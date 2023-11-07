Украинские ветераны посоревнуются на Games of Heroes в Брюсселе

В украинскую сборную войдут 11 адаптивных спортсменов. Это первые подобные соревнования для украинской команды Игр героев с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Украинская сборная едет на Игры Героев

Сборная Украины примет участие в международных соревнованиях Игры героев (Games of Heroes), на которых выступят военнослужащие и ветераны стран НАТО. Турнир состоится 9 ноября в столице Бельгии в Брюсселе.

В делегацию "сине-желтых" войдут 11 адаптивных спортсменов. Это первые подобные соревнования для украинской команды Игр героев с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Атлеты будут соревноваться в кроссфите и выполнять комплексы функциональных упражнений трех видов: на силу, выносливость и скорость. Причем украинская команда – единственная, которую будут представлять военные с тяжелыми ранениями и ампутациями.

Пусть это звучит высокопарно, но они будут представлять всю Украину в Брюсселе, – делится главный тренер сборной Юлия Коваль. – Такую, какая она есть: раненую, но несокрушимую и сильную духом. Ну а там, где есть сила духа, там и физическая сила. Поделиться

Хотя команда и ожидает спортивных результатов, главной миссией этой поездки Юлия называет желание "продемонстрировать волю и жажду жизни", а также напомнить о важности поддержки Украины в войне с Россией.

Кроме того, участников будет ждать дипломатическая программа. В частности, накануне соревнований украинцы находятся в штаб-квартире НАТО и штабе верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Как готовилась команда Украины

Традиционного отбора в формате адаптивных соревнований, проходивших в Украине до полномасштабного вторжения, в этот раз не было.

Сейчас для команды Игр героев более актуальны восстановление и реабилитация. Не время устраивать соревнования, пока Россия воюет с нами, – объясняет главная тренер проекта. Поделиться

Часть атлетов, избранных в команду, уже имела опыт участия в Играх героев, а дебютанты занимались спортом и ранениями. В частности, новичков искали среди военных, которые получили повреждения уже во время полномасштабной войны и проходили реабилитацию во Львове. Некоторые из них пользуются протезами всего полгода.

Спортсмены готовились в разных городах в режиме онлайн.

Еще со времен ковида такая работа показала, что она не менее эффективна, чем в офлайн-формате, – уверяет Юлия Коваль, которая руководила тренировочным процессом и разрабатывала программу подготовки. Поделиться

Впрочем, вернуться к тренировкам смогли не все. Как рассказывает один из организаторов соревнований Александр Гончаров, около 80% отказались от участия в Играх героев, чтобы продолжать службу, в том числе и среди новичков.

Они еще не вышли из боя, как говорится, и многие хотят вернуться на протезах воевать. Поделиться

Кроме того, с начала полномасштабной войны проект потерял по меньшей мере шестерых погибших в бою собратьев.