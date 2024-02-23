Украинские лучники завоевали 5 медалей на чемпионате Европы
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Украинские лучники завоевали 5 медалей на чемпионате Европы

Национальный олимпийский комитет Украины
Лучник
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Сборная Украины в день командных финалов на чемпионате Европы по стрельбе из лука завоевала 5 медалей. Соревнования прошли в хорватском городе Вараждин.

Триумф сборной Украины на ЧЕ по стрельбе из лука

Украинские лучники за один день завоевали пять медалей.

Об этом сообщает НОК Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.

Сегодняшний день украинская сборная закрыла с таким результатом:

  • три золотых,

  • одна серебряная,

  • одна бронзовая медаль.

Победу в командном первенстве отмечали как наши женщины, так и мужчины. Анастасия Павлова, Ирина Третьякова и Соломия Гнип в поединке за золото не оставили шансов соперницам из Италии - 5:1.

По данным НОК, напряженнее получилось финальное противостояние против представителей этой же страны у нашего мужского трио в составе олимпийского чемпиона Виктора Рубана, Ивана Кожокаря и Михаила Усача — 5:3.

Медальный дубль сделали наши команды и в возрастной категории U-21: "золото" у юниорок, "серебро" - у юниоров.

Также отметим "бронзовый" успех юниорской команды блочников, добавили в комитете.

Украинская сборная завоевала 3 медали

Украинские атлеты получили золотую и две серебряные медали на Кубке мира в Каире.

Двойным получился для Украины пьедестал почета в упражнениях на параллельных брусьях. Илья Ковтун праздновал победу, в то время как в активе Олега Верняева серебро.

Показав накануне в квалификации первый и второй результат, наши спортсмены подтвердили класс сегодня в финале, разыграв первенство между собой.

Действующий вице-чемпион мира в многоборье Илья Ковтун, который напомним в конце прошлого года перенес операцию, завоевал золото с суммой баллов 15.600.

Олимпийский чемпион Олег Верняев стал серебряным призером – 15,230.

Кроме этого, сегодня серебряную медаль нашей сборной принес в опорном прыжке Назар Чепурный .

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