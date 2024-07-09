Олімпіада-2024. Стало відомо, хто представить Україну в Парижі

Національний олімпійський комітет України розкрив остаточну кількість учасників літніх Ігор 2024 року в Парижі.

Який буде склад України на Олімпіаду-2024

Президент НОК Вадим Гутцайт оголосив, що на прийдешню Олімпіаду поїде 140 спортсменів. Вони захищатимуть кольори України в 23-х видах спорту.

Така кількість атлетів — найменша в історії змагань для української збірної. Попередній антирекорд Україна встановила на минулих Олімпійських іграх. До Токіо в 2021 році поїхали 155 спортсменів.

П'ять олімпійських ліцензій Україна отримала в останній момент. Метальниця молота Ірина Климець, борці Василь Михайлов, Олександр Хоцянівський та Манола Скобельська, а також дзюдоїстка Христина Гоман здобули місця в заявці після перерозподілу квот через бан або відмову росіян.

Склад збірної України на Олімпійські ігри-2024 за видами спорту:

легка атлетика — 25 спортсменів

футбол — 18

стрибки у воду — 9

веслування — 9

боротьба — 9

художня гімнастика — 6

академічне веслування — 6

спортивна гімнастика — 6

теніс — 6

стрільба — 6

фехтування 6 (+2 запасні)

плавання — 5

дзюдо — 5

велоспорт — 4

бокс — 3

брейкінг — 3

сучасне п'ятиборство — 3

настільний теніс — 3

скелелазіння — 2

артистичне плавання — 2

стрільба з лука — 2

бадмінтон — 1

важка атлетика — 1

Що відомо про Олімпіаду-2024

Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

Найбільше представництво на Іграх-2024 Україна матиме у легкій атлетиці — 25 спортсменів.

Україна виступить на Олімпіаді у Парижі лише в одному ігровому виді — футболі. Це дебют команди на рівні Олімпійських ігор. Вперше в історії Україна також матиме представництво у брейкінгу та скелелазінні.