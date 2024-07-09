Олімпіада-2024. Стало відомо, хто представить Україну в Парижі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Олімпіада-2024. Стало відомо, хто представить Україну в Парижі

Олімпіада-2024. Стало відомо, хто представить Україну в Парижі
Джерело:  Суспільне. Спорт

Національний олімпійський комітет України розкрив остаточну кількість учасників літніх Ігор 2024 року в Парижі.

Головні тези:

  • На Олімпіаду-2024 Україна відправить 140 спортсменів, що є найменшою кількістю учасників в історії змагань
  • Україна матиме представництво у 23-х видах спорту, включаючи нові дисципліни, такі як брейкінг та скелелазіння
  • Кілька спортсменів здобули місця в останній момент після перерозподілу квот через бан російських спортсменів
  • Олімпіада-2024 у Парижі розпочнеться 26 липня і триватиме до 11 серпня, з участю 10,5 тисяч спортсменів

Який буде склад України на Олімпіаду-2024

Президент НОК Вадим Гутцайт оголосив, що на прийдешню Олімпіаду поїде 140 спортсменів. Вони захищатимуть кольори України в 23-х видах спорту.

Така кількість атлетів — найменша в історії змагань для української збірної. Попередній антирекорд Україна встановила на минулих Олімпійських іграх. До Токіо в 2021 році поїхали 155 спортсменів.

П'ять олімпійських ліцензій Україна отримала в останній момент. Метальниця молота Ірина Климець, борці Василь Михайлов, Олександр Хоцянівський та Манола Скобельська, а також дзюдоїстка Христина Гоман здобули місця в заявці після перерозподілу квот через бан або відмову росіян.

Склад збірної України на Олімпійські ігри-2024 за видами спорту:

  • легка атлетика — 25 спортсменів

  • футбол — 18

  • стрибки у воду — 9

  • веслування — 9

  • боротьба — 9

  • художня гімнастика — 6

  • академічне веслування — 6

  • спортивна гімнастика — 6

  • теніс — 6

  • стрільба — 6

  • фехтування 6 (+2 запасні)

  • плавання — 5

  • дзюдо — 5

  • велоспорт — 4

  • бокс — 3

  • брейкінг — 3

  • сучасне п'ятиборство — 3

  • настільний теніс — 3

  • скелелазіння — 2

  • артистичне плавання — 2

  • стрільба з лука — 2

  • бадмінтон — 1

  • важка атлетика — 1

Що відомо про Олімпіаду-2024

Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

Найбільше представництво на Іграх-2024 Україна матиме у легкій атлетиці — 25 спортсменів.

Україна виступить на Олімпіаді у Парижі лише в одному ігровому виді — футболі. Це дебют команди на рівні Олімпійських ігор. Вперше в історії Україна також матиме представництво у брейкінгу та скелелазінні.

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