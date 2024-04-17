Олімпіада-2024. Які суми призових за медалі виплатять українським спортсменам

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт назвав суми призових, які українські спортсмени можуть отримати за виграні медалі на Олімпійських іграх 2024 року.

Як змінились преміальні у порівнянні з попередніми Іграми

Наразі на Ігри-2024 у Парижі Україна здобула 84 ліцензії у 14 видах спорту. Найбільше спортсменів "синьо-жовті" делегують у футболі (18) та гімнастиці (13).

У порівнянні з попередньою Олімпіадою у Токіо призові для українців за золоту медаль залишаться незмінними у доларовому еквіваленті — 125 тис. Водночас виплати за "срібло" та "бронзу" виростуть — з 80 тис до 100 тис дол та з 55 тис до 80 тис доларів відповідно.

Преміальні кошти в бюджеті закладені. 125 тисяч доларів за перше місце, за золоту медаль. А за срібну і бронзову — 100 тис і 80 тис дол. Плюс стипендії спортсмени отримують. Тобто мотивація дуже потужна. Але, я впевнений, зараз мало хто думає про гроші. Зараз усі думають, щоб прославити нашу державу. Вадим Гутцайт Президент НОК України

З урахуванням зміни курсу гривні до долара з 2021 року, призові за золоту медаль для українців збільшились з 3.3 млн грн до 4.9 млн.

Призові кошти для українських спортсменів за медалі на Олімпіаді-2024

"золото" — 125 тисяч доларів (4.9 млн грн)

"срібло" — 100 тисяч доларів (3.9 млн грн)

"бронза" — 80 тисяч доларів (3.1 млн грн)

На Олімпіаді-2020 Україна виграла 19 медалей, зокрема одну золоту. За виступи у Токіо українські атлети здобули призові в розмірі 1.84 млн дол, найбільшу суму виграли дворазові призери Михайло Романчук (плавання) та Людмила Лузан (веслування) — за "срібло" та "бронзу" вони заробили по 135 тис дол. Автор єдиної золотої нагороди Ігор у Токіо, борець Жан Беленюк, отримав 125 тис дол.

Олімпіада-2024: що відомо

Олімпіада-2024 відбудеться з 26 липня до 11 серпня. Париж прийматиме літні Ігри втретє в історії та вперше з 1924 року.

На Олімпіаді-2024 розіграють 329 комплектів нагород у 32 видах спорту. Поширити

Аналітики компанії Gracenote за 100 днів до початку Олімпіади очікують, що Україна здобуде в Парижі 13 нагород різних ґатунків, зокрема три "золота".