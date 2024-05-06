Олимпиада-2024. Украина получила первую лицензию по стрельбе из лука

Украина имеет первую лицензию на Олимпиаду-2024 по стрельбе из лука. По результатам европейского квалификационного турнира ее завоевал Михаил Усач.
Украина получила еще одну лицензию на Олимпиаду-2024
Украина будет представлена в индивидуальном первенстве соревнований.
Об этом сообщил НОК Украины.
Завершающая стадия отбора на Олимпиаду-2024 в стрельбе из лука началась с европейского квалификационного турнира, который принимает Эссен. Именно в немецком городе впоследствии состоится и чемпионат Европы, где спортсмены, кроме борьбы за награды, смогут получить командные лицензии на Олимпийские игры в Париже.
По результатам квалификации в мужском и женском турнире борьбу за лицензии смогли продолжить два украинца: Анастасия Павлова вышла в четвертьфинал в женском турнире, а Михаил Усач в мужском.
Для получения лицензии украинские лучники должны были попасть в топ-3 по итогам соревнований. При этом спортсмены из одной страны не могли получить более одной квоты в мужском или женском турнирах.
Выхода в полуфинал Усача оказалось достаточно для получения лицензии: до этой стадии прошли два стрелка из Нидерландов. В то время как представитель одной страны не мог получить более одной лицензии.
Что известно о полученной олимпийской лицензии
Первая лицензия Украины на Олимпиаду-2024 в стрельбе из лука неименная: тренерский штаб может отправить на Игры в Париже другого спортсмена.
Михаил Усач в прошлом не соперничал на Олимпийских играх. На Играх в Токио Украина была представлена в индивидуальном турнире Алексеем Гунбиным, который в Эссене не смог побороть квалификацию.
Завоевать лицензии в одиночных турнирах по стрельбе из лука Украина может еще через мировой отборочный турнир, который состоится 15-16 июня в Анталье.
Сколько атлетов отобралось от Украины на Олимпиаду-2024
Общее количество украинских спортсменов, получивших лицензии на Игры-2024, выросло до 95.
18 — футбол
16 — легкая атлетика
9 — прыжки в воду
8 — фехтование
7 — гребли
7 — художественная гимнастика
6 — спортивная гимнастика
5 — стрельба
4 — плавание, борьба
3 — академическая гребли
2 — велоспорт, артистическое плавание
1 — бокс, современное пятиборье, тяжелая атлетика, стрельба из лука
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