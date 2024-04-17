Олимпиада-2024. Какие суммы призовых за медали выплатят украинским спортсменам
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Спорт
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Олимпиада-2024. Какие суммы призовых за медали выплатят украинским спортсменам

Беленюк
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Источник:  Суспільне. Спорт

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт назвал суммы призовых, которые украинские спортсмены могут получить за выигранные медали на Олимпийских играх 2024 года.

Как изменились премиальные по сравнению с предыдущими играми

В настоящее время на Игры-2024 в Париже Украина получила 84 лицензии в 14 видах спорта. Больше спортсменов "сине-желтые" делегируют в футболе (18) и гимнастике (13).

По сравнению с предыдущей Олимпиадой в Токио призовые для украинцев за золотую медаль останутся неизменными в долларовом эквиваленте — 125 тыс. В то же время выплаты за "серебро" и "бронзу" вырастут — с 80 тыс до 100 тыс долл и с 55 тыс до 80 тыс долл соответственно .

Премиальные средства в бюджете заложены. 125 тыс долл за первое место, за золотую медаль. А за серебряную и бронзовую — 100 тыс и 80 тыс долл. Плюс стипендии спортсмены получают. То есть мотивация очень мощная. Но, я уверен, сейчас мало кто думает о деньгах. Сейчас все думают, чтобы прославить наше государство.

Вадим Гутцайт

Вадим Гутцайт

Президент НОК Украины

С учетом изменения курса гривны к доллару с 2021 года призовые за золотую медаль для украинцев увеличились с 3.3 млн грн до 4.9 млн грн.

Призовые средства для украинских спортсменов за медали на Олимпиаде-2024

  • "золото" — 125 тысяч долларов (4.9 млн грн)

  • "серебро" — 100 тысяч долларов (3.9 млн грн)

  • "бронза" — 80 тысяч долларов (3.1 млн грн)

На Олимпиаде-2020 Украина выиграла 19 медалей, в том числе одну золотую. За выступления в Токио украинские атлеты получили призовые в размере 1.84 млн долл, наибольшую сумму выиграли двукратные призеры Михаил Романчук (плавание) и Людмила Лузан (гребли) — за "серебро" и "бронзу" они заработали по 135 тыс долл. Автор единственной золотой награды Игр в Токио, борец Жан Беленюк, получил 125 тыс долл.

Олимпиада-2024: что известно

Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа. Париж будет принимать летние игры третий раз в истории и впервые с 1924 года.

На Олимпиаде-2024 разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Аналитики компании Gracenote за 100 дней до начала Олимпиады ожидают, что Украина получит в Париже 13 наград разных сортов, в том числе три "золота".

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