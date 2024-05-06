Олімпіада-2024. Україна здобула першу ліцензію у стрільбі з лука

Україна має першу ліцензію на Олімпіаду-2024 у стрільбі з лука. За результатами європейського кваліфікаційного турніру її виборов Михайло Усач.

Україна отримала ще одну ліцензію на Олімпіаду-2024

Україна буде представлена в індивідуальній першості змагань.

Про це повідомив НОК України.

Завершальна стадія відбору на Олімпіаду-2024 у стрільбі з лука розпочалася з європейського кваліфікаційного турніру, який приймає Ессен. Саме у німецькому місті згодом відбудеться й чемпіонат Європи, де спортсмени, окрім боротьби за нагороди, зможуть здобути командні ліцензії на Олімпійські ігри у Парижі.

За результатами кваліфікації у чоловічому та жіночому турнірі боротьбу за ліцензії змогли продовжити два українці: Анастасія Павлова вийшла до чвертьфіналу у жіночому турнірі, а Михайло Усач у чоловічому.

Для здобуття ліцензії українські лучники мали потрапити до топ-3 за підсумками змагань. При цьому спортсмени з однієї країни не могли здобути більше однієї квоти в чоловічому або у жіночому турнірах.

Вибороти олімпійську ліцензію зміг лише Усач. У чвертьфінальному матчі він переміг срібного призера Ігор у Токіо Мауро Несполі: програючи 2:4, український лучник зміг виграти наступні два сети та закінчив протистояння з рахунком 6:4. Поширити

Виходу у півфінал Усача виявилося достатньо для здобуття ліцензії: до цієї стадії пройшли два стрільці з Нідерландів. Тоді як представник однієї країни не міг здобути більше однієї ліцензії.

Що відомо про здобуту олімпійську ліцензію

Перша ліцензія України на Олімпіаду-2024 у стрільбі з лука є неіменною: тренерський штаб може відправити на Ігри у Парижі іншого спортсмена.

Михайло Усач у минулому не змагався на Олімпійських іграх. На Іграх у Токіо Україна була представлена в індивідуальному турнірі Олексієм Гунбіним, який в Ессені не зміг подолати кваліфікацію.

Вибороти ліцензії в одиночних турнірах зі стрільби з лука Україна може ще через світовий відбірковий турнір, який відбудеться 15-16 червня в Антальї.

Скільки атлетів відібралися від України на Олімпіаду-2024

Загальна кількість українських спортсменів, що здобули ліцензії на Ігри-2024, зросла до 95.