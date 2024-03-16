Українські ветерани вибороли 79 медалей на змаганнях Повітряних сил США
Категорія
Спорт
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Українські ветерани вибороли 79 медалей на змаганнях Повітряних сил США

Збірна України
Джерело:  Суспільне. Спорт

Україна вперше в історії взяла участь у змаганнях Повітряних сил і морської піхоти США (United States Air Force and Marine Corps Trials), що завершилися в американському Лас-Вегасі. Турнір обʼєднав військовослужбовців та ветеранів, які зазнали поранень.

Україна завоювала 79 медалей на USA Air Force and Marine Corps Trials 2024

До української команди ввійшли 30 учасників, які змагалися в десяти адаптивних видах спорту. Окрім України, в Лас-Вегасі були представлені команди Повітряних сил і Корпусу морської піхоти США, а також збірна Грузії.

У підсумку "синьо-жовті" вибороли 79 медалей: 44 золоті, 21 срібну та 14 бронзових. Наймедальнішим видом стало плавання, що принесло команді 27 нагород. У легкій атлетиці українці здобули 21 медаль, у веслуванні на тренажерах — 19, у паверліфтингу — шість, у стрільбі з лука — три. Ще по одній збірна завоювала у велоспорті, волейболі сидячи та кульовій стрільбі. Крім того, "нескорені" виступили в баскетболі й регбі на кріслах колісних.

Україна успішно виступила на змаганнях ветеранів у США

На міжнародні спортивні змагання серед поранених військовослужбовців і ветеранів війни поїхали 30 українців. У перші дні United States Air Force Trials 2024 вони вибороли 20 золотих медалей у різних видах програми.

Українські ветерани змагаються в 11-ти адаптивних видах спорту. Наразі найкраще справи йдуть в плаванні, де вони здобули 26 нагород, зокрема 15 золотих. Ще по одному "золоту" українці вибороли у волейболі сидячи та велоспорті, а ще шість золотих і срібних медалей — у пауерліфтингу.

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