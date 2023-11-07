Українські ветерани змагатимуться на Games of Heroes у Брюсселі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українські ветерани змагатимуться на Games of Heroes у Брюсселі

Українські ветерани
Джерело:  Суспільне. Спорт

До української збірної увійдуть 11 адаптивних спортсменів. Це перші подібні змагання для української команди Ігор героїв з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

Українська збірна їде на Ігри Героїв

Збірна України візьме участь у міжнародних змаганнях Ігри героїв (Games of Heroes), на яких виступатимуть військовослужбовці й ветерани країн НАТО. Турнір відбудеться 9 листопада у столиці Бельгії Брюсселі.

До делегації "синьо-жовтих" увійдуть 11 адаптивних спортсменів. Це перші подібні змагання для української команди Ігор героїв з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

Атлети змагатимуться в кросфіті та виконуватимуть комплекси функціональних вправ трьох видів: на силу, витривалість і швидкість. Причому українська команда – єдина, яку представлятимуть військові з важкими пораненнями й ампутаціями.

Нехай це звучить пишномовно, але вони представлятимуть усю Україну в Брюсселі, – ділиться головна тренерка збірної Юлія Коваль. – Таку, яка вона є: поранену, але незламну й сильну духом. Ну, а там, де є сила духу, там і фізична сила.

Хоча команда має певні очікування щодо спортивних результатів, головною місією цієї поїздки Юлія називає бажання "продемонструвати волю й жагу до життя", а також нагадати про важливість підтримки України у війні з Росією.

Крім того, на учасників чекатиме дипломатична програма. Зокрема, напередодні змагань українці побувають у штаб-квартирі НАТО та штабі верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Як готувалася команда України

Традиційного відбору в форматі адаптивних змагань, які проходили в Україні до повномасштабного вторгнення, цього разу не було.

Зараз для команди Ігор героїв актуальніші відновлення й реабілітація. Не на часі влаштовувати змагання, поки Росія воює з нами, – пояснює головна тренерка проєкту.

Частина атлетів, обраних до команди, вже мала досвід участі в Іграх героїв, а дебютанти займалися спортом і до поранень. Зокрема, новачків шукали серед військових, які зазнали пошкоджень уже під час повномасштабної війни та проходили реабілітацію у Львові. Дехто з них користується протезами всього пів року.

Спортсмени готувалися в різних містах у режимі онлайн.

Ще з часів ковіду така робота показала, що вона не менш ефективна, ніж в офлайн-форматі, – запевняє Юлія Коваль, яка керувала тренувальним процесом і розробляла програму підготовки.

Утім, повернутися до тренувань змогли не всі. Як розповідає один із організаторів змагань Олександр Гончаров, близько 80% відмовилися від участі в Іграх героїв, аби продовжувати службу, в тому числі й серед новачків:

Вони ще не вийшли з бою, як-то кажуть, і багато хто хоче повернутися на протезах воювати.

Крім того, від початку повномасштабної війни проєкт втратив щонайменше шістьох побратимів, які загинули в бою.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Українська парамедикиня Тайра стала героїнею документального мінісеріалу про Ігри нескорених
Українська парамедикиня Тайра стала героїнею документального мінісеріалу про Ігри нескорених
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
У Дюссельдорфі розпочинаються Ігри нескорених-2023. Хто з ветеранів представить Україну
У Дюссельдорфі розпочинаються Ігри нескорених-2023. Хто з ветеранів представить Україну
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ігри нескорених-2023. Україна виборола шість медалей у перший день змагань
Ігри нескорених-2023. Україна виборола шість медалей у перший день змагань

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм