По данным правозащитной организации Global Rights Compliance (GRC), большая часть российских и белорусских спортсменов, которым разрешено участвовать в Олимпийских играх в Париже, имеют связи с военными или службами национальной безопасности РФ или поддерживают войну в Украине.
Главные тезисы
- Большинство российских и белорусских спортсменов, допущенных к Олимпиаде-2024, имеют связи с военными структурами или поддерживают войну в Украине.
- Олимпиада-2024 в Париже станет платформой для розыгрыша 329 наборов медалей в 32 вида спорта с новыми дисциплинами и гендерной сбалансированностью.
- Украинская сборная на Олимпиаду-2024 будет представлена 140 спортсменами, что является минимальным показателем в истории участия Украины.
- 33 из 59 “нейтральных” спортсменов из РФ и РБ нарушили правила Международного олимпийского комитета, поддерживая войну против Украины.
“Нейтральные” спортсмены из РФ и РБ поддерживают войну против Украины
Президент организации Уэйн Джордаш сказал, что МОК в июне получил его письмо, в котором выражалось беспокойство, но не обсуждал этот вопрос по сути, а также проигнорировал еще два письма.
Он сказал, что МОК "фактически отмывает свою спортивную позицию", не применяя должным образом установленные им правила.
Если бы они не выступили с этими принципами и не пропагандировали их, то позиция МОК была бы менее вопиющей.
В отчете упоминается, что 12 спортсменов имеют связи с военными и силами безопасности через такие органы, как Центральный спортивный клуб армии или ЦСКА, учреждение, подчиненное Министерству обороны России. Было обнаружено, что 13 человек ругают или ретвитируют провоенные или антиукраинские посты в социальных сетях.
Проверка МОК на "нейтральность"
После вторжения России в Украину в 2022 году МОК сначала рекомендовал запретить участие в международных соревнованиях для спортсменов из России и ее союзника Беларуси, но позже позволил им квалифицироваться на Игры в Париже 2024 года в нейтральном статусе.
Каждый квалифицированный спортсмен должен пройти проверку комиссии из трех членов, назначенных МОК, чтобы убедиться, что он соответствует критериям приемлемости.
Среди таких критериев — отсутствие активной поддержки войны против Украины и отсутствие контракта с какой-либо военной или силовой структурой.
Олимпиада-2024 в Париже: что известно
С 26 июля по 11 августа Франция будет принимать спортсменов и болельщиков из разных уголков мира.
На Олимпиаде-2024 разыграют 329 наборов медалей. Всего будет 48 видов соревнований по 32 спортивным дисциплинам.
К 28 основным видам спорта добавлено еще 4: брейкинг (брейк-данс); скейтбординг; спортивное скалолазание; серфинг. Брейк-данс попал в программу соревнований впервые в истории Олимпийских игр. Серфинг, скейтбординг и скалолазание дебютировали в Токио в 2021 году.
Дополнительные спортивные дисциплины в оргкомитете Игр характеризуют как молодежные.
Президент НОК Вадим Гутцайт объявил, что на грядущую Олимпиаду поедет 140 украинских спортсменов. Они будут защищать цвета Украины в 23 видах спорта.
Такое количество атлетов — самое маленькое в истории соревнований для украинской сборной. Предыдущий антирекорд Украины установила на прошлых Олимпийских играх. В Токио в 2021 году уехали 155 спортсменов.
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