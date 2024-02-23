Українські лучники здобули 5 медалей на чемпіонаті Європи

Збірна України у день командних фіналів на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука виборола 5 медалей. Змагання пройшли у хорватському місті Вараждин.
Тріумф збірної України на ЧЄ зі стрільби з лука
Українські лучники за один день завоювали п’ять медалей.
Про це повідомляє НОК України та національної олімпійської збірної України.
Сьогоднішній день українська збірна закрила з таким результатом:
три золоті,
одна срібна,
одна бронзова медаль.
Перемогу у командній першості святкували як наші жінки, так і чоловіки. Анастасія Павлова, Ірина Третьякова та Соломія Гнип у поєдинку за золото не залишили шансів суперницям з Італії — 5:1.
За даними НОК, значно напруженішим вийшло фінальне протистояння проти представників цієї ж країни у нашого чоловічого тріо у складі олімпійського чемпіона Віктора Рубана, Івана Кожокаря та Михайла Усача — 5:3.
Також відзначимо "бронзовий" успіх юніорської команди блочників, — додали в комітеті.
Українська збірна виборола 3 медалі
Українські атлети отримали золоту і дві срібні медалі на Кубку світу у Каїрі.
Подвійним вийшов для України п'єдестал пошани у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун святкував перемогу, тоді як в активі Олега Верняєва срібло.
Показавши напередодні у кваліфікації перший і другий результати, наші спортсмени підтвердили клас сьогодні у фіналі, розігравши першість між собою.
Чинний віцечемпіон світу в багатоборстві Ілля Ковтун, який нагадаємо наприкінці минулого року переніс операцію, виборов золото з сумою балів 15.600.
Олімпійський чемпіон Олег Верняєв став срібним призером – 15,230.
Крім цього, сьогодні срібну медаль нашій збірній приніс в опорному стрибку Назар Чепурний.
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