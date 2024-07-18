Олімпіада-2024. Більшість допущених "нейтральних" спортсменів підтримують війну РФ проти України

За даними правозахисної організації Global Rights Compliance (GRC), більша частина російських і білоруських спортсменів, яким дозволено брати участь в Олімпійських іграх у Парижі, мають зв’язки з військовими чи службами національної безпеки РФ або підтримують війну в Україні.
Головні тези:
- Дослідження показало, що більша частина російських і білоруських спортсменів, які мають право брати участь у Олімпійських іграх у Парижі, підтримують війну проти України.
- Міжнародний олімпійський комітет дозволив "нейтральним" спортсменам з РФ та РБ кваліфікуватися на Олімпіаду-2024, але вимагав перевірки на відсутність підтримки війни та контрактів з військовими структурами.
- Олімпіада-2024 у Парижі стане платформою для розіграшу 329 наборів медалей у 32 види спорту, з новими додатковими дисциплінами та гендерною збалансованістю.
- Українська збірна на Олімпіаду-2024 складатиметься з 140 спортсменів, які представлятимуть країну у 23-х видах спорту.
- Кількість учасників української команди на Олімпіаді-2024 є найменшою в історії, порівняно з попередніми іграми.
“Нейтральні” спортсмени з РФ та РБ підтримують війну проти України — дослідження
Президент організації Уейн Джордаш сказав, що МОК у червні отримав його лист, у якому висловлювалося занепокоєння, але не обговорював це питання по суті, а також проігнорував ще два листи.
Він сказав, що МОК «фактично відмиває свою спортивну позицію», не застосовуючи належним чином встановлені ним правила.
Якби вони не виступили з цими принципами і не пропагували їх, то позиція МОК була б менш кричущою.
У звіті згадується, що 12 спортсменів мають зв’язки з військовими та силами безпеки через такі органи, як Центральний спортивний клуб армії або ЦСКА, установу, підпорядковану Міністерству оборони Росії. Було виявлено, що 13 осіб лайкають або ретвітують провоєнні чи антиукраїнські пости в соціальних мережах.
Перевірка МОК на “нейтральність”
Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році МОК спочатку рекомендував заборонити участь у міжнародних змаганнях для спортсменів з Росії та її союзника Білорусі, але згодом дозволив їм кваліфікуватися на Ігри в Парижі 2024 у нейтральному статусі.
Кожен кваліфікований спортсмен повинен пройти перевірку комісії з трьох членів, призначеної МОК, щоб переконатися, що він відповідає критеріям прийнятності.
Серед таких критеріїв — відсутність активної підтримки війни проти України та відсутність контракту з будь-якою військовою чи силовою структурою.
Олімпіада-2024 у Парижі: що відомо
З 26 липня до 11 серпня Франція прийматиме спортсменів та вболівальників із різних куточків світу.
На Олімпіаді-2024 розіграють 329 наборів медалей. Всього буде 48 видів змагань у 32 спортивних дисциплінах.
До 28 основних видів спорту додано ще 4: брейкінг (брейк-данс); скейтбординг; спортивне скелелазіння; серфінг. Брейк-данс потрапив у програму змагань вперше за історію Олімпійських ігор. Серфінг, скейтбординг та скелелазіння дебютували в Токіо у 2021.
Додаткові спортивні дисципліни в оргкомітеті Ігор характеризують як більш молодіжні.
Президент НОК Вадим Гутцайт оголосив, що на прийдешню Олімпіаду поїде 140 українських спортсменів. Вони захищатимуть кольори України в 23-х видах спорту.
Така кількість атлетів — найменша в історії змагань для української збірної. Попередній антирекорд Україна встановила на минулих Олімпійських іграх. До Токіо в 2021 році поїхали 155 спортсменів.
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