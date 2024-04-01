16-летняя украинка завоевала медаль юниорского чемпионата мира по фристайлу
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16-летняя украинка завоевала медаль юниорского чемпионата мира по фристайлу

Мария Анийчин
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Источник:  online.ua

16-летняя украинская лыжница Мария Анийчин впервые в истории Украины завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по фристайлу на мировом первенстве.

Что известно о первой в истории Украины медали на соревнованиях по лыжному фристайлу

Отмечается, что юниорский чемпионат мира по фристайлу проходил в итальянском городе Ливиньо.

В финале соревнований принимали участие 17 спортсменок.

У каждой из финалисток была только одна попытка.

В частности, 16-летняя Анийчин совершила коронный скачок Misty 7, за который получила от судей оценку в 78,66 балла.

Этот результат позволил ей занять третий город и получить бронзовую медаль.

Что известно об успехах юной фристайлистки Анийчин

Мария принесла Украине первую в истории награду на уровне юниорского чемпионата мира по фристайлу. Анийчин опередила ближайшую преследовательницу в лице канадки Эйвери Крамм ровно на три балла.

Золотую медаль выиграла итальянка Флора Табанелли. Вицечемпионкой мира стала Мюриэль Мор из Германии.

Анийчин дебютировала на международных соревнованиях в 2023 году. На чемпионате Литвы 2023 года одержала победы в слоупстайле и биг-эйре в обеих возрастных категориях — взрослой и юниорской.

Представила Украину на Зимней Юношеской Олимпиаде 2024, где ее лучшим результатом стало восьмое место в биг-эйре.

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