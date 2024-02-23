Українські лучники здобули 5 медалей на чемпіонаті Європи

Збірна України у день командних фіналів на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука виборола 5 медалей. Змагання пройшли у хорватському місті Вараждин.

Тріумф збірної України на ЧЄ зі стрільби з лука

Українські лучники за один день завоювали п’ять медалей.

Про це повідомляє НОК України та національної олімпійської збірної України.

Сьогоднішній день українська збірна закрила з таким результатом:

три золоті,

одна срібна,

одна бронзова медаль.

Перемогу у командній першості святкували як наші жінки, так і чоловіки. Анастасія Павлова, Ірина Третьякова та Соломія Гнип у поєдинку за золото не залишили шансів суперницям з Італії — 5:1.

За даними НОК, значно напруженішим вийшло фінальне протистояння проти представників цієї ж країни у нашого чоловічого тріо у складі олімпійського чемпіона Віктора Рубана, Івана Кожокаря та Михайла Усача — 5:3.

Медальний дубль зробили наші команди й у віковій категорії U-21: "золото" в юніорок, "срібло" — в юніорів. Поширити

Також відзначимо "бронзовий" успіх юніорської команди блочників, — додали в комітеті.

Українська збірна виборола 3 медалі

Українські атлети отримали золоту і дві срібні медалі на Кубку світу у Каїрі.

Подвійним вийшов для України п'єдестал пошани у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун святкував перемогу, тоді як в активі Олега Верняєва срібло.

Показавши напередодні у кваліфікації перший і другий результати, наші спортсмени підтвердили клас сьогодні у фіналі, розігравши першість між собою.

Чинний віцечемпіон світу в багатоборстві Ілля Ковтун, який нагадаємо наприкінці минулого року переніс операцію, виборов золото з сумою балів 15.600.

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв став срібним призером – 15,230.

Крім цього, сьогодні срібну медаль нашій збірній приніс в опорному стрибку Назар Чепурний.