплинам.

К 28 основным видам спорта добавлено еще 4: брейкинг (брейк-данс); скейтбординг; спортивное скалолазание; серфинг. Брейк-данс попал в программу соревнований впервые в истории Олимпийских игр. Серфинг, скейтбординг и скалолазание дебютировали в Токио в 2021 году.

Дополнительные спортивные дисциплины в оргкомитете Игр характеризуют как молодежные.

Кроме того, инновацией Олимпиады в Париже гендерная сбалансированность — количество мужчин и женщин среди спортсменов будет равным. Поделиться

Президент НОК Вадим Гутцайт объявил, что на грядущую Олимпиаду поедет 140 украинских спортсменов. Они будут защищать цвета Украины в 23 видах спорта.