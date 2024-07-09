Олімпіада-2024. Стало відомо, хто представить Україну в Парижі

Національний олімпійський комітет України розкрив остаточну кількість учасників літніх Ігор 2024 року в Парижі.
Головні тези:
- На Олімпіаду-2024 Україна відправить 140 спортсменів, що є найменшою кількістю учасників в історії змагань
- Україна матиме представництво у 23-х видах спорту, включаючи нові дисципліни, такі як брейкінг та скелелазіння
- Кілька спортсменів здобули місця в останній момент після перерозподілу квот через бан російських спортсменів
- Олімпіада-2024 у Парижі розпочнеться 26 липня і триватиме до 11 серпня, з участю 10,5 тисяч спортсменів
Який буде склад України на Олімпіаду-2024
Президент НОК Вадим Гутцайт оголосив, що на прийдешню Олімпіаду поїде 140 спортсменів. Вони захищатимуть кольори України в 23-х видах спорту.
Така кількість атлетів — найменша в історії змагань для української збірної. Попередній антирекорд Україна встановила на минулих Олімпійських іграх. До Токіо в 2021 році поїхали 155 спортсменів.
П'ять олімпійських ліцензій Україна отримала в останній момент. Метальниця молота Ірина Климець, борці Василь Михайлов, Олександр Хоцянівський та Манола Скобельська, а також дзюдоїстка Христина Гоман здобули місця в заявці після перерозподілу квот через бан або відмову росіян.
Склад збірної України на Олімпійські ігри-2024 за видами спорту:
легка атлетика — 25 спортсменів
футбол — 18
стрибки у воду — 9
веслування — 9
боротьба — 9
художня гімнастика — 6
академічне веслування — 6
спортивна гімнастика — 6
теніс — 6
стрільба — 6
фехтування 6 (+2 запасні)
плавання — 5
дзюдо — 5
велоспорт — 4
бокс — 3
брейкінг — 3
сучасне п'ятиборство — 3
настільний теніс — 3
скелелазіння — 2
артистичне плавання — 2
стрільба з лука — 2
бадмінтон — 1
важка атлетика — 1
Що відомо про Олімпіаду-2024
Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.
Найбільше представництво на Іграх-2024 Україна матиме у легкій атлетиці — 25 спортсменів.
Україна виступить на Олімпіаді у Парижі лише в одному ігровому виді — футболі. Це дебют команди на рівні Олімпійських ігор. Вперше в історії Україна також матиме представництво у брейкінгу та скелелазінні.
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