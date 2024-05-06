Олимпиада-2024. Украина получила первую лицензию по стрельбе из лука

Украина имеет первую лицензию на Олимпиаду-2024 по стрельбе из лука. По результатам европейского квалификационного турнира ее завоевал Михаил Усач.

Украина получила еще одну лицензию на Олимпиаду-2024

Украина будет представлена в индивидуальном первенстве соревнований.

Об этом сообщил НОК Украины.

Завершающая стадия отбора на Олимпиаду-2024 в стрельбе из лука началась с европейского квалификационного турнира, который принимает Эссен. Именно в немецком городе впоследствии состоится и чемпионат Европы, где спортсмены, кроме борьбы за награды, смогут получить командные лицензии на Олимпийские игры в Париже.

По результатам квалификации в мужском и женском турнире борьбу за лицензии смогли продолжить два украинца: Анастасия Павлова вышла в четвертьфинал в женском турнире, а Михаил Усач в мужском.

Для получения лицензии украинские лучники должны были попасть в топ-3 по итогам соревнований. При этом спортсмены из одной страны не могли получить более одной квоты в мужском или женском турнирах.

Завоевать олимпийскую лицензию смог только Усач. В четвертьфинальном матче он победил серебряного призера Игр в Токио Мауро Несполе: проигрывая 2:4, украинский лучник смог выиграть следующие два сета и закончил противостояние со счетом 6:4. Поделиться

Выхода в полуфинал Усача оказалось достаточно для получения лицензии: до этой стадии прошли два стрелка из Нидерландов. В то время как представитель одной страны не мог получить более одной лицензии.

Что известно о полученной олимпийской лицензии

Первая лицензия Украины на Олимпиаду-2024 в стрельбе из лука неименная: тренерский штаб может отправить на Игры в Париже другого спортсмена.

Михаил Усач в прошлом не соперничал на Олимпийских играх. На Играх в Токио Украина была представлена в индивидуальном турнире Алексеем Гунбиным, который в Эссене не смог побороть квалификацию.

Завоевать лицензии в одиночных турнирах по стрельбе из лука Украина может еще через мировой отборочный турнир, который состоится 15-16 июня в Анталье.

Сколько атлетов отобралось от Украины на Олимпиаду-2024

Общее количество украинских спортсменов, получивших лицензии на Игры-2024, выросло до 95.