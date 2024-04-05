Українська важкоатлетка Самуляк виборола три бронзові медалі Кубка світу

Світлана Самуляк принесла Україні перші медалі на Кубку світу з важкої атлетики в Пхукеті. Штангістка виборола три "бронзи" у ваговій категорії до 64 кг.
Самуляк виборола три бронзові медалі на КС-2024
Це перші нагороди України на турнірі.
Про це повідомила НОК України та олімпійська команда.
Кубок світу у Пхукеті — останній кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор-2024. Участь у цих змаганнях є обов'язковою для відбору на Ігри у Парижі.
До складу збірної України на турнір увійшли чотири спортсменки: Каміла Конотоп, Ганна Давидова, Світлана Самуляк та Анастасія Манєвська. Конотоп (до 59 кг) знялась зі змагань після зважування, натомість Самуляк та Давидова — чинні віцечемпіонка та чемпіонка Європи — боролись за нагороди в одній категорії до 64 кг.
У ривку Самуляк зафіксувала 101 кг та посіла третє місце.
Давидова з другої спроби реалізувала підхід на 94 кг і зупинилась на четвертій сходинці.
Давидова стала четвертою з найкращим результатом у 117 кг.
За сумою двоборства Самуляк виграла велику бронзову медаль, підсумковий результат — 221 кг. Давидова посіла четверте місце (211).
На Кубку світу-2024 Україну ще представить чинна віцечемпіонка Європи Анастасія Манєвська. У категорії до 87 кг вона виступить у вівторок, 9 квітня.
За підсумками Кубка світу-2024 будуть сформовані рейтингові списки топ-10 важкоатлетів та важкоатлеток у кожній категорії, що виступлять на Олімпіаді-2024.
Хто така Світлана Самуляк
20-річна українська важкоатлетка є призеркою чемпіонату світу 2021 року у категорії до 55 кг: "срібло" у ривку та "бронза" у двоборстві.
Також Світлана має такі спортивні нагороди і звання:
віцечемпіонка Європи 2023 (до 55 кг) та 2024 років (до 64 кг),
володарка малого "золота" Євро-2024 у ривку,
абсолютна чемпіонка світу з важкої атлетики серед юніорів 2023 року у ваговій категорії до 59 кг,
абсолютна чемпіонка двох юніорських Євро — 2021 року у ваговій категорії до 55 кг та 2023-го у категорії до 59 кг.
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