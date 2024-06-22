Олімпіада-2024. Скелелазка Казбекова завоювала історичну для України ліцензію
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Спорт
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Олімпіада-2024. Скелелазка Казбекова завоювала історичну для України ліцензію

Казбекова
Джерело:  Суспільне. Спорт

22 червня скелелазка Євгенія Казбекова вперше виборола для України ліцензію на Олімпійські ігри у Парижі.

Головні тези:

  • Євгенія Казбекова стала першою українською скелелазкою, яка виборола ліцензію на Олімпіаду-2024 у Парижі.
  • Україна отримала 5 іменних ліцензій з жіночого тенісу на Олімпіаду у Парижі.
  • Спортсмени в одиночному розряді тенісу на Олімпіаду повинні увійти у топ-56 найкращих та виконати критерій ігор за збірну.
  • Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська гарантовано виступатимуть в одиночному турнірі тенісу на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Українська скелелазка Казбекова поїде на Олімпіаду-2024

В угорському Будапешті відбувся півфінал другого етапу Олімпійської кваліфікаційної серії зі скелелазіння. Євгенія Казбекова, яка представляла Україну у двоборстві, фінішувала у топ-10.

Результат Казбекової означає, що вона гарантовано виступить на Олімпійських іграх у Парижі.

Україна вперше в історії буде представлена в скелелазінні. Ця дисципліна дебютувала на Іграх-2020 у Токіо.

Олімпійські ігри у Парижі пройдуть з 26 липня до 11 серпня.

Україна отримала 5 іменних ліцензій з жіночого тенісу на Олімпіаду-2024

Відбірковий період на Ігри-2024 у тенісі закриється оновленим рейтингом 10 червня. Для участі в Олімпіаді спортсмени в одиночному розряді мають входити у топ-56 найкращих, а також виконати критерій ігор за збірну.

За першим пунктом відбору проходять одразу п'ять українок в одиночному розряді, але дві з них — не виконали другої умови відбору.

Михайло Філіма підтвердив, що ті три тенісистки, які виконали обидві умови будуть включені в заявку на Олімпіаду-2024 в одиночному розряді. А також на Ігри поїдуть сестри Кіченок — вони змагатимуться в парному розряді.

Хто з українських тенісисток гарантовано зіграє на Олімпіаді у Парижі

  • одиночний турнір: Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська

  • парний турнір: Людмила Кіченок та Надія Кіченок

Крім сестер Кіченок, у парному турнірі Україна матиме в Парижі ще один тандем тенісисток. За словами Філіми, його сформують з гравчинь, що пройшли на Ігри в одиночній сітці.

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