Украинская тяжелоатлетка Самуляк завоевала три бронзовые медали Кубка мира

Светлана Самуляк принесла Украине первые медали на Кубке мира по тяжелой атлетике в Пхукете. Штангистка завоевала три "бронзы" в весовой категории до 64 кг.
Самуляк завоевала три бронзовые медали на КС-2024
Это первые награды Украины на турнире.
Об этом сообщили НОК Украины и олимпийская команда.
Кубок мира в Пхукете — последний квалификационный турнир к Олимпийским играм-2024. Участие в этих соревнованиях обязательно для отбора на Игры в Париже.
В состав сборной Украины на турнир вошли четыре спортсменки: Камила Конотоп, Анна Давыдова, Светлана Самуляк и Анастасия Маневская. Конотоп (до 59 кг) снялась с соревнований после взвешивания, а Самуляк и Давыдова — действующие вицечемпионка и чемпионка Европы — боролись за награды в одной категории до 64 кг.
В рывке Самуляк зафиксировала 101 кг и заняла третье место.
Давыдова со второй попытки реализовала подход на 94 кг и остановилась на четвертой строчке.
Давыдова стала четвертой с лучшим результатом в 117 кг.
По сумме двоеборья Самуляк выиграла большую бронзовую медаль, итоговый результат — 221 кг. Давыдова заняла четвертое место (211).
На Кубке мира-2024 Украину еще представит действующая вицечемпионка Европы Анастасия Маневская. В категории до 87 кг она выступит во вторник, 9 апреля.
По итогам Кубка мира-2024 будут сформированы рейтинговые списки топ-10 тяжеловесов и тяжеловесов в каждой категории, которые выступят на Олимпиаде-2024.
Кто такая Светлана Самуляк
20-летняя украинская тяжелоатлетка является призером чемпионата мира 2021 года в категории до 55 кг: "серебро" в рывке и "бронза" в двоеборье.
Также Светлана имеет следующие спортивные награды и звания:
вицечемпионка Европы 2023 (до 55 кг) и 2024 года (до 64 кг),
обладательница малого "золота" Евро-2024 в рывке,
абсолютная чемпионка мира по тяжелой атлетике среди юниоров 2023 года в весовой категории до 59 кг,
абсолютная чемпионка двух юниорских Евро-2021 в весовой категории до 55 кг и в 2023-м в категории до 59 кг.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-