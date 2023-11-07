Украинские ветераны посоревнуются на Games of Heroes в Брюсселе

В украинскую сборную войдут 11 адаптивных спортсменов. Это первые подобные соревнования для украинской команды Игр героев с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Украинская сборная едет на Игры Героев
Сборная Украины примет участие в международных соревнованиях Игры героев (Games of Heroes), на которых выступят военнослужащие и ветераны стран НАТО. Турнир состоится 9 ноября в столице Бельгии в Брюсселе.
В делегацию "сине-желтых" войдут 11 адаптивных спортсменов. Это первые подобные соревнования для украинской команды Игр героев с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Атлеты будут соревноваться в кроссфите и выполнять комплексы функциональных упражнений трех видов: на силу, выносливость и скорость. Причем украинская команда – единственная, которую будут представлять военные с тяжелыми ранениями и ампутациями.
Хотя команда и ожидает спортивных результатов, главной миссией этой поездки Юлия называет желание "продемонстрировать волю и жажду жизни", а также напомнить о важности поддержки Украины в войне с Россией.
Кроме того, участников будет ждать дипломатическая программа. В частности, накануне соревнований украинцы находятся в штаб-квартире НАТО и штабе верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
Как готовилась команда Украины
Традиционного отбора в формате адаптивных соревнований, проходивших в Украине до полномасштабного вторжения, в этот раз не было.
Часть атлетов, избранных в команду, уже имела опыт участия в Играх героев, а дебютанты занимались спортом и ранениями. В частности, новичков искали среди военных, которые получили повреждения уже во время полномасштабной войны и проходили реабилитацию во Львове. Некоторые из них пользуются протезами всего полгода.
Спортсмены готовились в разных городах в режиме онлайн.
Впрочем, вернуться к тренировкам смогли не все. Как рассказывает один из организаторов соревнований Александр Гончаров, около 80% отказались от участия в Играх героев, чтобы продолжать службу, в том числе и среди новичков.
Кроме того, с начала полномасштабной войны проект потерял по меньшей мере шестерых погибших в бою собратьев.
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