Олімпіада-2024. Більшість допущених "нейтральних" спортсменів підтримують війну РФ проти України

За даними правозахисної організації Global Rights Compliance (GRC), більша частина російських і білоруських спортсменів, яким дозволено брати участь в Олімпійських іграх у Парижі, мають зв’язки з військовими чи службами національної безпеки РФ або підтримують війну в Україні.

“Нейтральні” спортсмени з РФ та РБ підтримують війну проти України — дослідження

Загалом 33 із 59 спортсменів порушили вказівки Міжнародного олімпійського комітету щодо участі в Іграх, йдеться у 223-сторінковому звіті Global Rights Compliance. Поширити

Президент організації Уейн Джордаш сказав, що МОК у червні отримав його лист, у якому висловлювалося занепокоєння, але не обговорював це питання по суті, а також проігнорував ще два листи.

Він сказав, що МОК «фактично відмиває свою спортивну позицію», не застосовуючи належним чином встановлені ним правила.

Якби вони не виступили з цими принципами і не пропагували їх, то позиція МОК була б менш кричущою.

У звіті згадується, що 12 спортсменів мають зв’язки з військовими та силами безпеки через такі органи, як Центральний спортивний клуб армії або ЦСКА, установу, підпорядковану Міністерству оборони Росії. Було виявлено, що 13 осіб лайкають або ретвітують провоєнні чи антиукраїнські пости в соціальних мережах.

16 червня першу партію з 25 російських і білоруських спортсменів було допущено до участі в Олімпійських іграх у Парижі. Інші провалили процес перевірки Міжнародного олімпійського комітету через війну РФ проти України. Поширити

Перевірка МОК на “нейтральність”

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році МОК спочатку рекомендував заборонити участь у міжнародних змаганнях для спортсменів з Росії та її союзника Білорусі, але згодом дозволив їм кваліфікуватися на Ігри в Парижі 2024 у нейтральному статусі.

Кожен кваліфікований спортсмен повинен пройти перевірку комісії з трьох членів, призначеної МОК, щоб переконатися, що він відповідає критеріям прийнятності.

Серед таких критеріїв — відсутність активної підтримки війни проти України та відсутність контракту з будь-якою військовою чи силовою структурою.

Олімпіада-2024 у Парижі: що відомо

З 26 липня до 11 серпня Франція прийматиме спортсменів та вболівальників із різних куточків світу.

На Олімпіаді-2024 розіграють 329 наборів медалей. Всього буде 48 видів змагань у 32 спортивних дисциплінах.

До 28 основних видів спорту додано ще 4: брейкінг (брейк-данс); скейтбординг; спортивне скелелазіння; серфінг. Брейк-данс потрапив у програму змагань вперше за історію Олімпійських ігор. Серфінг, скейтбординг та скелелазіння дебютували в Токіо у 2021.

Додаткові спортивні дисципліни в оргкомітеті Ігор характеризують як більш молодіжні.

Крім того, інновацією Олімпіади в Парижі є гендерна збалансованість — кількість чоловік і жінок серед спортсменів буде рівною. Поширити

Президент НОК Вадим Гутцайт оголосив, що на прийдешню Олімпіаду поїде 140 українських спортсменів. Вони захищатимуть кольори України в 23-х видах спорту.