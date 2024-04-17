Олимпиада-2024. Какие суммы призовых за медали выплатят украинским спортсменам

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт назвал суммы призовых, которые украинские спортсмены могут получить за выигранные медали на Олимпийских играх 2024 года.

Как изменились премиальные по сравнению с предыдущими играми

В настоящее время на Игры-2024 в Париже Украина получила 84 лицензии в 14 видах спорта. Больше спортсменов "сине-желтые" делегируют в футболе (18) и гимнастике (13).

По сравнению с предыдущей Олимпиадой в Токио призовые для украинцев за золотую медаль останутся неизменными в долларовом эквиваленте — 125 тыс. В то же время выплаты за "серебро" и "бронзу" вырастут — с 80 тыс до 100 тыс долл и с 55 тыс до 80 тыс долл соответственно .

Премиальные средства в бюджете заложены. 125 тыс долл за первое место, за золотую медаль. А за серебряную и бронзовую — 100 тыс и 80 тыс долл. Плюс стипендии спортсмены получают. То есть мотивация очень мощная. Но, я уверен, сейчас мало кто думает о деньгах. Сейчас все думают, чтобы прославить наше государство. Вадим Гутцайт Президент НОК Украины

С учетом изменения курса гривны к доллару с 2021 года призовые за золотую медаль для украинцев увеличились с 3.3 млн грн до 4.9 млн грн.

Призовые средства для украинских спортсменов за медали на Олимпиаде-2024

"золото" — 125 тысяч долларов (4.9 млн грн)

"серебро" — 100 тысяч долларов (3.9 млн грн)

"бронза" — 80 тысяч долларов (3.1 млн грн)

На Олимпиаде-2020 Украина выиграла 19 медалей, в том числе одну золотую. За выступления в Токио украинские атлеты получили призовые в размере 1.84 млн долл, наибольшую сумму выиграли двукратные призеры Михаил Романчук (плавание) и Людмила Лузан (гребли) — за "серебро" и "бронзу" они заработали по 135 тыс долл. Автор единственной золотой награды Игр в Токио, борец Жан Беленюк, получил 125 тыс долл.

Олимпиада-2024: что известно

Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа. Париж будет принимать летние игры третий раз в истории и впервые с 1924 года.

На Олимпиаде-2024 разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Поделиться

Аналитики компании Gracenote за 100 дней до начала Олимпиады ожидают, что Украина получит в Париже 13 наград разных сортов, в том числе три "золота".