Українські ветерани змагатимуться на Games of Heroes у Брюсселі

До української збірної увійдуть 11 адаптивних спортсменів. Це перші подібні змагання для української команди Ігор героїв з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.
Українська збірна їде на Ігри Героїв
Збірна України візьме участь у міжнародних змаганнях Ігри героїв (Games of Heroes), на яких виступатимуть військовослужбовці й ветерани країн НАТО. Турнір відбудеться 9 листопада у столиці Бельгії Брюсселі.
До делегації "синьо-жовтих" увійдуть 11 адаптивних спортсменів. Це перші подібні змагання для української команди Ігор героїв з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.
Атлети змагатимуться в кросфіті та виконуватимуть комплекси функціональних вправ трьох видів: на силу, витривалість і швидкість. Причому українська команда – єдина, яку представлятимуть військові з важкими пораненнями й ампутаціями.
Хоча команда має певні очікування щодо спортивних результатів, головною місією цієї поїздки Юлія називає бажання "продемонструвати волю й жагу до життя", а також нагадати про важливість підтримки України у війні з Росією.
Крім того, на учасників чекатиме дипломатична програма. Зокрема, напередодні змагань українці побувають у штаб-квартирі НАТО та штабі верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.
Як готувалася команда України
Традиційного відбору в форматі адаптивних змагань, які проходили в Україні до повномасштабного вторгнення, цього разу не було.
Частина атлетів, обраних до команди, вже мала досвід участі в Іграх героїв, а дебютанти займалися спортом і до поранень. Зокрема, новачків шукали серед військових, які зазнали пошкоджень уже під час повномасштабної війни та проходили реабілітацію у Львові. Дехто з них користується протезами всього пів року.
Спортсмени готувалися в різних містах у режимі онлайн.
Утім, повернутися до тренувань змогли не всі. Як розповідає один із організаторів змагань Олександр Гончаров, близько 80% відмовилися від участі в Іграх героїв, аби продовжувати службу, в тому числі й серед новачків:
Крім того, від початку повномасштабної війни проєкт втратив щонайменше шістьох побратимів, які загинули в бою.
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