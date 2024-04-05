Українська важкоатлетка Самуляк виборола три бронзові медалі Кубка світу

Світлана Самуляк принесла Україні перші медалі на Кубку світу з важкої атлетики в Пхукеті. Штангістка виборола три "бронзи" у ваговій категорії до 64 кг.

Самуляк виборола три бронзові медалі на КС-2024

Це перші нагороди України на турнірі.

Про це повідомила НОК України та олімпійська команда.

Кубок світу у Пхукеті — останній кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор-2024. Участь у цих змаганнях є обов'язковою для відбору на Ігри у Парижі.

До складу збірної України на турнір увійшли чотири спортсменки: Каміла Конотоп, Ганна Давидова, Світлана Самуляк та Анастасія Манєвська. Конотоп (до 59 кг) знялась зі змагань після зважування, натомість Самуляк та Давидова — чинні віцечемпіонка та чемпіонка Європи — боролись за нагороди в одній категорії до 64 кг.

У ривку Самуляк зафіксувала 101 кг та посіла третє місце.

Давидова з другої спроби реалізувала підхід на 94 кг і зупинилась на четвертій сходинці.

У поштовху Самуляк підняла вагу 120 кг та виграла ще одну малу "бронзу". Поширити

Давидова стала четвертою з найкращим результатом у 117 кг.

За сумою двоборства Самуляк виграла велику бронзову медаль, підсумковий результат — 221 кг. Давидова посіла четверте місце (211).

На Кубку світу-2024 Україну ще представить чинна віцечемпіонка Європи Анастасія Манєвська. У категорії до 87 кг вона виступить у вівторок, 9 квітня.

За підсумками Кубка світу-2024 будуть сформовані рейтингові списки топ-10 важкоатлетів та важкоатлеток у кожній категорії, що виступлять на Олімпіаді-2024.

Хто така Світлана Самуляк

20-річна українська важкоатлетка є призеркою чемпіонату світу 2021 року у категорії до 55 кг: "срібло" у ривку та "бронза" у двоборстві.

Також Світлана має такі спортивні нагороди і звання: