16-річна українська лижниця Марія Анійчин вперше в історії України виборола бронзову медаль у змаганнях з фристайлу на світовій першості.
Що відомо про першу в історії України медаль на змаганнях з лижного фристайлу
Зазначається, що юніорський чемпіонат світу з фристайлу проходив в італійському місті Лівіньйо.
У фіналі змагань приймали участь 17 спортсменок.
В кожної з фіналісток була лише одна спроба.
Зокрема, 16-річна Анійчин виконала коронний стрибок Misty 7, за який отримала від суддів оцінку у 78,66 бала.
Цей результат дозволив їй посісти третє місто та отримати бронзову медаль.
Що відомо про успіхи юної фристайлістки Анійчин
Марія принесла Україні першу в історії нагороду на рівні юніорського чемпіонату світу з фристайлу. Анійчин випередила найближчу переслідувачку в особі канадійки Ейвері Крамм рівно на три бали.
Золоту медаль виграла італійка Флора Табанеллі. Віцечемпіонкою світу стала Мюріель Мор із Німеччини.
Анійчин дебютувала на міжнародних змаганнях у 2023 році. На чемпіонаті Литви 2023 здобула перемоги в слоупстайлі та біг-ейрі в обох вікових категоріях — дорослій та юніорській.
Представила Україну на Зимовій Юнацькій Олімпіаді 2024, де її найкращим результатом стало восьме місце у біг-ейрі.
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