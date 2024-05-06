Олімпіада-2024. Україна здобула першу ліцензію у стрільбі з лука

Україна має першу ліцензію на Олімпіаду-2024 у стрільбі з лука. За результатами європейського кваліфікаційного турніру її виборов Михайло Усач.
Україна отримала ще одну ліцензію на Олімпіаду-2024
Україна буде представлена в індивідуальній першості змагань.
Про це повідомив НОК України.
Завершальна стадія відбору на Олімпіаду-2024 у стрільбі з лука розпочалася з європейського кваліфікаційного турніру, який приймає Ессен. Саме у німецькому місті згодом відбудеться й чемпіонат Європи, де спортсмени, окрім боротьби за нагороди, зможуть здобути командні ліцензії на Олімпійські ігри у Парижі.
За результатами кваліфікації у чоловічому та жіночому турнірі боротьбу за ліцензії змогли продовжити два українці: Анастасія Павлова вийшла до чвертьфіналу у жіночому турнірі, а Михайло Усач у чоловічому.
Для здобуття ліцензії українські лучники мали потрапити до топ-3 за підсумками змагань. При цьому спортсмени з однієї країни не могли здобути більше однієї квоти в чоловічому або у жіночому турнірах.
Виходу у півфінал Усача виявилося достатньо для здобуття ліцензії: до цієї стадії пройшли два стрільці з Нідерландів. Тоді як представник однієї країни не міг здобути більше однієї ліцензії.
Що відомо про здобуту олімпійську ліцензію
Перша ліцензія України на Олімпіаду-2024 у стрільбі з лука є неіменною: тренерський штаб може відправити на Ігри у Парижі іншого спортсмена.
Михайло Усач у минулому не змагався на Олімпійських іграх. На Іграх у Токіо Україна була представлена в індивідуальному турнірі Олексієм Гунбіним, який в Ессені не зміг подолати кваліфікацію.
Вибороти ліцензії в одиночних турнірах зі стрільби з лука Україна може ще через світовий відбірковий турнір, який відбудеться 15-16 червня в Антальї.
Скільки атлетів відібралися від України на Олімпіаду-2024
Загальна кількість українських спортсменів, що здобули ліцензії на Ігри-2024, зросла до 95.
18 — футбол
16 — легка атлетика
9 — стрибки у воду
8 — фехтування
7 — веслування
7 — художня гімнастика
6 — спортивна гімнастика
5 — стрільба
4 — плавання, боротьба
3 — академічне веслування
2 — велоспорт, артистичне плавання
1 — бокс, сучасне п'ятиборство, важка атлетика, стрільба з лука
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