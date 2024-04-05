Украинская тяжелоатлетка Самуляк завоевала три бронзовые медали Кубка мира
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Украинская тяжелоатлетка Самуляк завоевала три бронзовые медали Кубка мира

Самуляк
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Источник:  Национальный олимпийский комитет

Светлана Самуляк принесла Украине первые медали на Кубке мира по тяжелой атлетике в Пхукете. Штангистка завоевала три "бронзы" в весовой категории до 64 кг.

Самуляк завоевала три бронзовые медали на КС-2024

Это первые награды Украины на турнире.

Об этом сообщили НОК Украины и олимпийская команда.

Кубок мира в Пхукете — последний квалификационный турнир к Олимпийским играм-2024. Участие в этих соревнованиях обязательно для отбора на Игры в Париже.

В состав сборной Украины на турнир вошли четыре спортсменки: Камила Конотоп, Анна Давыдова, Светлана Самуляк и Анастасия Маневская. Конотоп (до 59 кг) снялась с соревнований после взвешивания, а Самуляк и Давыдова — действующие вицечемпионка и чемпионка Европы — боролись за награды в одной категории до 64 кг.

В рывке Самуляк зафиксировала 101 кг и заняла третье место.

Давыдова со второй попытки реализовала подход на 94 кг и остановилась на четвертой строчке.

В толчке Самуляк подняла вес 120 кг и выиграла еще одну малую "бронзу".

Давыдова стала четвертой с лучшим результатом в 117 кг.

По сумме двоеборья Самуляк выиграла большую бронзовую медаль, итоговый результат — 221 кг. Давыдова заняла четвертое место (211).

На Кубке мира-2024 Украину еще представит действующая вицечемпионка Европы Анастасия Маневская. В категории до 87 кг она выступит во вторник, 9 апреля.

По итогам Кубка мира-2024 будут сформированы рейтинговые списки топ-10 тяжеловесов и тяжеловесов в каждой категории, которые выступят на Олимпиаде-2024.

Кто такая Светлана Самуляк

20-летняя украинская тяжелоатлетка является призером чемпионата мира 2021 года в категории до 55 кг: "серебро" в рывке и "бронза" в двоеборье.

Также Светлана имеет следующие спортивные награды и звания:

  • вицечемпионка Европы 2023 (до 55 кг) и 2024 года (до 64 кг),

  • обладательница малого "золота" Евро-2024 в рывке,

  • абсолютная чемпионка мира по тяжелой атлетике среди юниоров 2023 года в весовой категории до 59 кг,

  • абсолютная чемпионка двух юниорских Евро-2021 в весовой категории до 55 кг и в 2023-м в категории до 59 кг.

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