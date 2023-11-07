Українські ветерани змагатимуться на Games of Heroes у Брюсселі

До української збірної увійдуть 11 адаптивних спортсменів. Це перші подібні змагання для української команди Ігор героїв з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

Українська збірна їде на Ігри Героїв

Збірна України візьме участь у міжнародних змаганнях Ігри героїв (Games of Heroes), на яких виступатимуть військовослужбовці й ветерани країн НАТО. Турнір відбудеться 9 листопада у столиці Бельгії Брюсселі.

До делегації "синьо-жовтих" увійдуть 11 адаптивних спортсменів. Це перші подібні змагання для української команди Ігор героїв з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

Атлети змагатимуться в кросфіті та виконуватимуть комплекси функціональних вправ трьох видів: на силу, витривалість і швидкість. Причому українська команда – єдина, яку представлятимуть військові з важкими пораненнями й ампутаціями.

Нехай це звучить пишномовно, але вони представлятимуть усю Україну в Брюсселі, – ділиться головна тренерка збірної Юлія Коваль. – Таку, яка вона є: поранену, але незламну й сильну духом. Ну, а там, де є сила духу, там і фізична сила. Поширити

Хоча команда має певні очікування щодо спортивних результатів, головною місією цієї поїздки Юлія називає бажання "продемонструвати волю й жагу до життя", а також нагадати про важливість підтримки України у війні з Росією.

Крім того, на учасників чекатиме дипломатична програма. Зокрема, напередодні змагань українці побувають у штаб-квартирі НАТО та штабі верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Як готувалася команда України

Традиційного відбору в форматі адаптивних змагань, які проходили в Україні до повномасштабного вторгнення, цього разу не було.

Зараз для команди Ігор героїв актуальніші відновлення й реабілітація. Не на часі влаштовувати змагання, поки Росія воює з нами, – пояснює головна тренерка проєкту. Поширити

Частина атлетів, обраних до команди, вже мала досвід участі в Іграх героїв, а дебютанти займалися спортом і до поранень. Зокрема, новачків шукали серед військових, які зазнали пошкоджень уже під час повномасштабної війни та проходили реабілітацію у Львові. Дехто з них користується протезами всього пів року.

Спортсмени готувалися в різних містах у режимі онлайн.

Ще з часів ковіду така робота показала, що вона не менш ефективна, ніж в офлайн-форматі, – запевняє Юлія Коваль, яка керувала тренувальним процесом і розробляла програму підготовки. Поширити

Утім, повернутися до тренувань змогли не всі. Як розповідає один із організаторів змагань Олександр Гончаров, близько 80% відмовилися від участі в Іграх героїв, аби продовжувати службу, в тому числі й серед новачків:

Вони ще не вийшли з бою, як-то кажуть, і багато хто хоче повернутися на протезах воювати. Поширити

Крім того, від початку повномасштабної війни проєкт втратив щонайменше шістьох побратимів, які загинули в бою.