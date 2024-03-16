Украинские ветераны завоевали 79 медалей на соревнованиях Воздушных сил США

Украина впервые в истории приняла участие в соревнованиях Воздушных сил и морской пехоты США (United States Air Force and Marine Corps Trials), завершившихся в американском Лас-Вегасе. Турнир объединил военнослужащих и ветеранов, которые получили ранения.

Украина завоевала 79 медалей на США Air Force and Marine Corps Trials 2024

В украинскую команду вошли 30 участников, которые соревновались в десяти адаптивных видах спорта. Кроме Украины в Лас-Вегасе были представлены команды Воздушных сил и Корпуса морской пехоты США, а также сборная Грузии.

В итоге "сине-желтые" завоевали 79 медалей: 44 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых. Самым медальным видом стало плавание, которое принесло команде 27 наград. В легкой атлетике украинцы завоевали 21 медаль, в гребле на тренажерах — 19, в паверлифтинге — шесть, в стрельбе из лука — три. Еще по одной сборная завоевала в велоспорте, сидя волейболе и пулевой стрельбе. Кроме того, "непокоренные" выступили в баскетболе и регби на колесных креслах.

Украина успешно выступила на соревнованиях ветеранов в США

На международные спортивные соревнования среди раненых военнослужащих и ветеранов войны отправились 30 украинцев. В первые дни United States Air Force Trials 2024 они завоевали 20 золотых медалей в разных видах программы.