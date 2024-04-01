16-летняя украинская лыжница Мария Анийчин впервые в истории Украины завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по фристайлу на мировом первенстве.
Что известно о первой в истории Украины медали на соревнованиях по лыжному фристайлу
Отмечается, что юниорский чемпионат мира по фристайлу проходил в итальянском городе Ливиньо.
В финале соревнований принимали участие 17 спортсменок.
У каждой из финалисток была только одна попытка.
В частности, 16-летняя Анийчин совершила коронный скачок Misty 7, за который получила от судей оценку в 78,66 балла.
Этот результат позволил ей занять третий город и получить бронзовую медаль.
Что известно об успехах юной фристайлистки Анийчин
Мария принесла Украине первую в истории награду на уровне юниорского чемпионата мира по фристайлу. Анийчин опередила ближайшую преследовательницу в лице канадки Эйвери Крамм ровно на три балла.
Золотую медаль выиграла итальянка Флора Табанелли. Вицечемпионкой мира стала Мюриэль Мор из Германии.
Анийчин дебютировала на международных соревнованиях в 2023 году. На чемпионате Литвы 2023 года одержала победы в слоупстайле и биг-эйре в обеих возрастных категориях — взрослой и юниорской.
Представила Украину на Зимней Юношеской Олимпиаде 2024, где ее лучшим результатом стало восьмое место в биг-эйре.
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