16-річна українка виборола медаль юніорського чемпіонату світу з фристайлу
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16-річна українка виборола медаль юніорського чемпіонату світу з фристайлу

Марія Анійчин
Джерело:  online.ua

16-річна українська лижниця Марія Анійчин вперше в історії України виборола бронзову медаль у змаганнях з фристайлу на світовій першості. 

Що відомо про першу в історії України медаль на змаганнях з лижного фристайлу

Зазначається, що юніорський чемпіонат світу з фристайлу проходив в італійському місті Лівіньйо.

У фіналі змагань приймали участь 17 спортсменок.

В кожної з фіналісток була лише одна спроба.

Зокрема, 16-річна Анійчин виконала коронний стрибок Misty 7, за який отримала від суддів оцінку у 78,66 бала.

Цей результат дозволив їй посісти третє місто та отримати бронзову медаль.

Що відомо про успіхи юної фристайлістки Анійчин

Марія принесла Україні першу в історії нагороду на рівні юніорського чемпіонату світу з фристайлу. Анійчин випередила найближчу переслідувачку в особі канадійки Ейвері Крамм рівно на три бали.

Золоту медаль виграла італійка Флора Табанеллі. Віцечемпіонкою світу стала Мюріель Мор із Німеччини.

Анійчин дебютувала на міжнародних змаганнях у 2023 році. На чемпіонаті Литви 2023 здобула перемоги в слоупстайлі та біг-ейрі в обох вікових категоріях — дорослій та юніорській.

Представила Україну на Зимовій Юнацькій Олімпіаді 2024, де її найкращим результатом стало восьме місце у біг-ейрі.

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